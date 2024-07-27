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Минобороны и Генштаб до конца года должны разработать понятную и прозрачную медицинскую инфосистему в воинских частях для раненых, - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны и Генштабу разработать до конца года понятную и прозрачную медицинскую информационную систему в воинских частях для раненых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время своего выступления на первом ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

"Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны разработать медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным", - заявил Зеленский.

По его словам, это то, чего ожидает каждый военнослужащий и каждый военный медик.

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Кроме того, он заявил, что перед военной медициной в Украине еще множество вызовов. В частности, приоритетной задачей является создание медицинской системы, которая отвечала бы сегодняшним вызовам.

"Это создание единого медицинского пространства, где каждый специалист знает и выполняет свою роль. Речь, в частности, об эффективном использовании ресурсов, поставки аптечек и турникетов соответствующего качества, обеспечение мобильных госпиталей и о том, чтобы быть более внимательными к раненым и тем, кто вернулся из российского ада", - сказал он.

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Зеленский (20185) медицина (2517) ранение (3373) военнослужащие (6087)


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Топ комментарии
+4
За 2,5 роки вже все більш менш налагодили, поки воно не нарізало нове завдання. Евакуювати і лікувати будуть у інформпросторі, читай онлайн.
Мля креативно!!!
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27.07.2024 15:33
+1
п'ять місяців...
бляха, залучить нарешті менеджерів, які такі задачі можуть вирішувати за два тижні
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27.07.2024 15:28
+1
"...у військових частинах для поранених" (??!!)
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27.07.2024 15:39
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п'ять місяців...
бляха, залучить нарешті менеджерів, які такі задачі можуть вирішувати за два тижні
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27.07.2024 15:28 Ответить
За 2,5 роки вже все більш менш налагодили, поки воно не нарізало нове завдання. Евакуювати і лікувати будуть у інформпросторі, читай онлайн.
Мля креативно!!!
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27.07.2024 15:33 Ответить
"...у військових частинах для поранених" (??!!)
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27.07.2024 15:39 Ответить
Ішов 14 -й рік війни з москалями...
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27.07.2024 15:42 Ответить
і потужну.
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27.07.2024 15:47 Ответить
А ХІБА ЦЕ ЗАВДАННЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ...
ВІЙНА ДЛЯ ВОЄННИХ, ЯК І РАНІШЕ.
ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЮ ЗІРВАНО, ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ ЗАБОРОНЕНА, КОШТИ НА ОБОРОННІ СПОРУДИ СИСТЕМНО РОЗКРАДАЮТЬСЯ.
БЮДЖЕТ РОЗПОРОШУЄТЬСЯ НА МАРАФОНИ, ОЛІМПІЯДИ, ДОРОГИ, ЧЕ 24, ЕВРОБАЧЕННЯ...
ТАК КРАЇНА ПЕРЕМОГТИ НЕ МОЖЕ.
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27.07.2024 15:49 Ответить
кожне завдання від президента має бути приурочене до потужного виступу
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27.07.2024 16:45 Ответить
А обіцяну зарплату не пообіцяв? 17 грізними ..
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27.07.2024 17:20 Ответить
Невже наш найвеличніший зміг такий перл прочитати?
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27.07.2024 18:37 Ответить
Чергове Потужне ні√уя!!!!!
Блаблабла
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27.07.2024 19:02 Ответить
Всє далжни, вава нічого нікому нє должєн, так він прострочений
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27.07.2024 19:35 Ответить
Шпіталь у смартфоні.Щоб росіянам зручніше було циліти.Кому повинно бути прозоро та зрозуміло?Медики,що повертаються с фронту сірого кольору ,виснажені жінки та чоловіки.Замість реальной допомоги цім героям - а давайте,щобвони ще красиву картинку до київа робили.Не маю сумнівів,що це покладуть на ціх бідолаг,щоб не займались пораненими.
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27.07.2024 19:38 Ответить
Який же він недолугий ! Лідор чи .... не має значення. Актор ніколи не стане політиком, як політик актором. Кухарка варить гарно борщ, а не політику.
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27.07.2024 19:39 Ответить
Вона і зараз вимальовується та система ---гроші давай
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28.07.2024 04:37 Ответить
 
 