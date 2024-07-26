В сентябре в польские школы могут пойти 80 000 новых детей из Украины

С нового учебного года в польские школы пойдут новых 80 000 детей из Украины. Посещение учебных заведений для них станет обязательным, а за несоблюдение требований родителям грозит штраф в размере 100 злотых. С июня 2025 года сумму штрафа увеличат до более 800 злотых. До сих пор украинцы имели выбор - учиться их дети могли дистанционно или по смешанной системе.

"Мы ожидаем, что значительная часть детей, которые присоединятся к польской системе образования в сентябре 2024 года, будут учениками начальной школы", - сообщили в польском профильном министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

До сих пор в Польше учились 277 тыс. украинских школьников, из которых 180 тыс. прибыло после начала войны.

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Поэтому польское правительство снова вводит возможность увеличения количества учеников в I-III классах начальной школы за счет украинцев. Всего в классах может быть до 29 учеников.

"Например, если в классе 25 детей, директор может добавить четырех учеников из Украины, если 26 - трех, а если 27 - только двух. В детсадах также вырастут лимиты", - говорится в материале.

Впервые увеличить количество учеников в младших классах удалось в марте 2022 года - после первой большой волны беженцев. В Министерстве национального образования уточнили, что, если у родителей или опекунов возникают трудности с поиском школы для ребенка-иностранца, следует обратиться в мэрию.

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Только в Варшаве учебные заведения посещают: почти 3,1 тыс. украинских детей в детсадах, более 12,9 тыс. в начальной школе и более 3,3 тыс. получают среднее образование.