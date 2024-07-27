Генштаб ВСУ: Наиболее интенсивно россияне атакуют на Покровском направлении, но платят высокую цену

Силы обороны Украины непрерывно ведут боевые действия направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и военную технику.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 26.07.2024, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток произошло 107 боевых столкновений.

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Обстрелы Украины

Противник нанес 46 авиационных ударов (в частности, применено 65 КАБ) и 466 ударов дронами-камикадзе, совершил 3163 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще продолжается один бой возле города Волчанск.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Неподалеку от этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска совершили 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергиевки, Невского и Тернов. Продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия неподалеку Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными.

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На Краматорском направлении наши войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отбито восемь атак, три - еще продолжаются.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходило 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Оккупанты за попытки продвигаться на Покровском направлении платят высокую цену. Потери противника с начала суток здесь составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, пушка, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага - САУ 2С1, две боевых бронированных машины и восемь автомобилей.

На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боестолкновения вблизи Красногоровки. За сегодня наши воины на направлении обезвредили 46 захватчиков и уничтожили танк и две бронемашины.

На Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника возле Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеский натиск", - говорится в сводке Генштаба.