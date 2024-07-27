Страны G7 согласуют условия кредита Украине на $50 млрд от замороженных активов РФ к октябрю, - глава Минфина США Еллен

Страны "Большой семерки" могут согласовать условия предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов с прибыли от замороженных активов России уже до октября.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на полях встречи финансовых лидеров G20 в Бразилии, что переговоры о предоставлении кредита были конструктивными, в частности относительно требований США о заверении, что активы останутся замороженными в течение длительного периода времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас здесь были конструктивные разговоры. И мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения достижения точки, где мы сможем это сделать, вероятно, до октября", - сказала Йеллен.

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Она заявила, что США давят на Европу, требуя гарантий того, что активы будут оставаться замороженными в течение длительного периода времени - достаточно длительного, чтобы гарантировать, что доходы от активов смогут погасить кредит до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, которое сохранит суверенитет Украины и компенсирует ей ущерб, нанесенный вторжением России.

Данные по занятости в США, которые должны быть опубликованы в пятницу, позволят им оценить, продолжались ли постепенные признаки замедления в июле.

Она сказала, что часть этой потребности в определенности связана с расчетами "скоринга" бюджета США.

"Нам нужны гарантии, которые ясно показывают, что американские налогоплательщики не будут на крючке, чтобы выплачивать эти кредиты. И мы хотим убедиться, что бюджетные оценщики довольны тем, что эти активы будут источником погашения этих кредитов", - пояснила Йеллен.

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Если бы стоимость кредита учитывалась в бюджете США, администрации Байдена-Харрис пришлось бы получить одобрение Конгресса, что может быть сложно, учитывая прошлые разногласия по поводу финансирования Украины и политики в предвыборный год. Суммы, которые страны G7 внесут в кредит, еще не определены.