За неделю тюремные сроки получили четверо предателей, еще 9 ждут правосудия, - ГБР

На этой неделе по материалам Бюро суд вынес приговор в отношении четырех предателей, завершено расследование и направлены в суд материалы по еще четырем перебежчикам, пяти лицам сообщено о подозрении.

По материалам ГБР суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества бывшей сотруднице правоохранительного органа из Купянского района Харьковщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По требованию захватчиков она обеспечивала среди прочего беспрепятственное прохождение колонн российской военной техники по Купянску. Во время освобождения региона женщина сбежала вместе с военными РФ. Суд признал ее виновной в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Читайте также: "Слил" спецслужбам РФ данные о тренировочном центре ВСУ на Харьковщине: Предатель приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

15 лет за решеткой после задержания проведет и правоохранитель из Старобельска Луганской области. Ей назначено наказание по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

В марте 2022 года женщина сразу пошла на сотрудничество с захватчиками и возглавила отдел кадров "Старобельского РВВС МВС ЛНР". Своим коллегам обвиняемая предлагала следовать ее примеру и начать служить оккупантам. Сейчас она объявлена в розыск.

По материалам ГБР суд в Запорожье признал виновными в государственной измене и дезертирстве двух бывших украинских военных, которые перешли на сторону врага в оккупированном Крыму.

По ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет.

Один из мужчин до оккупации Крыма занимал должность заместителя начальника тыла в одной из воинских частей. Второй служил старшим инженером-испытателем.

В 2014 году, после захвата Крыма, оба военнослужащих не выполнили приказ о перебазировании, остались на аннексированной территории и добровольно приняли присягу на верность РФ.

Читайте также: "Сдавала" врагу украинских патриотов: Сообщено о подозрении предательнице оккупационной полиции в Луганской области, - СБУ

В суд направлено обвинение в отношении трех бывших правоохранителей из Донецкой и Луганской областей, которые после российского полномасштабного вторжения перешли на сторону врага.

Один из фигурантов получил должность "оперуполномоченного" в незаконном правоохранительном органе "управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВС "Новопсковский", второй - "инспектора" в "отделе ДАИ" в Мариуполе, третий - "оперуполномоченного отдела уголовного розыска" в Новоайдаре.

Они обвиняются в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Также по статье коллаборационная деятельность по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины будут судить работника ГСЧС из Волновахи Донецкой области.

В начале апреля 2022 года, когда Волноваха оказалась в российской оккупации, он добровольно вступил в ряды незаконно созданного правоохранительного органа так называемого министерства по чрезвычайным ситуациям "ДНР", заняв должность спасателя.

Заочное подозрение в государственной измене и коллаборационизме (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) сообщино экс-правоохранителю, которого в июле 2022 года оккупанты назначили на должность оперуполномоченного в местный карательный орган.

Предатель активно "работал" с местными жителями, собирал с людей различные заявления и объяснения, снимал отпечатки пальцев, все документы оформлял по законодательству РФ. Во время освобождения Купянска мужчина сбежал в РФ.

В государственной измене подозреваются трое правоохранителей с Луганщины, которые трудоустроились в оккупационную полицию и прокуратуру (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Весной 2022 года начальник дежурной части одного из правоохранительных органов Старобельского района и его подчиненный остались на временно оккупированной территории.

Читайте также: "Слил" спецслужбам РФ данные о тренировочном центре ВСУ на Харьковщине: Предатель приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Бывший руководитель дежурной части переквалифицировался на "прокурора прокуратуры Меловского района генеральной прокуратуры "ЛНР", а его подчиненный стал "народным полицейским" в так называемом "Меловском РОВД МВС ЛНР".

Еще один фигурант находился в должности начальника сектора правоохранительного органа. Он также изменил присяге и начал службу в так называемом "Марковском РОВД МВД ЛНР".

Напомним, что санкции статей государственной измены и коллаборационизма могут предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют Киевская, Луганская, Харьковская областные прокуратуры, Запорожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.