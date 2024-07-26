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Контрразведка ФРГ: Россия анализирует страницы немецких чиновников в соцсетях – ищут цели для влияния

Спецслужби РФ

Управление по вопросам защиты Конституции Германии (BfV), которое выполняет роль контрразведки страны, предупредило, что спецслужбы России следят за страницами немецких чиновников в соцсетях, чтобы выявить потенциальные цели для влияния.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

В своем докладе "Рекомендации по обеспечению безопасности экономики" BfV предостерегает, что российские спецслужбы с помощью соцсетей пытаются "выявить людей, которые могут быть восприимчивыми к российским попыткам повлиять на них".

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Также ведомство пришло к выводу, что диверсионная деятельность России в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.

Среди таких действий BfV указывает на кибератаки, а также поджоги и акты вандализма и пропагандистской деятельности, которые российские агенты осуществляют на территории Германии и других европейских стран.

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Подобные операции выполняют "преимущественно молодые, русскоязычные, идеологически пророссийски настроенные и необученные" агенты "низшего уровня", которых также вербуют через соцсети и мессенджеры, говорится в докладе.

Автор: 

Германия (6921) контрразведка (496) россия (95308)


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Гадять московіти Західним Партнерам там, де їм дозволяють це робити, перші посадові особи, цих країн!!
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26.07.2024 23:35 Ответить
Росія аналізує сторінки німецьких посадовців у соцмережах - шукають цілі для впливу

Ша! Куди вам, лапті - с кувшинним рилом да в калашний ряд!
Плетіть лапті та співайте частушки.
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26.07.2024 23:48 Ответить
Нех чиновникам в тырнете торчать, страницы они обновляют с котиками.
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27.07.2024 00:04 Ответить
Так всі держслужбовці всіх країн саме для цього і ведуть сторінки в соцмережах. Продивившись будь сторінку можна відразу зрозуміти як впливати на "клієнта" і що він цінує насправді навіть тоді коли він це, як йому здається, приховує. Соцмережі це вже марнославство...
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27.07.2024 00:23 Ответить
так соцмережі з тією ж метою і створювалися - збирати особисту і конфіденційну інфу
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27.07.2024 00:35 Ответить
 
 