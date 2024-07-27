Украина и РФ не сдадутся, это ведет к эскалации, а мир может быть принесен только извне, - Орбан

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне, поскольку обе страны не сдадутся и "подпитываются собственной правдой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu.

Как отметил Орбан, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.

По его мнению, это происходит по двум причинам: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.

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"С другой стороны, потому что обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", - отметил Орбан.

"Они не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне", - заявил премьер Венгрии.

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