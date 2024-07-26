Если до середины сентября не принять изменения в бюджет, не будет средств на выплаты зарплат военным, - "слуга народа" Пидласа

Если расходы бюджета не увеличить на полтриллиона в середине сентября, у правительства не будет средств на выплаты зарплат военным в конце сентября.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие задержек поставок оружия от США в начале года государство в первой половине года использовало для закупки оружия средства из бюджета, предусмотренные на вторую половину года.

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"Мы сделали приближение расходов обороны на почти 5 миллиардов долларов. То есть, расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены на начало года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало", - объясняет Пидласа.

Таким образом, когда делали приближение, то в расписании "переставляли" средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре, ноябре, в ячейку закупки оружия в начале года. Как следствие, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября, чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим.

Что касается законопроекта о налоговых изменениях, который также должны принять дополнительно к "бюджетному" законопроекту, то они вступают в силу, как правило, с первого числа следующего за принятием месяца.

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"Чтобы это было возможно с 1 сентября 2024 года, нужно их принять в конце августа. Я думаю, что у нас будет такая возможность. ... Попробуем сократить сроки подачи правок между чтениями до семи дней. Не гарантирую, что народные депутаты это поддерживают, но мы будем стараться", - отметила глава комитета Рады.