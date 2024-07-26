Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении, - ОСГВ "Таврия"

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении, однако признаков формирования наступательных группировок на Запорожском направлении нет.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активизировались действия московитов на Ореховском направлении. Если вчера за сутки там были отражены 4 штурмовые действия противника, то сегодня только с начала суток до утра было 5 атак противника. Все они приходились на направление на село Малая Токмачка, это выступ, где россияне пытаются вернуть позиции, деоккупированные нашими войсками в ходе контрнаступления 2023 года. При этом они применяют малые пехотные группы без тяжелого вооружения силами до одного отделения. Успеха преимущественно не имеют", - сообщил Лыховий.

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Он отметил, что накануне враг нанес с самолетов Су-34 6 авиаударов с использованием 13 управляемых авиабомб по району Малой Токмачки. Сегодня утром уже произошло 4 авиаудара, во время которых враг выпустил 9 КАБов по району Малой Токмачки и Тягинки.

По словам спикера, количественный состав противника остается относительно постоянным, однако происходит определенная ротация.

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"Наша армия наносит ощутимые потери в живой силе, истребляет и берет в плен противника", - подчеркнул спикер, добавив, что признаков формирования наступательной группировки россиян на Запорожском направлении нет.

Спикер отметил, что у врага нет дефицита артснарядов. В частности, за минувшие сутки зафиксировано 396 артобстрелов по позициям Сил обороны с применением 2300 боеприпасов. Также враг 27 раз обстрелял 15 населенных пунктов.

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Информируя о ситуации на Херсонщине, которая входит в операционную зону ОГВ "Таврия", Лыховий отметил, что на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, где Силы обороны выполняют боевые задачи, за предыдущие дни было уничтожено 3 российских танка. Кроме того, на Ореховском направлении на этой неделе уничтожено 2 ЗРК врага - "Тор" и "Бук М1".