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Резервный фонд, с которого финансируют срочное восстановление и фортификации, практически пуст, - "слуга народа" Пидласа

Фортифікації

В Резервном фонде госбюджета, из которого Кабмин выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего 592 млн гривен из 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

В рамках увеличения расходов бюджета на полтриллиона гривен, из которых 495 млрд грн направят на армию, правительство также предлагает выделить 4,5 млрд грн на пополнение Резервного фонда госбюджета. Из этого фонда финансируются срочные расходы на восстановление и реконструкцию, а также оборонные нужды и строительство фортификаций.

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"При принятии бюджета в Резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен. В течение этого года Кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов. Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона", - отметила Пидласа.

госбюджет (1186) Пидласа Роксолана (34) восстановление (209) фортификации (118)


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Топ комментарии
+51
Це якісь топ злодії в історії людства. Порівнянні з ними Кучма і Яникович - професіонали і патріоти.
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27.07.2024 01:57
+44
Фортифікацій немає, відбудови немає, мільйона дронів немає, українських снарядів немає, ракет немає..... і грошей вже теж немає.
Схоже, що в когось таки почався кінець епохи бідності, як це обіцяв Зеленський.
P.S. Щоб бути чесним, не все так погано, дещо є - мільярд обіцянок, планів, та перспектив.
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27.07.2024 01:58
+43
Якщо без стьобу, то посіпаки Зеленьського тупо це розікрали. Всі знають, що жодних системних укріплень- не збудовано до цього часу, а 56 ярдів зникли..
І
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27.07.2024 02:05
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Правила форума Совет форумчан
Миші з'їли...
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27.07.2024 01:56 Ответить
Якщо будувати так, як це роблять ЗЕлені пркидьки, то ніяких фондів не вистачить.

Он Кім у Миколаїві закуповує дошки для траншей за ціною паркету.
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27.07.2024 01:58 Ответить
Якщо без стьобу, то посіпаки Зеленьського тупо це розікрали. Всі знають, що жодних системних укріплень- не збудовано до цього часу, а 56 ярдів зникли..
І
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27.07.2024 02:05 Ответить
Єврейське шапіто обікрало українців під час війни,
але як казав зе, у нас соціальний договір, ми дозволяємо, вони крадуть
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27.07.2024 05:37 Ответить
20 миллиардов из них съели харьковские мыши. Эти особенно прожорливые.
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27.07.2024 07:29 Ответить
Це якісь топ злодії в історії людства. Порівнянні з ними Кучма і Яникович - професіонали і патріоти.
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27.07.2024 01:57 Ответить
це їх натхненники та вчтелі! а гарний учень повинен стати кращим за свого вчителя!
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27.07.2024 02:10 Ответить
Та то все "клятий" Порошенко винен,закордонні "ухилянти",Залужний і пес Патрон,а всі хто називає п'ятьох "найефективніших" мародерів і їх радникі злодіями-то агенти кремля.
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27.07.2024 05:13 Ответить
Кучма придумав грандіозний дерибан рід назвою приватизація, та зі своїми друзями роздерибанив державне майно, люди користувалися різними послугами, а при кучмі рапптом людям стало нічого не поттрібне, давайте все продамо...також підприємства працюючим будували житло. Розпродаж майна це ліквідаія держави, що залишиться, приватизацію потрібно зупинитиа підприємства повинні приносити прибуток державі,
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27.07.2024 05:54 Ответить
Совок треба із себе виводити! Разом із соціалізмом та комунізмом. "Всьо вакруг нічєйноє - всьо вакруг майо". Інша справа, що підприємства треба не за 3 копійки своїм продавати, а за нормальні гроші професіоналам через відкритий аукціон і щоб в договорі певні умови були прописані - типу не можуть закрити і т.п. Ну і критично важливі підприємства не продавати, типу атомних електростанцій.
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27.07.2024 07:45 Ответить
Наіщо продавати, Якщо підприємства можуть збагачувати державу, а не якогось ахмєта, а він нам послуги в три дороги
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27.07.2024 07:52 Ответить
А я дивлюся, історія вас нічому не вчить. "Це вже ж було!" (С) Кучма.
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27.07.2024 08:09 Ответить
Майже всі держпідприємства були збиткові. Тому і продавались в першу чергу. Там де керує держапарат все стає збитковим, навіть "Енергоатом"
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27.07.2024 08:47 Ответить
Це означає, що влада навмисне доводить до банкрутства, щоб потім викупити за безцінь
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27.07.2024 08:50 Ответить
І ви хочете щоб ця корупційна влада що робила? Взад забирала, знову доводила до банкрутства, продавала і через якийсь час знову націоналізувала? Для держапарату це був би клондайк. Але капіталісти-інвестори проти і другий раз на це не купляться. Держава неефективна. Будь яка.
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27.07.2024 08:56 Ответить
Тому, що державне управління завжди не ефективне.
Велика кількість державних активів - це завжди корупція та великі витрати.
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27.07.2024 09:15 Ответить
Після розвалу СССР державою управляли лише шахраї, які залюбки знецінювали та деребанили майно, запитайте себе, навіщо комусь приватизовувати підприємство, якщо воно збиткове?
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27.07.2024 09:56 Ответить
Фортифікацій немає, відбудови немає, мільйона дронів немає, українських снарядів немає, ракет немає..... і грошей вже теж немає.
Схоже, що в когось таки почався кінець епохи бідності, як це обіцяв Зеленський.
P.S. Щоб бути чесним, не все так погано, дещо є - мільярд обіцянок, планів, та перспектив.
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27.07.2024 01:58 Ответить
А у більшості кінець епохи бідності - це початок епохи зубожіння. Зараз ще друкарські верстати врублять..
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27.07.2024 02:45 Ответить
Зелень таким чином здає Україну своєму північному хазяїну
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27.07.2024 05:56 Ответить
Соціальний договір
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27.07.2024 07:53 Ответить
Так пі@дріло сказало "ми вкрали 37млрд. Гривень"
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27.07.2024 02:15 Ответить
Треба запитати очільника фонду, є така підозра що новий майбах в дочці бездітної матері з'явився
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27.07.2024 02:56 Ответить
новий майбах в дочці бездітної матері
я перепрошую, але уявив цю картину та вважаю, що їй тепер у книгу рекордів Гіннеса, можливо й обом із бездітною....
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27.07.2024 09:42 Ответить
так це ж класика, як мертві душі - неіснуючі помічники в депутатів, штат співробітників де взагалом немає нікого, приписані до штату інваліди які на роботу ніколи не виходили, та багатодітні родини в яких одна-дві дитини або зовсім немає дітей, та інше, то таких обкатаних схем в україні нажаль дуже багато
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27.07.2024 18:48 Ответить
бо як казав відомий меценат Рєзніков: " Яйця треба закупляти в кілограмах і нічого вам за це буде"
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27.07.2024 04:57 Ответить
Все корупія вже узаконинена, українці навіть не пручалися

Верховна Рада на засіданні 18 липня 2024 року ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт (https://ips.ligazakon.net/document/JI11241I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 № 11340 ) щодо укладення зі слідством угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних злочинів, який фактично дозволяє "відкупитись" від покарання, сплативши штраф.

https://biz.ligazakon.net/news/229237_rada-skhvalila-zakonoprokt-shchodo-vdpovdalnost-za-koruptsyu
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27.07.2024 05:58 Ответить
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27.07.2024 05:13 Ответить
Ше би тут дуже пасував кадр з Джентельманів удічі, ".....о, укралі уже, ну, я - пашел"!!
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27.07.2024 09:49 Ответить
Все вкрали, тому потрібно підвищувати податки.
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27.07.2024 06:25 Ответить
Нас потихеньку підводять до того, що потрібно підвищувати податки, що без цього ніяк...А зарплати зрізати топменеджарам і податківцям і чиновниками не пробували??!!
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27.07.2024 06:44 Ответить
То не на часі
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27.07.2024 06:55 Ответить
Ну чому ж. Пенсії бідним нардепукам хочуть збільшити.
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27.07.2024 07:21 Ответить
Потужно ішак "керує".
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27.07.2024 07:18 Ответить
Розікрали швидко, а фортифікацій нема
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27.07.2024 07:21 Ответить
Зате халімони та арахамії собі вже "нахалімонили та наарахамили". Правнукам точно вистачить.
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27.07.2024 09:30 Ответить
у трухина надо потрусить . у мыколы катлеты . у агрохимии . жюлька каррупция может помочь . бывший главный судья вс князев далеко не бедный . а гандонов из тцк если тряхонуть по настоящему то это киздец сколько там бобла . мсэки тоже неплохо живут . таможня может дать больше чем вышеперечисленные твари ---- деньги есть и ооочень много но нет желания у зеленой власти этим заниматься потому что им от этого тоже докладывают
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27.07.2024 07:21 Ответить
Може скластися ситуація коли не дай боже посиплеться Фронт і слугі почнуть масово втікати з країни- отоді і буде момент істини...вони будуть тягти все "нажите непосильною працею"...
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27.07.2024 08:35 Ответить
Мое мнение,что Зелёная власть воюет НЕ за Украину, а за время - позволяющее им УСПЕТЬ максимально ограбить что еще возможно в Украине и её граждан...
Плесень не организовывает оборону, а тем более о вождения Украины, они бросают в топку людей для оттягивания времени , а ЗАОДНО уничтожают активную про украинскую часть населения "казня" их в бойне!
"БОЙНЕ", так как плесень не управляет процессами, он лишь подбрасывает брёвнышки (людей) в кацапский костёр!
Повторюсь, плесень не защищает Украину, он её грабит по максимуму параллельно уничтожая граждан.
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27.07.2024 14:44 Ответить
"А ти не воруй"
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27.07.2024 07:22 Ответить
Може, краще зменшити з.п.помічників депутатів, скільки їх там, або взагалі нехай без них обходяться?
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27.07.2024 07:45 Ответить
З таким прізвищем Підла са тільки грошима й займатися а потім розказувати що їх немає. В нашому містечку був президент, виділили 700 млн якимсь фірмам на відновлення вокзалу ,дороги і двох будинків. Ці фірми доламали до кінця вокзал, розрили дорогу через містечко і зникли бо комусь дійшло що до зони постійних обстрілів 15 км і може й сюди прилетіть на президентське "краще ніж було".
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27.07.2024 08:07 Ответить
Хороший аппетит.
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27.07.2024 08:09 Ответить
Чомусь цей факт вже і не дивує...!
Для монозбріду зараз настав зоряний час- повний кінець "бідності"..
У них просто кипить "бізнес на крові"...
Тварюки..
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27.07.2024 08:30 Ответить
Ну % ...і шо ви вибрали ? шлях до ссср ? ваші діти готові до цього ?
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27.07.2024 08:49 Ответить
Зате на дороги гроші є. А з фонду захисних споруд все вкрали
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27.07.2024 09:06 Ответить
Пропоную спочатку розстріляти тих, хто крав, прикопати в посадці, потім вилучити все майно і кошти, його/її родині виставити рахунок за патрони і за поховання як в золотому склепі із почесним караулом на 1000 років
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27.07.2024 09:26 Ответить
Так і пишіть,:"Слуги народу розікрали Резервний фонд"
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27.07.2024 09:44 Ответить
Дивна річ, жодних ультиматумів від Підло ласої до НАБУ САП ДБР негайно розшукати все вкрадене і негайно всім крадіям повернути все накрадене в бюджет країни і з всіх офшорів, інакше все буде націоналізовано, а на тих хто має офшори заведені к/с і розшук в інтерпол. Два тиждня строк і баста.
Але ні. Крадіям закон про звільнення від покарання, народу - налоги.
Де тут логіка?
Той хто володіє 80% всього, що є в Україні- бариги, олігархі, корупціонери, депутати чомусь ніх...я не роблять для захисту їми набутого майна, а знов обібранний ними народ має захисти ти и ними для них награбоване воасним коштом і життями пограбованих?
Це що за державний устрій?
Феодалізм?
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27.07.2024 09:50 Ответить
українська національна ідея - красти більше і с-р-аати на голови посполитим - читайте Історію Миколи Аркаса, це Вам не Грушевський))
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27.07.2024 11:17 Ответить
То миші з'їли.
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27.07.2024 09:53 Ответить
- всьо украдєно до нас ©
-330 (мільярдів)....каждому...
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27.07.2024 09:54 Ответить
То не феодалізм шановна Лариса.
Бо при феодалізмі селяни будували замок-фортецю свому захиснику (феодалу) дуже старанно майже з власних бажань, бо у наразі нападу знали що зможуть туда тікати і будуть захищені патроном і його гвардією.
В Україні зовсім інше.
Я би сказав лохізм.
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27.07.2024 10:00 Ответить
Лохізм, це в десятку!
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27.07.2024 10:22 Ответить
Дивно навіть слухати, отих балакунів з ВРУ від монозброду!!
У таких собі, їх катлєт, з ВРУ, квартири закладені грошима, а шифери-недостріляні, як і отой боголюбов з фальшивим паспортом та ще сотні воєнкомів з головами ВЛК…, не розуміють, куди їм гроші з квартир мішками виносити??
Вимушені вони, ці лантухи грошви, вивозити за кордон, щоб покласти на рахунки чужих банків, купувати дорогі авто, вілли на Адріатиці та Півдні Італії-Іспанії-Португалії ….!!!
В вони, служки ТВО ПУ зеленського, теревенять про попрожній Фонд….
Видно спека, таки напекла їм голову в Будинку ВРУ і КМУ !!
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27.07.2024 10:22 Ответить
А ви чули, що деякі декларують вже навіть не суми, а приміщення закладені грошима
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27.07.2024 10:24 Ответить
Сратьєх, ТВО ПУ зеленський, цим особисто опікується, під патронатом отих, єрмака+татарова+испьорда від ригоАНАЛІВ, - щіпаного гусака!!!
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27.07.2024 10:29 Ответить
В переліку запропонованих подаьків жодного підвищення податку на землю для земельних магнатів з сотнями тисяч гектарів, жодного підвищення податків на елітні авто, а також жодної пропозиції змін до закону про перевірку і негайну легальності коштів для купівлі дорогих авто, маєтків, купи земель, єлітного житла, та підприємств і офісів. Де пропозиції про ввелення негайно податків на розкіш від дорогих брендованих сумочек які коштують тисячі доларів, які так ******** Підла ласа до коштовностей, від щемельних ділянок до кожного квадратного метра єлітної нерухомості?
Де все це, що має одразу дати в бюджет тисячі мілльярдів гривен, яких так на вистачає на захист від рашистів України і 80% майна багатіїв?
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27.07.2024 10:35 Ответить
оце дійсно біда для оп, звідки красти будуть?
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27.07.2024 10:46 Ответить
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27.07.2024 11:02 Ответить
дупитути що не відпочивають??))) -------------- продовжують і киздІти і кИздити())))))
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27.07.2024 11:13 Ответить
Крадуть ЗЄльониє зі швидкістю звуку. Ще бабло не впало на рахунок фонду,як птєнци гнєзда Єрмача , вже все розтаскали своїми клювіками...
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27.07.2024 14:58 Ответить
 
 