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Новости
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В сентябре в польские школы могут пойти 80 000 новых детей из Украины

Учні початкової школи в Жешуві

С нового учебного года в польские школы пойдут новых 80 000 детей из Украины. Посещение учебных заведений для них станет обязательным, а за несоблюдение требований родителям грозит штраф в размере 100 злотых. С июня 2025 года сумму штрафа увеличат до более 800 злотых. До сих пор украинцы имели выбор - учиться их дети могли дистанционно или по смешанной системе.

"Мы ожидаем, что значительная часть детей, которые присоединятся к польской системе образования в сентябре 2024 года, будут учениками начальной школы", - сообщили в польском профильном министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

До сих пор в Польше учились 277 тыс. украинских школьников, из которых 180 тыс. прибыло после начала войны.

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Поэтому польское правительство снова вводит возможность увеличения количества учеников в I-III классах начальной школы за счет украинцев. Всего в классах может быть до 29 учеников.

"Например, если в классе 25 детей, директор может добавить четырех учеников из Украины, если 26 - трех, а если 27 - только двух. В детсадах также вырастут лимиты", - говорится в материале.

Впервые увеличить количество учеников в младших классах удалось в марте 2022 года - после первой большой волны беженцев. В Министерстве национального образования уточнили, что, если у родителей или опекунов возникают трудности с поиском школы для ребенка-иностранца, следует обратиться в мэрию.

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Только в Варшаве учебные заведения посещают: почти 3,1 тыс. украинских детей в детсадах, более 12,9 тыс. в начальной школе и более 3,3 тыс. получают среднее образование.

Автор: 

дети (6463) Польша (8390) украинцы (3860) школа (3010)


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Топ комментарии
+14
Ключове слово - польських... і ніяких українських шкіл в Польщі. І цілком правильно, або інтегруйся або драхнахостен... вибирайте...
Цікаво, а які пропозиції нашого найвеличнішого і його дефективних? Хоча, їх така херня і не цікавить, тут головне, по світі за наш кошт покататись, неголеним іпалом поторгувати, "договори" підписувати.
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26.07.2024 19:41
+13
357 тисяч дітей 7-18 років, тільки в Польщі
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26.07.2024 19:29
+5
Так, то окацаплювали, то тепер ополячуватимуть
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26.07.2024 19:42
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357 тисяч дітей 7-18 років, тільки в Польщі
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26.07.2024 19:29 Ответить
Ще не все...
Наші діти...

Учні з України...

Перевищують...

Вимоги польської освіти...

Вони дуже розумні...

Для Европи... незручні...
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26.07.2024 19:40 Ответить
Ключове слово - польських... і ніяких українських шкіл в Польщі. І цілком правильно, або інтегруйся або драхнахостен... вибирайте...
Цікаво, а які пропозиції нашого найвеличнішого і його дефективних? Хоча, їх така херня і не цікавить, тут головне, по світі за наш кошт покататись, неголеним іпалом поторгувати, "договори" підписувати.
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26.07.2024 19:41 Ответить
Племінниця с самого початку як виїхала з батьками, ще в марті 2022 року - відразу стала вчитись в польській, очно. А потім, після школи вже по ноуту дивилась в запису уроки своєї школи в Україні. Ну і домашку потім відправляла в вчителям. Буде мати два атестати))
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26.07.2024 19:50 Ответить
Простите не удержусь от вопроса, a зачем два аттестата нужно ?
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26.07.2024 19:58 Ответить
Бо не всі збираються ставати колишніми українцями.
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26.07.2024 20:03 Ответить
аттестаты о среднем образовании по-моему признаются везде, впрочем могу ошибаться
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26.07.2024 20:06 Ответить
Да! И национальность в аттестате не указывается ( По крайней мере в Польше) ! Это по личному опыту! И выпускник на рынке труда имеет точно такие же права, как и гражданин Польши!
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26.07.2024 20:18 Ответить
Я теж саме питання задала сестрі - не визначились. То таке. Їх життя.
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26.07.2024 20:28 Ответить
Розумниця...😊
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27.07.2024 12:38 Ответить
Так, то окацаплювали, то тепер ополячуватимуть
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26.07.2024 19:42 Ответить
Мм-да,одні діти в ту строну,інші в другу сторону,а тут буде як колись вже було в історії,і назвали той період *руїна*.
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26.07.2024 19:47 Ответить
І вийшли ми нього у 5 разів більшим населенням.
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26.07.2024 20:04 Ответить
ні, тоді був приріст всього у 20%
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26.07.2024 20:13 Ответить
У період Руїни 4 млн, у 18 столітті - 10 млн.
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26.07.2024 21:15 Ответить
Українські діти отримають європейську освіту. Їх чекає світле майбутнє.
Радий за дітей та їх батьків. Се файно.
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26.07.2024 19:50 Ответить
Хто не отримає, зможе повернутися в Україну-країну мрій.
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26.07.2024 20:20 Ответить
Русские суки крадут украинских детей и учат в своих школах, это плохо. А ЗеОПные создают условия своими погаными законами, чтоб дети вместо украинских школ шли в польские и это хорошо?
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26.07.2024 20:01 Ответить
Вовочка грустит на чужбине и мама Римма грустит в Израиле по сыночку, это по-твоему хорошо?
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26.07.2024 20:52 Ответить
То вже польські діти...
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26.07.2024 20:30 Ответить
Европейская мечта украинцев становится реальностью.
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26.07.2024 20:39 Ответить
Шо є, то є. Омріяна євроінтеграція.
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26.07.2024 21:19 Ответить
Це найкращі інвестиції в Польщі...
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26.07.2024 20:59 Ответить
Цієї освіти вистачить бидлу збирати полуницю, працювати на теплицях, пасти свиней, отримувати від польських братів по *********, !!!Хай щастить діткам у навчанні , батькам в житті, мені на них насрати!!!!
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26.07.2024 21:26 Ответить
То будуть майбутні поляки. Може так і ліпше, хочь будуть нормально жити....
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26.07.2024 22:02 Ответить
 
 