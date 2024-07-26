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Если до середины сентября не принять изменения в бюджет, не будет средств на выплаты зарплат военным, - "слуга народа" Пидласа

Роксолана Підласа

Если расходы бюджета не увеличить на полтриллиона в середине сентября, у правительства не будет средств на выплаты зарплат военным в конце сентября.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие задержек поставок оружия от США в начале года государство в первой половине года использовало для закупки оружия средства из бюджета, предусмотренные на вторую половину года.

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"Мы сделали приближение расходов обороны на почти 5 миллиардов долларов. То есть, расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены на начало года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало", - объясняет Пидласа.

Таким образом, когда делали приближение, то в расписании "переставляли" средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре, ноябре, в ячейку закупки оружия в начале года. Как следствие, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября, чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим.

Что касается законопроекта о налоговых изменениях, который также должны принять дополнительно к "бюджетному" законопроекту, то они вступают в силу, как правило, с первого числа следующего за принятием месяца.

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"Чтобы это было возможно с 1 сентября 2024 года, нужно их принять в конце августа. Я думаю, что у нас будет такая возможность. ... Попробуем сократить сроки подачи правок между чтениями до семи дней. Не гарантирую, что народные депутаты это поддерживают, но мы будем стараться", - отметила глава комитета Рады.

Автор: 

ВР (29226) госбюджет (1186) налоги (3238) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+44
А чому не буде грошей саме військовим, а не недолугим міністрам ?
Не прокуровам ?
Не суддям ?
Не силовикам ?
Не депутатам, що погано випасали відповідні проекти ????
Чому страждати повинні військові, які чесно роблять свою роботу ?
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26.07.2024 21:55
+40
ще одна помилка природи вилізла....красти не потрібно дура!
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26.07.2024 21:49
+24
Зачем ждать сентября? Можно слуг обезжирить прямо сейчас.
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26.07.2024 22:01
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ще одна помилка природи вилізла....красти не потрібно дура!
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26.07.2024 21:49 Ответить
та ти крав би більше на порядок, заздрюхате
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26.07.2024 22:19 Ответить
та ти б не ********** би краще серунчику.
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26.07.2024 22:20 Ответить
не заздрій крадіям, кацапнуте
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26.07.2024 23:13 Ответить
А ти якого *** там сидиш? - ухвалюи!
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26.07.2024 21:49 Ответить
Стіко роботи - ставимося з розумінням!
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26.07.2024 21:51 Ответить
Головне щоб делопутам та їх радникам було,бо як вже спухли від хроничного недоїдання!!))
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26.07.2024 21:51 Ответить
А найгірше, що жодна депутатська падлюка не відмовилася від підвищення зарплати своїм помічникам.
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26.07.2024 21:56 Ответить
А чому не буде грошей саме військовим, а не недолугим міністрам ?
Не прокуровам ?
Не суддям ?
Не силовикам ?
Не депутатам, що погано випасали відповідні проекти ????
Чому страждати повинні військові, які чесно роблять свою роботу ?
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26.07.2024 21:55 Ответить
Ну бо бояри не можуть страждати, опричники теж не можуть, тим більше корабельні сосни. Лишаються тільки холопи.
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26.07.2024 22:08 Ответить
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26.07.2024 21:57 Ответить
Зелений гешефт у жодному разі не постраждає, як і захмарні зарплати та пенсії прошм@ндовського прошарку суддів, депутатів та прокурорів.
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26.07.2024 21:57 Ответить
То може зекономити на виплатах ОП, ВР, КМУ, прокуратури, судів?

Чому це одразу не вистачає на саме важливе, а на продажне лайно вистачає?
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26.07.2024 21:57 Ответить
Тому що вони еліта суспільства, а ми стадо кріпаків
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26.07.2024 22:14 Ответить
"а для чого ви це кажете в публічному просторі?"©
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26.07.2024 21:59 Ответить
Готують. Щоб поступово звикали до думки.
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27.07.2024 09:19 Ответить
я дивився багато виступів цього дитя природи, мій висновок- кончена баба підарас.
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26.07.2024 22:01 Ответить
Якщо не буде коштів для виплат військовим, то слугам урода скрутять шиї.
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26.07.2024 22:01 Ответить
поверь, они это понимают как никто другой.
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26.07.2024 23:10 Ответить
Зачем ждать сентября? Можно слуг обезжирить прямо сейчас.
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26.07.2024 22:01 Ответить
Сіроти на повному держ. забезпеченні від зеленої погані
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26.07.2024 22:03 Ответить
В це після підвищення виплат помічникам та податківцям, надбавки за залученість в напрямках вступу/відновлені.
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26.07.2024 22:02 Ответить
Ідь в Роксолани! Тобі будуть дзвонити, запитувати, "Роксолана, ти де"? А ти така - в Роксоланах!
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26.07.2024 22:02 Ответить
вона не роксолана, воно сосна наташка, ти видно її виборець?
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26.07.2024 22:44 Ответить
не видно
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26.07.2024 23:12 Ответить
Підласа це та, що колекціонує сумочки від Hermes, ціної у річну зарплатню штурмовика на нулі?
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26.07.2024 22:17 Ответить
Армія - нема зарплати військовим, Мова - вбили Фаріон, Віра - не приймають закон про заборону російської церкви
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26.07.2024 22:18 Ответить
Та все нормально!
Собі вони зарплати підняли та у відпустку свалили, а на всіх інших їм НАПЛЮВАТИ!
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26.07.2024 22:31 Ответить
Меньше крадіть ****** зелені, і на все буде хватати
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26.07.2024 22:41 Ответить
Почала від спеки розмножуватись "амеба"(точніше ділитись) 🤕
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26.07.2024 22:42 Ответить
путін виграв цю війну ще в 2019 році руками зебілів. а зараз просто йде знищення українців
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26.07.2024 22:44 Ответить
Доведеться вносити на розгляд закон про заборону московських попів...
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26.07.2024 22:50 Ответить
Тю! Так ви збирались восені електрику до 7.8 грн піднімати! Надприбуток відправляйте відразу на потреби військових! А не на свої премії. І скоротіть штат помічників! Охорону, водіїв. Переїдьте жити до відомчого готелю! А не компенсації за винаймання житла отримуйте. І лікуйтесь у районних лікарів, а не у Феофанії.
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26.07.2024 22:52 Ответить
Зеленський і планував підписати договор з Московією в жовтні цього року.
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26.07.2024 23:03 Ответить
Головне більше кричати що воювати будуть всі, а думати головою як забезпечити цих всіх це не до них
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26.07.2024 23:04 Ответить
Он как обычно топнул ножкой выпалнять! На этом задача великого боневтика окончена
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26.07.2024 23:08 Ответить
Сократить гос служащих, сократить им зп.(начиная с помощников депутатов коих может быть до 31 штуки с зп в 100к+) сократить премии, доп выплаты, компенсации и т.д 30 процентов полиции отправить на фронт с ротацией следующих 30% и т.д Ну еще налоги на роскошь ввести нормальные а не копеечные. Ну или плакать поехать в европку чтобы спонировали кампанию сдерживания рашки дальше. Ну или налоги стаду нищему поднять, к чему в принципе и идёт🤣
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26.07.2024 23:06 Ответить
сьогодні роздавали преміі і нагороджували зброєю ментів,що"розкрили"злочин по вбивству Фаріон(((до 1вересня депутат корпус на канікулах((моя держава приречена на ганьбу ((
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26.07.2024 23:17 Ответить
розкрили - це коли судом встановлений злочинець. А так є призначений.
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27.07.2024 07:09 Ответить
А повернути вкрадене і негайно, чому немає вимоги?
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26.07.2024 23:54 Ответить
Головне себе не обділити а солдати то таке,для зеленого шобла!!!Для чого ті чиновники потрібні,наплодилось тої нечисті і сидять в людей на спині і розказують про потужні досягнення,аля хетьманцев і марченко...На 80% то всьо потрібно скорочувати і гнати підсрачниками...
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26.07.2024 23:55 Ответить
шо там думати-просто підняти податки.Геніально!Ви ще їсте борщ?Значить у вас є кошти.Ми йдемо до вас
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27.07.2024 11:51 Ответить
точніше-гетманцев+підлас+зе+єрмак ідуть до вас
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27.07.2024 11:54 Ответить
Ну тут або гусей будуть активніше общипувать, або під волинку "дєнєх нєт, дєржаться нє можєм!" підпишуть якийсь мир.
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27.07.2024 11:55 Ответить
 
 