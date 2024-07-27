Генштаб ВСУ: Наиболее интенсивно россияне атакуют на Покровском направлении, но платят высокую цену
Силы обороны Украины непрерывно ведут боевые действия направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и военную технику.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 26.07.2024, передает Цензор.НЕТ.
"С начала суток произошло 107 боевых столкновений.
Обстрелы Украины
Противник нанес 46 авиационных ударов (в частности, применено 65 КАБ) и 466 ударов дронами-камикадзе, совершил 3163 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.
Ситуация на Харьковском направлении
На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще продолжается один бой возле города Волчанск.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Неподалеку от этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские войска совершили 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергиевки, Невского и Тернов. Продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируется.
На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия неподалеку Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными.
На Краматорском направлении наши войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.
На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отбито восемь атак, три - еще продолжаются.
Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходило 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.
Оккупанты за попытки продвигаться на Покровском направлении платят высокую цену. Потери противника с начала суток здесь составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, пушка, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага - САУ 2С1, две боевых бронированных машины и восемь автомобилей.
На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боестолкновения вблизи Красногоровки. За сегодня наши воины на направлении обезвредили 46 захватчиков и уничтожили танк и две бронемашины.
На Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника возле Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.
Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеский натиск", - говорится в сводке Генштаба.
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- Покровськ приречено
- Ви ж бачили як зараз будують фортифікації
- А взагалі, ми ще не встигли висадити квіти і заасфальтуватись
Джерело:
Звичайно, в Генштабу своя стратегія і тактика дозування і підсолоджування інформації.
І тому населення шукає інформацію з інших джерел, чим і користається ворожа пропаганда, яка намагається ПЕРЕКЛЮЧИТИ увагу громадян на свої "джерела" інформації, а насправді дезінформації.
Звичайно, "ніколи так не брешуть, як перед виборами і підчас війни (по Бісмарку), але слід враховувати що ворожа брехня це зброя, спрямована проти України.
Невже є брехня на користь України. Особливо у 21-му столітті.
Не слід копіювати способи і принципи "СОВІНФОРМБЮРО" в 21-му столітті.
Нафіга їм оті окопи та доти?