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Новости Война
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Генштаб ВСУ: Наиболее интенсивно россияне атакуют на Покровском направлении, но платят высокую цену

ЗСУ

Силы обороны Украины непрерывно ведут боевые действия направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и военную технику.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 26.07.2024, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток произошло 107 боевых столкновений.

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Обстрелы Украины

Противник нанес 46 авиационных ударов (в частности, применено 65 КАБ) и 466 ударов дронами-камикадзе, совершил 3163 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще продолжается один бой возле города Волчанск.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Неподалеку от этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска совершили 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергиевки, Невского и Тернов. Продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия неподалеку Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными.

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На Краматорском направлении наши войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отбито восемь атак, три - еще продолжаются.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходило 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Оккупанты за попытки продвигаться на Покровском направлении платят высокую цену. Потери противника с начала суток здесь составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, пушка, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага - САУ 2С1, две боевых бронированных машины и восемь автомобилей.

На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боестолкновения вблизи Красногоровки. За сегодня наши воины на направлении обезвредили 46 захватчиков и уничтожили танк и две бронемашины.

На Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника возле Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеский натиск", - говорится в сводке Генштаба.

Генштаб ВС (6172)


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Перекладаю:
- Покровськ приречено
- Ви ж бачили як зараз будують фортифікації
- А взагалі, ми ще не встигли висадити квіти і заасфальтуватись
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27.07.2024 00:39 Ответить
Судячи з того, що ти дивишся русняві телеги, ти довбойоб.
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27.07.2024 05:24 Ответить
Втрати Північного В'єтнаму у кілька раз перевищували сумарні втрати Південного В'єтннаму і США...
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27.07.2024 02:51 Ответить
https://censor.net/ua/news/3501847/okupatsiya_vovchogo_na_donechchyny
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27.07.2024 07:36 Ответить
Дуже інформативно. І головне - чесно...
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27.07.2024 07:56 Ответить
"Ворог захопив Вовче та просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного", -

Джерело:

Звичайно, в Генштабу своя стратегія і тактика дозування і підсолоджування інформації.

І тому населення шукає інформацію з інших джерел, чим і користається ворожа пропаганда, яка намагається ПЕРЕКЛЮЧИТИ увагу громадян на свої "джерела" інформації, а насправді дезінформації.

Звичайно, "ніколи так не брешуть, як перед виборами і підчас війни (по Бісмарку), але слід враховувати що ворожа брехня це зброя, спрямована проти України.

Невже є брехня на користь України. Особливо у 21-му столітті.

Не слід копіювати способи і принципи "СОВІНФОРМБЮРО" в 21-му столітті.
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27.07.2024 08:11 Ответить
Коли Зельониє починають вчергове так виправдовуватись, то на думці одне - Покровськ скоро все?
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27.07.2024 11:53 Ответить
Зате в Покровську 3 дні тому висаджували квіти і впорядкувували клумби!

Нафіга їм оті окопи та доти?
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27.07.2024 12:02 Ответить
 
 