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Заместитель министра торговли США Лаго о помощи Украине: Это больше, чем просто правильно. Это инвестиция в безопасность
Поддержка Украины в войне с Россией - это не просто правильное решение, а инвестиция в демократические ценности и безопасность.
Об этом во время визита в Киев заявила заместитель министра торговли США Мариса Лаго, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она подчеркнула, что США продолжают мобилизовать широкую коалицию союзников и партнеров для предоставления Украине военной и экономической помощи.
"США предоставили Украине 82 миллиарда долларов помощи с начала этой жестокой, неоправданной войны. Поддерживать Украину - это больше, чем просто правильно. Это инвестиция в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которые мы ценим", - отметила она.
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відзвітували під присягою з точністю хоча б до 10 тисяч доларів.
О том, что Пентагона обнаружил лишние 2 млрд долл на оружие для Украины.
Reuters пишет , что Министерство обороны США провело еще одну уценку оружия, отправленного в Украину со складов Пентагона. Сумма уценки составила 2 млрд долларов. Она прибавится к лимиту программы PDA.
Это вторая уценка, в июне 2023 уже была одна на сумму 6.2 млрд.
Суть в бухгалтерской оценке стоимости оружия. По правилам, принятым в прошлом году, его нам должны отправлять по остаточной стоимости. А так как на складах хранится не особо новое оружие, то и оценивается оно недорого. Например, недавняя батарея Пэтриот была оценена в 100 млн долларов, в то время как новая обычно стоит около 1 миллиарда. Разница в 10 раз.
Поэтому, когда вы видите сумму пакета по программе PDA, не особо кривитесь от его объема в долларах. Ведь важны не доллары, а количество оружия, которое там содержится. А оно может быть приличным из-за уценки в несколько раз, а то и до нуля.
Это хороший прием и он позволяет фактически втиснуть в пакет, принятый Конгрессом, больше оружия. То есть, стоимость ранее поставленого оружия, задним числом существенно уменьшается (хоть до 1 доллара за снаряд, например) и таким образом имеем еще дополнительно 2 млрд на оружие.
Ожидаем скоро новые пакеты.