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СБУ задержала бывшего чиновника Агентства оборонных закупок Черненко: обещал за вознаграждение содействовать в закрытии дела

Затримання корупціонера

Вечером 26 июля СБУ задержала бывшего работника Агентства оборонных закупок Виталия Черненко. Он за вознаграждение обещал способствовать закрытию дела, используя связи в правоохранительных органах. СМИ сообщают, что речь идет о взятке в размере $700 тыс.

Данную ситуацию прокомментировали в Агентстве оборонных закупок, передает Цензор.НЕТ.

"О задержании Службой безопасности Украины Виталия Черненко, бывшего сотрудника Агентства оборонных закупок, в рамках уголовного производства по статье мошенничество.

Это задержание никак не связано с его работой в Агентстве оборонных закупок Минобороны.

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По данным открытого судебного заседания, Черненко обещал за вознаграждение способствовать в закрытии дела в правоохранительном органе, где он ранее работал и имел профессиональные связи.

Виталий Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года. На сегодня он уволен", - рассказали в Агентстве.

Агенція оборонних закупівель про затримання Віталія Черненка

Вместе с тем, вечером 26 июля ряд СМИ сообщили о задержании бывшего топ-чиновника Агентства оборонных закупок МОУ Виталия Черненко на взятке в размере 700 тысяч долларов. ZN.UA обратилось за комментарием к заместителю главы Агентства Артему Сытнику.

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"Информация соответствует действительности. Это (задержание. - Ред.) не связано с его работой в Агентстве, это связано с его прежним местом работы", - ответил он.

Автор: 

задержание (6672) мошенничество (1216) СБУ (19840) Агентство оборонных закупок (84)


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Топ комментарии
+9
#бані падлюки, а ми по копйкам на корчі збираємо
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26.07.2024 22:14
+7
Негуиові суми там гуляють - є ше в наших чиновників порох в порохівницях
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26.07.2024 22:09
+7
А скільки таких падлюк не затримали.
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26.07.2024 22:17
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Негуиові суми там гуляють - є ше в наших чиновників порох в порохівницях
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26.07.2024 22:09 Ответить
#бані падлюки, а ми по копйкам на корчі збираємо
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26.07.2024 22:14 Ответить
А скільки таких падлюк не затримали.
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26.07.2024 22:17 Ответить
І не затримають!
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26.07.2024 22:53 Ответить
"Інформація відповідає дійсності. Це (затримання. - Ред.) не пов'язано із його роботою в Агенції, це пов'язано із його колишнім місцем роботи", - відповів він Джерело:
Ситник відмазався. На перший раз ми тобі повіримо. Але на другий, ніякі походи до послів не допоможуть.
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26.07.2024 22:20 Ответить
Це ж на яку суму "справа", якщо тільки хабар за її закриття - 700 кілобаксів?
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26.07.2024 22:35 Ответить
"Віталій Черненко був призначений в Агенцію 18 липня 2023 року" - золоті кадри ЗЕльонского! Як не колаборант, то хабарник, як не хабарник, так на схематозі!
Ось для кого було оте "кінець епохи бідності" і...для них він таки наступив - вони ВЖЕ всі мультимільонери, а вчителя(вумні і грамотні?), що повірили в кривляку і його "наперсткам" - сидять по підвалам без світла, за яке зараз платять в тричі дорожче. Поржать хоч встигли, убогі?
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26.07.2024 22:38 Ответить
Такі справи мутити в обхід Андрія Борисовича не можна,тепер змушений буде віддати все награбоване Єрмаку,а міг би заплатити 30% податку на "кришу" і грабуй скільки влізе, "Слуга" Задорожний не дасть збрехати).
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26.07.2024 23:20 Ответить
Тому, оті резнікові та бакланові, і ховаються від правосуддя, під патронатом ТВО ПУ (з 21 травня) Зеленського!!!
Гроші!!!
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27.07.2024 00:01 Ответить
...патужний кадр .
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27.07.2024 07:35 Ответить
На сьогодні він звільнений, тобто вчора,він все-таки працював в Агенстві
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27.07.2024 08:33 Ответить
Только смертная казнь для подобных. Иначе страну нам не поднять!
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27.07.2024 15:13 Ответить
Ці держиМорди🤮, хочуть ще підвищити до 5% військовий збір😡😡 З цією державою, щось потрібно робити!!!! В УКРАЇНІ, такими темпами, скоро не буде працьовитих людей ні прідприємницького середнього класу(хоча з ним і так все "пічально") з країни тікають і будуть тікати, а після війни, коли відкриють кордони, взагалі страшно уявити😩😩 (((((Держава---це ворог українського народу!!!!! Вона зовсім не виконує всі ті функції,які покладені на неї!!!!!А конкретно __українці, як нація повинна бути цвітучою, багатою,як можна скоріше уже перспективною "ще вчора " і головне: фінансово привабливою , як для українців так і для всього 🌎заможного світу💰💰Оце моя Україна❤️А з цими 🤡( яким завжди мало) покидьками. України не буде, ні вона буде, але.... (((((Після всього цього жаху 💥😭😭, що пройшли, проходемо і ще прийдеться пройти🇺🇦((((Ми не маємо права, щоб над нами і надалі знущалося, оце стадо чиновників, захопивши державу!!!!! І це стосується не тільки цієї влади, а і всі попередні, і які будуть наступні.В державі повинні працювати тільки ті, які з голови до ніг гідні віддавати себе, на благо України і української нації. ✌️✌️✌️Україна переможе.
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28.07.2024 18:29 Ответить
 
 