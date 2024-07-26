РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9063 посетителя онлайн
Новости Война
3 165 14

Боррель попросил Китай повлиять на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Боррель попросив Китай вплинути на РФ, щоб завершити війну в Україні

Жозеп Боррель попросил Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы положить конец войне в Украине, которую начала РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в пятницу, 26 июля, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД Китая Ван И на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе.

Они обсудили отношения между ЕС и Китаем. Среди прочего Боррель поднял вопрос поддержки Пекином России, которая развязала войну против Украины.

Главный дипломат ЕС обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины "негативно влияет на отношения между Евросоюзом и Китаем".

"Он выразил обеспокоенность тем, что экспорт Китаем большого количества товаров и элементов двойного назначения оказывает России поддержку в наращивании производства ее военного оборудования", - говорится в сообщении.

Читайте также: Глава МИД Британии Лемми призвал Китай прекратить поддержку России в войне

Кроме этого, Боррель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Шеф дипломатии ЕС попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и отметил, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.

Читайте также: Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Китай (2909) Евросоюз (17052) Боррель (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Нічого, що війни в Україні та на Близькому Сході спалахнули зі згоди та за підтримки Китая?

Ані РФ, ані Іран без підтримки Китая перднути не наважаться.
показать весь комментарий
26.07.2024 22:54
+2
> підтримка Китаєм загарбницької війни Росії проти України...

Кулеба каже протилежне. Кому вірити?

І на кого працює МЗС України?
показать весь комментарий
26.07.2024 23:10
+1
Китай - не заважайте нам забрати Тайвань, після чого поговоримо про Україну.
показать весь комментарий
26.07.2024 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.07.2024 22:52 Ответить
Нічого, що війни в Україні та на Близькому Сході спалахнули зі згоди та за підтримки Китая?

Ані РФ, ані Іран без підтримки Китая перднути не наважаться.
показать весь комментарий
26.07.2024 22:54 Ответить
Китай основний торговий партнер України.
показать весь комментарий
26.07.2024 23:03 Ответить
Китай - не заважайте нам забрати Тайвань, після чого поговоримо про Україну.
показать весь комментарий
26.07.2024 22:56 Ответить
> підтримка Китаєм загарбницької війни Росії проти України...

Кулеба каже протилежне. Кому вірити?

І на кого працює МЗС України?
показать весь комментарий
26.07.2024 23:10 Ответить
Пусть лучше к психиатру обратится .
показать весь комментарий
26.07.2024 23:12 Ответить
Когда уже этих дедов осуждаюших заменит нормальная полит элита которая соответствует нынешним временам и вызовам? Одни деды в деменцией, осуждатели и просители
показать весь комментарий
26.07.2024 23:16 Ответить
Вже пізно ...
показать весь комментарий
27.07.2024 12:09 Ответить
Жертва ще не настільки ослабла,щоб заглитнути її повністю
показать весь комментарий
26.07.2024 23:32 Ответить
Нужно просто перестать продавать (с)
показать весь комментарий
26.07.2024 23:49 Ответить
краще б дальнобой надав!
показать весь комментарий
26.07.2024 23:54 Ответить
Уже достали эти беспощные старые пердуны.
показать весь комментарий
27.07.2024 00:43 Ответить
А у дупу косооких комуняк цьомнути? Нє?
показать весь комментарий
27.07.2024 06:48 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2024 12:08 Ответить
 
 