Украина и РФ не сдадутся, это ведет к эскалации, а мир может быть принесен только извне, - Орбан
По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне, поскольку обе страны не сдадутся и "подпитываются собственной правдой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu.
Как отметил Орбан, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.
По его мнению, это происходит по двум причинам: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.
"С другой стороны, потому что обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", - отметил Орбан.
"Они не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне", - заявил премьер Венгрии.
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яйцяхнафтопроводу.
Нема варіанту, де нам дають вижити, якщо ми не перемагаємо. А рузкіє просто не витримають поразки і розваляться, якщо ми переможемо.
якщо звичайно зможуть
підараможновладного угорця можна було б і не друкувати; ми вже наперед знаємо, до чого воно веде.
Може Орбану на Балатон з'їздити освіжити пам'ять?
До 2050 року суттєво мають скоротити споживання викопних видів палива та і взагалі ресурсів...
єдиним ресурсом який точно в ціні не впаде та буде реальним надходженням до орківського бюджету це Літій і продукти харчування... В Україні величезні запаси літію, по старим статтям 15% а по останніх статтях в Блумберг то до 25% процентів світових запасів... реальна інформація засекречена.... а про чорноземи то ви самі розумієте...
Бонусом до цього є титан, рідкоземельні метали та уран які також не втратять попиту...
Тобто обмінювати нафту/газ/деревину/руду/території на мікросхеми/снаряди/верстати можно і так немаючі доларів та навіть скрєпних юанів ((((
А вже тепер у них немає виходу як воювати до якогось здобутку який можна представити як перемогу, все таки "аналогов нєт" воює з набагато меншою країною...
Та і еліта у них наоборот збагатилась на війні судячи з того як зросли їх статки... тому не так все як ви говорите...
І це - однодумець трампа.
Саме тому, шайка *****+трамп+орбан+сі+хаменеї - вороги України, які домагаються нашої капітуляції
Нужна ли будут внешняя интервенция в паРашку или Украина сама справится - время покажет!!!
***** вже використовує іноземців а незабаром й військові підрозділи півкореї типу "інженерних військ". Україна як сторона що потерпає від збройного нападу в принципі не має опції "перемовини ". Сьогодні перемовини а завтра суцільна Буча N2?Перемога типу "взять мацкву" нам теж не потрібна але визволити окуповані території ми мусимо і це буде бо іншого виходу немає
наемниковотряды румыноговорящих и словакоговорящих , рассерженых ИсТорической "справедливостью" и начать занимать угорские села, вешать флаги Вейншории, крушить нефтепроводы и ЛЭП. Короче было бы неплохо сие, где ж только ресурсов взять))) 😇
Нефть нуль .
И мы сразу добрые и пушистые.