Резервный фонд, с которого финансируют срочное восстановление и фортификации, практически пуст, - "слуга народа" Пидласа

В Резервном фонде госбюджета, из которого Кабмин выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего 592 млн гривен из 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

В рамках увеличения расходов бюджета на полтриллиона гривен, из которых 495 млрд грн направят на армию, правительство также предлагает выделить 4,5 млрд грн на пополнение Резервного фонда госбюджета. Из этого фонда финансируются срочные расходы на восстановление и реконструкцию, а также оборонные нужды и строительство фортификаций.

Также читайте: Украина до конца октября получит все средства бюджетной помощи от США, - Маркарова

"При принятии бюджета в Резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен. В течение этого года Кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов. Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона", - отметила Пидласа.