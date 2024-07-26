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Подбитый паром РФ "Славянин" был важным элементом военной логистики оккупантов, - ВМС ВСУ

Залізничний пором Славянин

Железнодорожный паром "Славянин", который поразили Силы обороны 23 июля, был важным элементом для логистики российской армии. Он поддерживал группировки россиян в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільне Крим, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что были прямые попадания по российскому парому "Славянин". Паром мог вмещать 50 условных цистерн.

Плетенчук также сообщил, что ранее паром курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Оккупанты сняли его с международного маршрута и поставили на "внутренний". Россияне пытались таким образом соединить российскую железную дорогу с украинской на оккупированных территориях.

"Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", - отметил представитель ВМС.

Читайте: Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ" приведет к логистическим проблемам армии РФ на юге, - британская разведка

Порт "Кавказа" является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в РФ.

Представитель ВМС отметил, что паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он обеспечивал группировку российских войск в оккупированном Крыму и в Южной части Украины.

"Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Относительно того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал военный командующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - резюмировал Плетенчук.

Также читайте: Паромная переправа остается ключевым элементом военной логистики армии РФ в Крыму, - Плетенчук

Напомним, 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ".

Автор: 

ВМС (1458) россия (95308) паром (87) Плетенчук Дмитрий (160)


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Топ комментарии
+9
Крымчан поздравляем с очередными "камнями с неба"!!!
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26.07.2024 16:16
+7
Все це важливо, але міст стоїть і на додачу залізна дорога з Ростова в Маріуполь щойно запущена. Це багаторазово компенсує втрату парому...
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26.07.2024 16:21
+5
Все семейки СВОшников, которые получили какие-то выплаты за это, должны понести наказание, при пересечении границы должны быть направлены в Гаагский трибунал. Уж очень радостно они отправляют свое тупое быдло мясо на фронт за выплаты. Евросоюз, продумайте этот момент.
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26.07.2024 16:18
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Надуваємо розмір успіху?
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26.07.2024 16:13 Ответить
Скільки років ми ще такі важливі елементи будемо знищувати.
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26.07.2024 16:23 Ответить
Крымчан поздравляем с очередными "камнями с неба"!!!
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26.07.2024 16:16 Ответить
Все семейки СВОшников, которые получили какие-то выплаты за это, должны понести наказание, при пересечении границы должны быть направлены в Гаагский трибунал. Уж очень радостно они отправляют свое тупое быдло мясо на фронт за выплаты. Евросоюз, продумайте этот момент.
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26.07.2024 16:18 Ответить
Все це важливо, але міст стоїть і на додачу залізна дорога з Ростова в Маріуполь щойно запущена. Це багаторазово компенсує втрату парому...
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26.07.2024 16:21 Ответить
Мост слишком хорошо защищают,а на железку посмотрим,как на ней составы будут гореть.Да и мост-лишь вопрос времени.
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26.07.2024 16:27 Ответить
та сцикотно їм возити великі вантажі по тому мосту. після тої атаки, там сильно підгоріли опори на залізничному мосту і великі навантаження на нього давати тепер підсцикають. тому і возили пальне та інші вантажі тим поромом. тепер не будуть. тож логістика до Криму трохи ускладниться і просяде.
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26.07.2024 16:34 Ответить
Якби можна було, щоб його з цистернами підірвали. Щоб був великий БУФФФФ, шоб навЄрняка
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26.07.2024 16:25 Ответить
тут головне слово "був"
цiй калоша вже нікого і ні докуди не переплаває....
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26.07.2024 16:25 Ответить
Але все те і більше везли до аеродромів,наприклад Саки)
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26.07.2024 16:33 Ответить
"дуже важливий елемент логістики" - всього 50 вагонів зі швидкістю 22 км/г
та це у 8 разів МЕНШЕ, чим ОДИН ЖД-СКЛАД!
...
Досить нам на вуха локшину вішати!
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26.07.2024 16:36 Ответить
 
 