Контрразведка ФРГ: Россия анализирует страницы немецких чиновников в соцсетях – ищут цели для влияния

Управление по вопросам защиты Конституции Германии (BfV), которое выполняет роль контрразведки страны, предупредило, что спецслужбы России следят за страницами немецких чиновников в соцсетях, чтобы выявить потенциальные цели для влияния.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

В своем докладе "Рекомендации по обеспечению безопасности экономики" BfV предостерегает, что российские спецслужбы с помощью соцсетей пытаются "выявить людей, которые могут быть восприимчивыми к российским попыткам повлиять на них".

Читайте также: Вести переговоры о мире необходимо с тем, кто возглавит РФ после Путина, – глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Также ведомство пришло к выводу, что диверсионная деятельность России в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.

Среди таких действий BfV указывает на кибератаки, а также поджоги и акты вандализма и пропагандистской деятельности, которые российские агенты осуществляют на территории Германии и других европейских стран.

Читайте также: Китай обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – глава МИД Германии Бербок

Подобные операции выполняют "преимущественно молодые, русскоязычные, идеологически пророссийски настроенные и необученные" агенты "низшего уровня", которых также вербуют через соцсети и мессенджеры, говорится в докладе.