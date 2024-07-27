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Развертывание дополнительных сил врага вблизи границы с Сумщиной пока не фиксируется, - Госпогранслужба

кордон

Враг пока не разворачивает дополнительные силы вблизи границы с Сумской областью, действий по расширению зоны активных боевых действий также не фиксируется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Относительно ситуации вдоль границы на Черниговщине и Сумщине он отметил, что здесь сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны России.

"Черниговщина, Сумщина - это ежедневные обстрелы, как и Харьковщина. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумщину. Здесь враг использует и артиллерию, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам, из-за чего могу сказать, что Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террориста, ведь целится по мирным людям", - отметил спикер.

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Он также отметил, что враг пока не разворачивает дополнительные силы вблизи границы с Сумской областью.

"Каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, в настоящее время мы не фиксируем", - сообщил Демченко.

Кроме того, Демченко отметил, что у границы с Беларусью ситуация неизменна, перемещение белорусских войск не фиксируется.

"В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна, за последнее время не видим такой существенной угрозы, мы не видим и перемещения вблизи нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - подчеркнул он.

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Автор: 

Госпогранслужба (6364) Сумская область (2981)


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Ага...
"слепые наблюдатели ОСББ ОБСЕ " мем с 2014 года. Помним
А зеленомразям вообще нет веры! Паґтия ждунов, сепаров и рыгов!!!!
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27.07.2024 18:19 Ответить
А що скаже товаріщ бАданов...?
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27.07.2024 18:35 Ответить
Треба направити в розвідку, отих, із СТАВКИ зеленського, резнікова з бакановим і тараном!! Ох і розумні ж…Обмилок прутін, їх боявся… СРАТЬєхи..
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27.07.2024 18:51 Ответить
Нам не потрібно чекати поки вони зайдуть в Сумську краще зайти нам в Брянску і Курску
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27.07.2024 19:03 Ответить
не на часі
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27.07.2024 19:42 Ответить
Я - диваний експерт. Але мовчати, коли болить ? ЗСУ обрали тактику поразки. Як кацапи у 22 році. Оборона, виснаження ворога, вибивання техніки - це хибний варіант. Кацапи це зрозуміли у 23 році, і лізуть то там, то сям. Де пощастить. Відомо, що виснаження діє у короткотривалому періоді. І якщо вибили кацапів на будь-якому напрямку, то там є шанс для контратаки. Довший строк дозволяє перекидати сили й засоби туди, де їх не вистачає або утилізовано. Ворог звик, що ми сидимо у кущах, і не рипаємось. Вибачте, можливо я неправий ? Але історія війн показує, що краща оборона - це атака.
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27.07.2024 19:35 Ответить
Іди атакуй
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28.07.2024 04:33 Ответить
А чого ти не йдеш ? Я б за тобою навіть з палицями побіг !
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28.07.2024 11:54 Ответить
 
 