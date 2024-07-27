Резервный фонд, с которого финансируют срочное восстановление и фортификации, практически пуст, - "слуга народа" Пидласа
В Резервном фонде госбюджета, из которого Кабмин выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего 592 млн гривен из 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.
Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.
В рамках увеличения расходов бюджета на полтриллиона гривен, из которых 495 млрд грн направят на армию, правительство также предлагает выделить 4,5 млрд грн на пополнение Резервного фонда госбюджета. Из этого фонда финансируются срочные расходы на восстановление и реконструкцию, а также оборонные нужды и строительство фортификаций.
"При принятии бюджета в Резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен. В течение этого года Кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов. Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона", - отметила Пидласа.
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Он Кім у Миколаїві закуповує дошки для траншей за ціною паркету.
І
але як казав зе, у нас соціальний договір, ми дозволяємо, вони крадуть
Велика кількість державних активів - це завжди корупція та великі витрати.
Схоже, що в когось таки почався кінець епохи бідності, як це обіцяв Зеленський.
P.S. Щоб бути чесним, не все так погано, дещо є - мільярд обіцянок, планів, та перспектив.
я перепрошую, але уявив цю картину та вважаю, що їй тепер у книгу рекордів Гіннеса, можливо й обом із бездітною....
Верховна Рада на засіданні 18 липня 2024 року ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт (https://ips.ligazakon.net/document/JI11241I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 № 11340 ) щодо укладення зі слідством угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних злочинів, який фактично дозволяє "відкупитись" від покарання, сплативши штраф.
https://biz.ligazakon.net/news/229237_rada-skhvalila-zakonoprokt-shchodo-vdpovdalnost-za-koruptsyu
Плесень не организовывает оборону, а тем более о вождения Украины, они бросают в топку людей для оттягивания времени , а ЗАОДНО уничтожают активную про украинскую часть населения "казня" их в бойне!
"БОЙНЕ", так как плесень не управляет процессами, он лишь подбрасывает брёвнышки (людей) в кацапский костёр!
Повторюсь, плесень не защищает Украину, он её грабит по максимуму параллельно уничтожая граждан.
Для монозбріду зараз настав зоряний час- повний кінець "бідності"..
У них просто кипить "бізнес на крові"...
Тварюки..
Але ні. Крадіям закон про звільнення від покарання, народу - налоги.
Де тут логіка?
Той хто володіє 80% всього, що є в Україні- бариги, олігархі, корупціонери, депутати чомусь ніх...я не роблять для захисту їми набутого майна, а знов обібранний ними народ має захисти ти и ними для них награбоване воасним коштом і життями пограбованих?
Це що за державний устрій?
Феодалізм?
-330 (мільярдів)....каждому...
Бо при феодалізмі селяни будували замок-фортецю свому захиснику (феодалу) дуже старанно майже з власних бажань, бо у наразі нападу знали що зможуть туда тікати і будуть захищені патроном і його гвардією.
В Україні зовсім інше.
Я би сказав лохізм.
У таких собі, їх катлєт, з ВРУ, квартири закладені грошима, а шифери-недостріляні, як і отой боголюбов з фальшивим паспортом та ще сотні воєнкомів з головами ВЛК…, не розуміють, куди їм гроші з квартир мішками виносити??
Вимушені вони, ці лантухи грошви, вивозити за кордон, щоб покласти на рахунки чужих банків, купувати дорогі авто, вілли на Адріатиці та Півдні Італії-Іспанії-Португалії ….!!!
В вони, служки ТВО ПУ зеленського, теревенять про попрожній Фонд….
Видно спека, таки напекла їм голову в Будинку ВРУ і КМУ !!
Де все це, що має одразу дати в бюджет тисячі мілльярдів гривен, яких так на вистачає на захист від рашистів України і 80% майна багатіїв?