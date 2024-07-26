Убийство Фарион: прокурор просит об аресте без залога для подозреваемого
В пятницу, 26 июля, в Галицком суде Львова продолжается судебное заседание, на котором избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Во время слушания прокурор обратился к судье и попросил о мере пресечения для подозреваемого в виде ареста без права внесения залога.
Такую меру пресечения сторона обвинения мотивировала тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей, следствие или сбежать, а также уничтожить вещественные доказательства.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
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Поки не торкнулась питання...
Було б це на кухні...
В процесі їжі поглинання...
Чи в посілі...
Не закінчилось би...
Розстрілом...
може й так, хто зна цих мовчазних бороданів ?
Як для звичайного 18-річного юнака, який вперше притягується до криміналу, жорстко затриманий та перебуває під прямим психологічним впливом потерпілої - не типова поведінка.
Хто, де та коли його так готував?
Дурні не того заарештували.
Пів України молоді ходіть з прищем на підборідді, а вона наскочили на міцного горішка
це явна підготовка до того, що його чекає на слідстві, в суді, у сізо
добре попрацювали із ним
Віне ідіот.
Він упевнений, переконаний, із чітким уявленням своїх цілей та мети.
З такими складно працювати, а без його свідчень розкрити повну картину обставин вбивства неможливо апріорі
у спеца з моменту затримання лічені дні, а то і години, щоби морально "зламати", переконати затриманого зізнатися, а далі все - камера, адвокати, співкамерники із своїми порадами "мовчи, чим більше скажеш, тим більше дадуть"
Ніц психологи тут не вдіють, та й КПК вони не передбачені, 100% буде скарга на психологічний примус і вплив та визнання дій слідства і прокурора незаконними, як доказ потім не викорстаєш, а той сядеш до цюпи
колишні в'язні лише у старшому віці отримують певне розуміння, і то не всі
назвати гнидою може назвати точно тільки злісна антиукраїнська кацапура, якій усе "какая разніца"
Страшно, що в Україні є такі.
Боже, бережи Україну від україноненависників
Нам не так страшні російські воші, як українські гниди, які радіють вбивству українців.
відсидить декілька років, а потім втиху відпустять за відсутністю доказів.
та й то не суттєво для тих, хто організував це шоу
без знаряддя вбивства справи не буде
Щось дуже швидко знайшли, не вірю
А головне -хто замовник?!
Його мабуть не знайдуть ніколи, бо ще можна вийти не в ту сторону
Ну а цього "малчика в трусиках" можна "прибрати", щоб з переляку не назвав справжнього замовника
6 год ·
- Альо, це пан Дмитро? Я редактор каналу 1+1 програми Сніданок з 1+1...
- Пробачте, з 1+1 ми справи не маємо.
- А, зрозуміло.
І от питання. Ти телефонуєш людині, яка померла 3 місяці тому, і хочеш запросити її на ефір. Ти зовсім не в курсі? Тоді навіщо запрошуєш? Ти просто тупа вівця? Тоді як ти працюєш редактором?
А з 1+1 ми й справді не маємо справ, бо це ворожий канал, який давно і наполегливо працює на знищення нашої держави. Але судячи з того, як швидко редакторка попрощалася, це не стало для неї сюрпризом. Значить ми не одні такі. Так що дякуємо людям, які не приховують своєї позиції заради імітації популярності. Чому імітації? Тому що порядна людина на цій ворожій території не стільки просуває себе, скільки відбілює цю смердючу клоаку та її мерзенних мешканців.
А яка мотивація. Чому слідство мовчить
Но это не оправдание для этой парашной братии в убийстве человека.