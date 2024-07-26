Население в странах АСЕАН также ощущает последствия агрессии РФ против Украины, - Боррель

Российская агрессия против Украины может казаться далекой от Азии, но ее последствия влияют и на население стран АСЕАН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня во время выступления на министерской встрече АСЕАН (ASEAN - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Лаосе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Базовым принципом международного права является Хартия ООН, и именно она является сейчас ставкой в Украине и в других частях мира. Но борьба Украины является для нас экзистенциальной. Я знаю, что российская агрессия против Украины может казаться далекой от Азии. Но ее последствия, - будь то инфляция или повышение цен на продовольствие и не энергию, - все это также ощущается нашим населением, даже если Россия напряженно работает, чтобы распространять дезинформацию", - отметил Боррель.

Он также подчеркнул, что Европейский Союз делает все возможное, чтобы поддержать усилия Украины в ее борьбе против российской агрессии и в восстановлении территориальной целостности страны. ЕС решительно осуждает акты насилия, совершаемые российскими захватчиками против мирного населения Украины.

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"Обе стороны (ЕС и АСЕАН. - Ред.) стремятся к стратегической автономии в конкурентном мире, - и это ключевые слова. Именно поэтому мы сближаемся с АСЕАН, для совместной защиты того, что является основой для двух наших организаций - многосторонности и международного права", - добавил высокий представитель ЕС.

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