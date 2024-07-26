СБУ задержала бывшего чиновника Агентства оборонных закупок Черненко: обещал за вознаграждение содействовать в закрытии дела

Вечером 26 июля СБУ задержала бывшего работника Агентства оборонных закупок Виталия Черненко. Он за вознаграждение обещал способствовать закрытию дела, используя связи в правоохранительных органах. СМИ сообщают, что речь идет о взятке в размере $700 тыс.

Данную ситуацию прокомментировали в Агентстве оборонных закупок, передает Цензор.НЕТ.

"О задержании Службой безопасности Украины Виталия Черненко, бывшего сотрудника Агентства оборонных закупок, в рамках уголовного производства по статье мошенничество.

Это задержание никак не связано с его работой в Агентстве оборонных закупок Минобороны.

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По данным открытого судебного заседания, Черненко обещал за вознаграждение способствовать в закрытии дела в правоохранительном органе, где он ранее работал и имел профессиональные связи.

Виталий Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года. На сегодня он уволен", - рассказали в Агентстве.

Вместе с тем, вечером 26 июля ряд СМИ сообщили о задержании бывшего топ-чиновника Агентства оборонных закупок МОУ Виталия Черненко на взятке в размере 700 тысяч долларов. ZN.UA обратилось за комментарием к заместителю главы Агентства Артему Сытнику.

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"Информация соответствует действительности. Это (задержание. - Ред.) не связано с его работой в Агентстве, это связано с его прежним местом работы", - ответил он.