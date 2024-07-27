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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина и РФ не сдадутся, это ведет к эскалации, а мир может быть принесен только извне, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне, поскольку обе страны не сдадутся и "подпитываются собственной правдой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu.

Как отметил Орбан, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.

По его мнению, это происходит по двум причинам: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.

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"С другой стороны, потому что обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", - отметил Орбан.

"Они не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне", - заявил премьер Венгрии.

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Венгрия (1926) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+18
Смердюча жаба потужно висралася
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27.07.2024 14:23
+13
Спровоковану війну? ****** ти тварина, і хто кого спровокував? НАТО Росію? Так виходь з НАТО , паскуда путінська
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27.07.2024 14:30
+11
Путін не розрохував своі сіли.Теперь сідіть мовчкі і чекайте,покі вас передавіть всіх ЗСУ.
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27.07.2024 14:25
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Смердюча жаба потужно висралася
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27.07.2024 14:23 Ответить
Путін не розрохував своі сіли.Теперь сідіть мовчкі і чекайте,покі вас передавіть всіх ЗСУ.
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27.07.2024 14:25 Ответить
С дивана давишь?
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27.07.2024 14:43 Ответить
ти ж смокчеш
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27.07.2024 15:13 Ответить
Нігуя собі як він тут топить за кацапську правду
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27.07.2024 14:25 Ответить
Кожен прокремлівський вскукурік облізлого мадярського півня - удар собі по яйцях нафтопроводу.
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27.07.2024 14:26 Ответить
ІНАКШЕ КАЖУЧИ - УКРАЇНА НЕ ЗДАЄТЬСЯ, ТОМУ ДОПОМОЖЕМО РОСІЇ ЗЗОВНІ.
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27.07.2024 14:26 Ответить
Перекрийте йому не лиш нафту і через півроку його знесуть самі венгри. А то уже задовбав
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27.07.2024 14:29 Ответить
Продажний мад'яр , у сторії Угорщини це політичний сором !!!
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27.07.2024 14:30 Ответить
він типовий мадьяр - ця нація весь час загравала перед кимось - перед Австрією, потім фоювала за німців у другу світову... подлюча нація
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27.07.2024 14:41 Ответить
Спровоковану війну? ****** ти тварина, і хто кого спровокував? НАТО Росію? Так виходь з НАТО , паскуда путінська
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27.07.2024 14:30 Ответить
І той хто програє втратить усе. Не буде трошечки перемоги чи трошечки поразка.
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27.07.2024 16:21 Ответить
Можливий варіант "Мінськ-3". Навіть найбільш вірогідний.
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27.07.2024 16:28 Ответить
Мінськ-3 в 2024 - це завершення державності третьою атакою в 26-му взагалі без шансів встояти. Фактично наше харакірі. Тому цей варіант означає повну перемогу рузкіх.

Нема варіанту, де нам дають вижити, якщо ми не перемагаємо. А рузкіє просто не витримають поразки і розваляться, якщо ми переможемо.
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27.07.2024 17:45 Ответить
хто захоче-поїде, залишаться одні патріоти які і будуть захищати

якщо звичайно зможуть
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27.07.2024 18:35 Ответить
Вони підуть далі, тому краще бігти далеко, Португалія там чи Ірландія. А краще за океан - Австралія та ж. Якщо повезет, туди не доберуться. Правда не факт, що вас не змусять воювати за те що ваша сім'я в безпеці. Все залежить від масштабу пройобу Заходу.
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27.07.2024 23:14 Ответить
Скоріш за все ×ер тобі заплатять за говновкид.
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27.07.2024 17:51 Ответить
Так він правильно мислить. Втручання міжнародного військового контингенту для вигнання агресора, що порушив міжнародне право, з окупованих територій. І примус до сплати репарацій.
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27.07.2024 14:32 Ответить
А якщо кранік на нафтопроводі " Дружба"закрутити повністю,а не на пів шишечки,то що тоді заспіває неофашист Вітя?
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27.07.2024 14:32 Ответить
називати брехню рашистського скаженого кровожадного пса "правдою" , може лише мадярський сучий син.
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27.07.2024 14:34 Ответить
нє-а,навіть мадярський сучий син не буде так зашкварюватись безплатно.Там за один публічний виступ Вітя раз в 100 бере більше,чим 95-ий квартал брав за корпоратив на дачі у ху@ла.
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27.07.2024 14:41 Ответить
Ну, висери та коментарі цього підара можновладного угорця можна було б і не друкувати; ми вже наперед знаємо, до чого воно веде.
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27.07.2024 14:36 Ответить
А, як було принесено мир в Угорщину?

Може Орбану на Балатон з'їздити освіжити пам'ять?
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27.07.2024 14:42 Ответить
от довбойоп... а військ НАТО у Фінляндії кацапи не бачуть? та їм пох це на те НАТО. бо вони знають, що НАТО на них ніколи не нападе. розміщення натівських військ у Фінляндії тому підтвердження. бо після цього розміщення кацапи забрали майже всі війська з члєнінградського округу і перекинули їх на Донбас.. тож та вся ху йня про загрозу кацапам з боку НАТО - це лише прикриття для вторгнення в Україну, бо Україна має бути в складі союзного государства вялікоросов, бєлоросов і малоросов. і тут вже кацапів заїло до білого калєна - або Україна в составі кацапії, або кацапи із помсти її просто зітруть з лиця землі..
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27.07.2024 14:42 Ответить
300 років стирали, але щось "пішло не так". Тепер ми стираємо підарів з історії.
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27.07.2024 14:46 Ответить
В любій війні шукайте гроші... вся ідеологічна х..ня то для м'яса щоб вмирало та не думало....

До 2050 року суттєво мають скоротити споживання викопних видів палива та і взагалі ресурсів...

єдиним ресурсом який точно в ціні не впаде та буде реальним надходженням до орківського бюджету це Літій і продукти харчування... В Україні величезні запаси літію, по старим статтям 15% а по останніх статтях в Блумберг то до 25% процентів світових запасів... реальна інформація засекречена.... а про чорноземи то ви самі розумієте...

Бонусом до цього є титан, рідкоземельні метали та уран які також не втратять попиту...
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27.07.2024 14:58 Ответить
та так, але й трохи не так, а у випадку з кацапами, то далеко зовсім не так... це працює з капіталістами... з кацапами це не працює. їм покуй на гроші. у ху йла просто кровна помста українцям. ху йло і його *********** вважають нас з ними одним народом, який потрібно наказати за те, що той захотів піти у Європу без дозволу старшого "брата". кацапи вже потратили на цю війну сотні лярдів доларів і ще сотні лярдів їм заморозили. за такі бабки можна було би не те, що літій, а гори золота накупляти... то європейці, американці, люди із здоровим глуздом, як комуняки китайські, міркують грошима, вигідно-невигідно... кацапи міркують зовсім іншими категоріями - кузькина мать, вялічіє, наказать хахлов-прідатєлєй чого б це їм не коштувало, проте їхнє має бути зверху.. а історії про літій діють тільки на баригу Трампа і на китайських комуняк, які, до речі не те, щоби стримували кацапів, а навпаки ще навіть їх науськують продовжувати війну, бо тоді їм взагалі безплатно дістанеться літій і чорноземи. а разом з цим всім, ще й кацапи ослаблені після війни і під санкціями будуть повністю під комуняцьким чоботом.
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27.07.2024 15:21 Ответить
Вони вже під їх чоботом просто біомусор ще рядовий цього не розуміє
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27.07.2024 16:16 Ответить
ще не до кінця. ще трохи брикаються. навіть ввели мита на китайські машини. тільки не прямі мита ввели, а замаскували це під якийсь екологічний збір на викиди на імпортні машини. тобто китайскі тачки після цього введення подорожчають на 30 %.
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27.07.2024 16:25 Ответить
ну будуть їх в раші випускати а не в Китаї... всерівно всі ресурси продаються за юані ... вважайте за дурно... китайці їх мають можливість безкінечно друкувати.... А орки ті юані тільки на купівлю китайської продукції можуть потратити
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27.07.2024 16:28 Ответить
та нам покуй шо вони там будуть робити.
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27.07.2024 16:40 Ответить
Це правда, але нажаль це працює!(((
Тобто обмінювати нафту/газ/деревину/руду/території на мікросхеми/снаряди/верстати можно і так немаючі доларів та навіть скрєпних юанів ((((
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27.07.2024 18:34 Ответить
А щодо війни то ви не праві... тому що напали вони тільки через ресурси... їх операція виглядала легкою прогулянкою, ніякої підготовки до війни Україна не вела.... Захід і скоріше всього Байден дали добро на це... слова посла в німців Мельника що вони його ігнорували його і що є час до ранку здатись про це прямо говорять і орки не розраховували на конфіскацію ресурсів

А вже тепер у них немає виходу як воювати до якогось здобутку який можна представити як перемогу, все таки "аналогов нєт" воює з набагато меншою країною...

Та і еліта у них наоборот збагатилась на війні судячи з того як зросли їх статки... тому не так все як ви говорите...
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27.07.2024 16:26 Ответить
ні. це ви не праві. які нах ресурси? з кацапами теорія про ресурси не працює. у кацапів тих ресурсів у тисячі разів більше, ніж в України. нах їм той літій? вони що, виробляють акумулятори? ні... напали вони тому, що їм потрібна Україна повністю під їхнім контролем. ху йло не змогло пробачити українцям той факт, що українці йому ху єм по лбу поводили в 14-му разом із його шавкою яником. ось за це кацапи і вирішили наказати українців. спочатку забрали Крим, а потім завели пісню про новососію, а потім про те, що Україна взагалі не має існувати.. а ресурси, то вже як придаток. головне для кацапів - це знищити Україну. якщо ти цього не розумієш, то ти такий же трамподрочер тут, як мод дом, секонд фірст та інша та вся *******..
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27.07.2024 16:38 Ответить
коли у "ряжених" закінчуються аргументи, тоді "якщо ти цього не розумієш, то ти такий же трамподрочер"
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27.07.2024 17:32 Ответить
трамподрочер, а ну прокоментуй заяву Рудого про те, що з руснею потрібно домовлятися, бо вони непереможні і перемогли колись Наполеона.
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27.07.2024 20:42 Ответить
ну шо, чмоня ти кацапська, скажи но тут нам коли русня перемогла Наполеона. )) це ж треба. якесь ублюдочне кацапське бидло насцяло Трампу в вуха, шо московити колись перемогли Наполеона. )) признавайся, це твоя робота чи Іларіонова? ))
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28.07.2024 11:05 Ответить
Рашка пытается всех обмануть. Ближайшие годы никакого мира не будет.
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27.07.2024 14:53 Ответить
Тобто, по орбану: для миру Україна має здатися.
І це - однодумець трампа.
Саме тому, шайка *****+трамп+орбан+сі+хаменеї - вороги України, які домагаються нашої капітуляції
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27.07.2024 14:54 Ответить
Вони не здадуться, це веде безпосередньо до ескалації - тобто треба просто припинити чинити опір і хороший рудий дядя ззовні допоможе принести мир але не всім.
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27.07.2024 14:56 Ответить
Орбан-міроносєц бігає по світу від диктатора до диктатора і "збирає мир у торбу", яку хоче всучити українцям...
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27.07.2024 15:03 Ответить
Нынешняя Ымперия должна быть разрушена, преступники развязавшие и поддерживающие эту захватническую войну должны быть безжалости и исключений ПОВЕШЕНЫ и УБИТЫ!
Нужна ли будут внешняя интервенция в паРашку или Украина сама справится - время покажет!!!
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27.07.2024 15:06 Ответить
мир принесений зовні можливий при умові належної військової допомоги Україні з залученням військ союзників.
***** вже використовує іноземців а незабаром й військові підрозділи півкореї типу "інженерних військ". Україна як сторона що потерпає від збройного нападу в принципі не має опції "перемовини ". Сьогодні перемовини а завтра суцільна Буча N2?Перемога типу "взять мацкву" нам теж не потрібна але визволити окуповані території ми мусимо і це буде бо іншого виходу немає
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27.07.2024 15:07 Ответить
як це гидота по своєму все трактує: "підживлюються власною правдою", у насильника і жертви в в суді також "власна правда"?
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27.07.2024 15:07 Ответить
Для суддів деяких країн це вагомий аргумент - жертва сама спровокувала насильника занадто короткою спідницею.
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27.07.2024 15:18 Ответить
Хитродупа жаба Орбан хоче постійно блокувати допомогу Україні від НАТО та ЄС і при цьому він обурюються, коли Україна не хоче продовжувати контракт з Росією на прокачку нафти до Угорщини.
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27.07.2024 15:11 Ответить
Цікаво, що це за "правда, якою підживлюється рашка"? Орбан вважає, що можна напасти на країну і це...правильно? Вже хочется, щоб на Угорщину напали і вважали це нормальним!
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27.07.2024 15:11 Ответить
Ми только за!!! Сформировать наемников отряды румыноговорящих и словакоговорящих , рассерженых ИсТорической "справедливостью" и начать занимать угорские села, вешать флаги Вейншории, крушить нефтепроводы и ЛЭП. Короче было бы неплохо сие, где ж только ресурсов взять))) 😇
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27.07.2024 18:42 Ответить
..на місці України наїдена-заспана Угорщина Орбана давно би вже смоктала "кацапську правду", як оце не дуже й давно, кілька десятиліть тому... і орбанцям-хвойдам, мабуть, дуже нравицццця цей процес, шо вони такі "розумні" та ще й за чужий рахунок..
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27.07.2024 15:17 Ответить
И чего этот упырь мадьярский так суетится? Венгрия самая бесполезная страна в еврозоне. Гунны должны жить в Азии, а не в середине Европы. Пускай к путину перебираются. Венгрию вообще выгнать с позором из НАТО и ЕС. Они враги данных организаций.
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27.07.2024 15:36 Ответить
+
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27.07.2024 18:46 Ответить
Може досить вже у цього угода цитувати. Одного разу в день достатньо.
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27.07.2024 15:43 Ответить
До ескалації веде лише те, що армія Росії знаходиться на території України... Вимагайте у пуйла забрати військо з української території і "ескалація" одразу закінчиться...
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27.07.2024 15:48 Ответить
Витя а что случилось?
Нефть нуль .
И мы сразу добрые и пушистые.
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27.07.2024 16:00 Ответить
Чи не забагато Орбана на цензорі? Кого цікавить марення цього "шарикова" ...
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27.07.2024 16:36 Ответить
Удмуртська *****
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27.07.2024 16:43 Ответить
Угорщина на правах союзника фашистів захопила Закарпаття в 1939 році ще до початку Другої світової війни. Очевидно, що в 2022 році також розраховували, що їм вдасться такий фокус. У них насправді багато спільного з )(уйлопутіним
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27.07.2024 17:37 Ответить
Тіпа, трам-трам-трам-папам?
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27.07.2024 18:37 Ответить
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27.07.2024 22:01 Ответить
Гитлер тоже верил что может победить однако никого это не парило. Отчего Чурбана стала парить вера агрессоров и оккупантов в их победу? Он вроде европеец а не лапотный полуазиат чурка
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28.07.2024 07:30 Ответить
 
 