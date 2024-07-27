Минобороны и Генштаб до конца года должны разработать понятную и прозрачную медицинскую инфосистему в воинских частях для раненых, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны и Генштабу разработать до конца года понятную и прозрачную медицинскую информационную систему в воинских частях для раненых.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время своего выступления на первом ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".
"Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны разработать медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным", - заявил Зеленский.
По его словам, это то, чего ожидает каждый военнослужащий и каждый военный медик.
Кроме того, он заявил, что перед военной медициной в Украине еще множество вызовов. В частности, приоритетной задачей является создание медицинской системы, которая отвечала бы сегодняшним вызовам.
"Это создание единого медицинского пространства, где каждый специалист знает и выполняет свою роль. Речь, в частности, об эффективном использовании ресурсов, поставки аптечек и турникетов соответствующего качества, обеспечение мобильных госпиталей и о том, чтобы быть более внимательными к раненым и тем, кто вернулся из российского ада", - сказал он.
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бляха, залучить нарешті менеджерів, які такі задачі можуть вирішувати за два тижні
Мля креативно!!!
ВІЙНА ДЛЯ ВОЄННИХ, ЯК І РАНІШЕ.
ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЮ ЗІРВАНО, ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ ЗАБОРОНЕНА, КОШТИ НА ОБОРОННІ СПОРУДИ СИСТЕМНО РОЗКРАДАЮТЬСЯ.
БЮДЖЕТ РОЗПОРОШУЄТЬСЯ НА МАРАФОНИ, ОЛІМПІЯДИ, ДОРОГИ, ЧЕ 24, ЕВРОБАЧЕННЯ...
ТАК КРАЇНА ПЕРЕМОГТИ НЕ МОЖЕ.
Блаблабла