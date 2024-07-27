Развертывание дополнительных сил врага вблизи границы с Сумщиной пока не фиксируется, - Госпогранслужба

Враг пока не разворачивает дополнительные силы вблизи границы с Сумской областью, действий по расширению зоны активных боевых действий также не фиксируется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Относительно ситуации вдоль границы на Черниговщине и Сумщине он отметил, что здесь сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны России.

"Черниговщина, Сумщина - это ежедневные обстрелы, как и Харьковщина. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумщину. Здесь враг использует и артиллерию, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам, из-за чего могу сказать, что Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террориста, ведь целится по мирным людям", - отметил спикер.

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Он также отметил, что враг пока не разворачивает дополнительные силы вблизи границы с Сумской областью.

"Каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, в настоящее время мы не фиксируем", - сообщил Демченко.

Кроме того, Демченко отметил, что у границы с Беларусью ситуация неизменна, перемещение белорусских войск не фиксируется.

"В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна, за последнее время не видим такой существенной угрозы, мы не видим и перемещения вблизи нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - подчеркнул он.

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