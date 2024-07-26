Контрразведка ФРГ: Россия анализирует страницы немецких чиновников в соцсетях – ищут цели для влияния
Управление по вопросам защиты Конституции Германии (BfV), которое выполняет роль контрразведки страны, предупредило, что спецслужбы России следят за страницами немецких чиновников в соцсетях, чтобы выявить потенциальные цели для влияния.
Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.
В своем докладе "Рекомендации по обеспечению безопасности экономики" BfV предостерегает, что российские спецслужбы с помощью соцсетей пытаются "выявить людей, которые могут быть восприимчивыми к российским попыткам повлиять на них".
Также ведомство пришло к выводу, что диверсионная деятельность России в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.
Среди таких действий BfV указывает на кибератаки, а также поджоги и акты вандализма и пропагандистской деятельности, которые российские агенты осуществляют на территории Германии и других европейских стран.
Подобные операции выполняют "преимущественно молодые, русскоязычные, идеологически пророссийски настроенные и необученные" агенты "низшего уровня", которых также вербуют через соцсети и мессенджеры, говорится в докладе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ша! Куди вам, лапті - с кувшинним рилом да в калашний ряд!
Плетіть лапті та співайте частушки.