Подбитый паром РФ "Славянин" был важным элементом военной логистики оккупантов, - ВМС ВСУ

Железнодорожный паром "Славянин", который поразили Силы обороны 23 июля, был важным элементом для логистики российской армии. Он поддерживал группировки россиян в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільне Крим, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что были прямые попадания по российскому парому "Славянин". Паром мог вмещать 50 условных цистерн.

Плетенчук также сообщил, что ранее паром курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Оккупанты сняли его с международного маршрута и поставили на "внутренний". Россияне пытались таким образом соединить российскую железную дорогу с украинской на оккупированных территориях.

"Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", - отметил представитель ВМС.

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Порт "Кавказа" является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в РФ.

Представитель ВМС отметил, что паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он обеспечивал группировку российских войск в оккупированном Крыму и в Южной части Украины.

"Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Относительно того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал военный командующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - резюмировал Плетенчук.

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Напомним, 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ".