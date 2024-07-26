Боррель попросил Китай повлиять на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Жозеп Боррель попросил Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы положить конец войне в Украине, которую начала РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в пятницу, 26 июля, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД Китая Ван И на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе.

Они обсудили отношения между ЕС и Китаем. Среди прочего Боррель поднял вопрос поддержки Пекином России, которая развязала войну против Украины.

Главный дипломат ЕС обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины "негативно влияет на отношения между Евросоюзом и Китаем".

"Он выразил обеспокоенность тем, что экспорт Китаем большого количества товаров и элементов двойного назначения оказывает России поддержку в наращивании производства ее военного оборудования", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Боррель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Шеф дипломатии ЕС попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и отметил, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.

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