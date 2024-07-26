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Убийство Фарион: прокурор просит об аресте без залога для подозреваемого

Вбивство Фаріон: прокурор просить про арешт без застави для підозрюваного

В пятницу, 26 июля, в Галицком суде Львова продолжается судебное заседание, на котором избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Во время слушания прокурор обратился к судье и попросил о мере пресечения для подозреваемого в виде ареста без права внесения залога.

Такую меру пресечения сторона обвинения мотивировала тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей, следствие или сбежать, а также уничтожить вещественные доказательства.

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

Читайте также: Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ

Автор: 

Львов (4578) суд (25072) убийство (6474) Фарион (380)


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Топ комментарии
+11
Брати Капранови
6 год ·
- Альо, це пан Дмитро? Я редактор каналу 1+1 програми Сніданок з 1+1...
- Пробачте, з 1+1 ми справи не маємо.
- А, зрозуміло.
І от питання. Ти телефонуєш людині, яка померла 3 місяці тому, і хочеш запросити її на ефір. Ти зовсім не в курсі? Тоді навіщо запрошуєш? Ти просто тупа вівця? Тоді як ти працюєш редактором?
А з 1+1 ми й справді не маємо справ, бо це ворожий канал, який давно і наполегливо працює на знищення нашої держави. Але судячи з того, як швидко редакторка попрощалася, це не стало для неї сюрпризом. Значить ми не одні такі. Так що дякуємо людям, які не приховують своєї позиції заради імітації популярності. Чому імітації? Тому що порядна людина на цій ворожій території не стільки просуває себе, скільки відбілює цю смердючу клоаку та її мерзенних мешканців.
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26.07.2024 18:22
+7
хлопаку досить добряче морально-психологічно підготували - поводить себе на засіданні суду занадто впевнено, із нальотом зухвалості та певного нахабства.
Як для звичайного 18-річного юнака, який вперше притягується до криміналу, жорстко затриманий та перебуває під прямим психологічним впливом потерпілої - не типова поведінка.
Хто, де та коли його так готував?
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26.07.2024 18:19
+7
Людину, яке все життя присвятила захисту і становленню української мови,

назвати гнидою може назвати точно тільки злісна антиукраїнська кацапура, якій усе "какая разніца"

Страшно, що в Україні є такі.

Боже, бережи Україну від україноненависників

Нам не так страшні російські воші, як українські гниди, які радіють вбивству українців.
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26.07.2024 18:33
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26.07.2024 18:16 Ответить
Жила собі Фаріон...

Поки не торкнулась питання...

Було б це на кухні...

В процесі їжі поглинання...

Чи в посілі...

Не закінчилось би...

Розстрілом...
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26.07.2024 18:21 Ответить
+ 💯!

може й так, хто зна цих мовчазних бороданів ?
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26.07.2024 18:38 Ответить
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26.07.2024 18:19 Ответить
Російськомовним. А ви шановні хоча б задумувалися над словами Путіна чому він приперся з війною на Україну? Та якраз тому що ви розмовляєте російською в Україні і для нього ви його співвітчизники. Тому він приперся Вас захищати від примусу користуватися українською мовою в Україні. А ви спробуйте звернутися до поліцая в Польщі, Чехії, Німеччині, США на російській мові . І вас відразу пошлють. То чому ви вважаєте що в Україні не потрібно користуватися українською? Коли Україна є сусідом Росії то й мову не потрібно. Але у Фінляндії треба знати хоча б англійську. І чогось туди Путін не лізе російськомовних захищати. Так що YU ST ти спочатку добре подумай а потім уже пиши хто працює на ФСБ. Бо з твоїм підходом тоді навіщо цей наш спротив проти так званих ,,російськомовних братів з росії,,
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26.07.2024 20:20 Ответить
Не будь наївним. Якраз російськомовних на сході та півдні Україні путлєр нищить найбільше, бо вони прєдатєлі - нє хатєлі раші. Путлєр вигадає щось інше ніж "асвабаждєніє рускоязичних" - це лише привід для недолугих. Істарічєскаіє зємлі - це щодо Польщі та Фінляндії, де нема рускоязічних. У Грузії теж був інший привід. Так що не треба. Агентка ФСБ (справжня чи з наївності) пішла спати і хрін з нею.
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26.07.2024 20:27 Ответить
От я тобі заб'ю іншого клина. Ти скажи чому до цих пір , починаючи з 1992 року, не перейменували Південно-Західну залізницю. На момент її створення Київ був ПІВДЕННИМ ЗАХОДОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. Так що по логіці Путіна він цілком справедливо претендує на місто Київ та й це підприємство транспорту. А ти хоча б раз проїхався залізницею від Зернового(Хутір Михайлівський) на сході до Чопа на заході і подивився на таблички на кілометрових стовпах. Чому там відстань вказана в км від ні не Києва а від Маскви? Це що УЗ є філіалом РЖД? Вже війна йде 10 рік а в Управі УЗ сплять і бачуть себе в складі РФ. А ви щось говорите за зраду ..Слуг народу,, А УЗ існувала ще до слуг народу
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26.07.2024 20:58 Ответить
Та коли б ще з 1992р УЗ перевела би головний хід від Хутора Михайлівського до Чопа на колію 1435 мм то маскаль би задумався чи нападати на Україну чи ні. А перевести РС на колію 1435 мм це не велика проблема так само як змінити колію. Приміром специ памятають як переходили із гвитової стяжки на автозчеп. За 30 це можна було б зробити. До того весь новий РС в Україні виготовляється під єврогабарит
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26.07.2024 21:05 Ответить
хлопаку досить добряче морально-психологічно підготували - поводить себе на засіданні суду занадто впевнено, із нальотом зухвалості та певного нахабства.
Як для звичайного 18-річного юнака, який вперше притягується до криміналу, жорстко затриманий та перебуває під прямим психологічним впливом потерпілої - не типова поведінка.
Хто, де та коли його так готував?
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26.07.2024 18:19 Ответить
Хлопець з характером!

Дурні не того заарештували.
Пів України молоді ходіть з прищем на підборідді, а вона наскочили на міцного горішка
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26.07.2024 18:24 Ответить
це не просто характер. Характер формується, не один рік
це явна підготовка до того, що його чекає на слідстві, в суді, у сізо
добре попрацювали із ним
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26.07.2024 18:25 Ответить
він просто вирішив, що виконує якусь 'високу місію', заради якої готовий йти на все, він вважає, що здійснив 'геройство', тому і поводить себе так самовпевнено. На мій погляд, звичайний ідіот, який як не так, то по іншому, але все одно 'відзначився'
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26.07.2024 18:33 Ответить
я думаю, що він скоро 'зламається'
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26.07.2024 18:36 Ответить
переконаний, що з моменту затримання із ним працювали відповідні специ, щоби з'ясувати, що і до чого. Результат - 0
Віне ідіот.
Він упевнений, переконаний, із чітким уявленням своїх цілей та мети.
З такими складно працювати, а без його свідчень розкрити повну картину обставин вбивства неможливо апріорі
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26.07.2024 18:36 Ответить
Глухар
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26.07.2024 18:39 Ответить
не факт
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26.07.2024 18:41 Ответить
ідіоти завжди впевнені і вперті як осли, але він в такому віці не може бути мудрим, тому якщо попрацюють з ним толкові психологи, то 'зламають'.
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26.07.2024 18:40 Ответить
під вартою, у камері сізо, там так, є психологи, попрацюють...
у спеца з моменту затримання лічені дні, а то і години, щоби морально "зламати", переконати затриманого зізнатися, а далі все - камера, адвокати, співкамерники із своїми порадами "мовчи, чим більше скажеш, тим більше дадуть"
Ніц психологи тут не вдіють, та й КПК вони не передбачені, 100% буде скарга на психологічний примус і вплив та визнання дій слідства і прокурора незаконними, як доказ потім не викорстаєш, а той сядеш до цюпи
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26.07.2024 18:44 Ответить
Система прокурорства у нас є система ніппель. Вже прокурори себе показали в справі з полковником Червінським. Та й решта свідків спочатку дали одні свідчення а потім після співбесіди зовсім інші. Коли б у нас за брехню в суді було одне покарання публічна паля то багато хто б спершу задумався чи брехати чи ні
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26.07.2024 20:27 Ответить
до того, він ще не усвідомив, яке майбутнє тепер його чекає, а от коли це усвідомлення прийде, то буде зовсім інша 'пісня'
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26.07.2024 18:46 Ответить
усі діти-кілери (віком до 18 років), із якими стикався у житті - після сізо та зони приходили до одного усвідомлення - вийти та помститися усім, хто їх садив, а по ходу - підпрацювати десь іще
колишні в'язні лише у старшому віці отримують певне розуміння, і то не всі
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26.07.2024 19:02 Ответить
якщо сам на сам, то можливо, але будь-які слідчі дії мають бути з адвокатом, тому навряд
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26.07.2024 19:31 Ответить
це мабуть найближча до істини відповідь. а то вже в тих всіх конспірологів дах зносити починає з їхніми "версіями"..
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26.07.2024 18:40 Ответить
Або простіше - зовсім не причетний до вбивства.
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26.07.2024 20:56 Ответить
Людину, яке все життя присвятила захисту і становленню української мови,

назвати гнидою може назвати точно тільки злісна антиукраїнська кацапура, якій усе "какая разніца"

Страшно, що в Україні є такі.

Боже, бережи Україну від україноненависників

Нам не так страшні російські воші, як українські гниди, які радіють вбивству українців.
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26.07.2024 18:33 Ответить
Про українську мову вона згадала колись розпався СРСР, коли їй було за 30 років. А до цього захищала російську мову.
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26.07.2024 18:49 Ответить
Він точно вбивця ? Я не вірю.
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26.07.2024 18:33 Ответить
глухар !

відсидить декілька років, а потім втиху відпустять за відсутністю доказів.

та й то не суттєво для тих, хто організував це шоу
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26.07.2024 18:21 Ответить
а може і звільнять з під варти за відсутністю прямих доказів ще на слідстві
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26.07.2024 18:27 Ответить
до речі, знаряддя вбивства ще не знайшли, а підозрюваний про це ніц не каже та вже із адвокатом нічого не скаже
без знаряддя вбивства справи не буде
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26.07.2024 18:30 Ответить
Та яка може бути застава для вбивці, якщо це він
Щось дуже швидко знайшли, не вірю

А головне -хто замовник?!
Його мабуть не знайдуть ніколи, бо ще можна вийти не в ту сторону

Ну а цього "малчика в трусиках" можна "прибрати", щоб з переляку не назвав справжнього замовника
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26.07.2024 18:21 Ответить
якого він навіть не знав і ніколи не бачив
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26.07.2024 20:30 Ответить
Брати Капранови
6 год ·
- Альо, це пан Дмитро? Я редактор каналу 1+1 програми Сніданок з 1+1...
- Пробачте, з 1+1 ми справи не маємо.
- А, зрозуміло.
І от питання. Ти телефонуєш людині, яка померла 3 місяці тому, і хочеш запросити її на ефір. Ти зовсім не в курсі? Тоді навіщо запрошуєш? Ти просто тупа вівця? Тоді як ти працюєш редактором?
А з 1+1 ми й справді не маємо справ, бо це ворожий канал, який давно і наполегливо працює на знищення нашої держави. Але судячи з того, як швидко редакторка попрощалася, це не стало для неї сюрпризом. Значить ми не одні такі. Так що дякуємо людям, які не приховують своєї позиції заради імітації популярності. Чому імітації? Тому що порядна людина на цій ворожій території не стільки просуває себе, скільки відбілює цю смердючу клоаку та її мерзенних мешканців.
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26.07.2024 18:22 Ответить
І тому я з таким здивуванням побачив на Г+Г пана Леня з його КоZak system де вони презентували Люди-титани.
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26.07.2024 20:18 Ответить
А ДЕ БУЖАНСЬКИЙ?
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26.07.2024 18:23 Ответить
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26.07.2024 18:28 Ответить
На роботі, напевно
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26.07.2024 18:31 Ответить
Мабуть сидить десь під держохороною.
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26.07.2024 18:44 Ответить
Це погано. Я тут читав, що є охочі взяти його на поруки, щоб він продовжив свою справу, але вже з Бужанським. Знову влада руки зав'язала...
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26.07.2024 18:26 Ответить
Якийсь прищавий обсос взяв і вбив таку людину
А яка мотивація. Чому слідство мовчить
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26.07.2024 18:29 Ответить
бацила неонацизму з російської тєлєги впала на вільний благодатний грунт, на якому ніхєра не росло, бо ніколи і нікому було сіяти.
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26.07.2024 19:21 Ответить
Похоже, вся эта комедия состряпана на студии 95 квартала. Слишком тупо.
Но это не оправдание для этой парашной братии в убийстве человека.
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26.07.2024 18:29 Ответить
ще до вторгнення, якщо відкинути із два десятки помірних фашистських організацій на росії, то більш радикальних фашистських або неонацистських організацій на росії було більше двох десятків, і ще біля десятка ще більш радикалізованих організацій, які на росії підпадали під "заборону" (начебто). Але все це лайно ще тоді контролювалось і зараз контролюється ФСБ. Всі ці організації мають свої тєлєграмканали, яких на три порядки більше ніж всіх членів тих організацій разом. Вплив цих соцмереж був, і він є і зараз. Пройде ще якійсь час, і подібна ситуація повториться втретє. І буде особливо смішно, якщо і третій малолітній прибічник "вайт пауер" теж буде з Дніпра.
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26.07.2024 19:18 Ответить
На ее месте сначала должна быть Марьяна Безугла.
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26.07.2024 20:13 Ответить
Це кацапощелепне ще не розуміє ,що воно пішак в чужій грі і в недалекому майбутньому буде повішений на простині чи в якись інший спосіб сконає у камері недоживши до суду. тобто сам наклав на себе руки
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26.07.2024 20:19 Ответить
Це 100% він, піджимає губи як на фото в окулярах. Та й поводиться відповідно.
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26.07.2024 21:34 Ответить
 
 