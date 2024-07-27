В Умани простились с экс-мером Александром Цебрием, погибшим в бою против оккупантов на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Умани прошла церемония прощания с бывшим мэром, командиром взвода пулеметчиков 58-й ОМБ Александром Цебрием, погибшем на фронте.
Об этом сообщили в Уманском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
"Он мечтал о свободной Украине и победе: Уманская громада со слезами на глазах провела в последний путь мужественного воина-защитника, мера г. Умань (2015 - 2020 гг.), командира пулеметного взвода, младшего сержанта - Александра Цебрия.
Александр Владимирович родился 4 июня 1974 г. в г. Умань Черкасской области.
В 1981 г. пошел в первый класс Уманской общеобразовательной школы №8, которую закончил в 1992 г. После окончания учебы в школе поступил в Уманское кооперативное училище. В 2014 г. окончил Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины и получил квалификацию бакалавра по экономике предприятия, а затем в 2015 г. получил квалификацию магистра по экономике предприятия.
В течение 1996-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью.
В январе 2005 г. в соответствии с решением общего собрания участников возглавил ООО "Круиз-Авто" в г. Умань.
В течение 2010-2014 гг. был депутатом и главой постоянной комиссии по вопросам развития производства, предпринимательства, инвестиционной и внешней экономической политики Уманского городского совета VI созыва.
18 марта 2014 г. избран секретарем Уманского городского совета.
С 30 мая 2014 г. по 18 ноября 2015 г. исполнял обязанности городского головы в соответствии с решением Уманского городского совета.
25 октября 2015 г. избран городским головой г. Умань, а 18 ноября этого же года приступил к исполнению должностных обязанностей.
С первых дней работы городским головой Александр Владимирович сосредотачивал внимание на внедрение реформ в хозяйственном комплексе города, направленных на его развитие, создание условий проживания уманцев на уровне европейских стандартов.
Особенностью его стиля руководства была принципиальность, открытость, взвешенность и прозрачность в принятии решений, умение акцентировать усилия на решении первоочередных задач и достижении результата.
Был основателем городской общественной организации автовладельцев "Умань", членом общественной организации "Родная Умань", член ревизионной комиссии Всеукраинского объединения "Клуб мэров".
С первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Александр вступил в ряды Вооруженных сил Украины, был командиром пулеметного взвода в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского, где получил позывной "Мэр".
В течение 2010 - 2024 гг. был награжден:
нагрудным знаком Министерства транспорта и связи Украины "Почетный автомобилист Украины" (2010 г.);
почетной грамотой Черкасского областного совета (2011 г.) и исполнительного комитета Уманского городского совета;
получил Благодарность Министерства инфраструктуры Украины (2011 г.), награду исполнительного комитета Уманского городского совета "Лучший по профессии" (2008 г.);
благодарность военно-гражданской администрации города Авдеевка Донецкой области (2017 г.);
награжден ценным подарком (часами) главы Верховной Рады Украины (2016 г.);
орденом "За мужество" III степени (7 марта 2024 г.).
Война - это безжалостный водоворот, который поглощает мечты, разрушает семьи и забирает самых дорогих. Это время, когда каждая потеря оставляет глубокий шрам в сердце нации, напоминая о цене свободы и несокрушимости человеческого духа.
Заупокойная служба по погибшему состоялась в Свято-Троицкой церкви ПЦУ, по решению семьи свой вечный покой защитник нашел на Аллее Героев на Софиевской Слободке.
Сотни жителей громады провели сегодня траурный кортеж "живым коридором", отдавая дань уважения и склоняя головы перед бесценным подвигом воина ради мирного будущего.
Бесконечно благодарим Героя за верность Родине. За наш покой он отдал самое дорогое - свою жизнь.
Склоняем в скорби головы перед светлой памятью достойного сына, мужа, отца, побратима, коллеги, товарища..." - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб 24 июля в бою против оккупантов на Донетчине.
Главный редактор Цензор.НЕТ написал статью Памяти командира штурмовой группы, экс-мэра Умани Александра Цебрия.
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Вечная память.
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Тільки ісламістські терористи, - такі, як поплічники кремля з хамасу, так обзивають євреїв.
Це було так вже необхідно в такій скорботній темі?
Не треба виправдовувати руснятину ніби її хтось науськав - ці відходи людства завжди були глибоко оскотиненим ницистським бидлом і ніякі євреї їм для цього не потрібні.
а "наші" медведчуки, бойки, царьови, шуфричі - теж не дуже схожі на яхудів.
Руснява конспірологія, бо русня завжди була антисемітами.
хто це взагалі і скільки русаків із 10 їх знають?
"Бужанскій,Дубінскій,Співак,Червонєнко,Табачнік,Рабіновіч,Кернес,Шуфріч"
царьов, єфрємов, симоненко, янукович, азаров, мороз, бойко, треханов, тєрєхов, мураєв, шарій, і наша вітчизняна скабєєва - мосєйчучка.
українці, та кацапи.
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Досить скіглити, коротше - вся тупорила совкова антисимітська бидлосрань спершу сварить "jude" Порошенка а потім обирає щирого козака Зєлю, або Гєпу або ще якогось Рабіновіча - а потім ниє про те як їм євреї в штани серуть, а євреї тим часом давно в Ізраїлі, а ті хто в нас лишився - просто спритні люди єврейської національності які еволіційно призвичаїлись стригти купони з дурних гоїв.
воїне ми на колінах стоїмо
спочивай з миром
Боженька, дай йому все, що Він забажає!
Царство небесне бійцю.
Хотьби прийшли проститися з Героєм, якщо самі, ховалися за спинами жінок і дітей з 2022 року!!
А колись ми сміялись з мотороли... А у нас пацани точно также йдуть к успєху.
В Вас зразу кидається в очі якась нездорова заздрість до програмістів , хоча усі хто мають відповідний диплом знають , що ця професія має назву "інженер комп"ютерних наук" , або системотехнік , або інженер прикладної математики .
До речі , як в Вашому не дуже здоровому уявленні "сантехнік Вася" міг "закінчити військову кафедру . А може він інженер по водозабеспеченню (яких в КІСІ називають "сантехніками) ?!
А Ви хоча б у курсі , що в усьому розвинутому світі інженери це не ті , хто щось будує (по чужим кресленням й розрахункам) , а той , хто розробляє ці креслення и робить інженерні розрахунку . На виробництві достаньо диплома "молодшого інженера" , тобто по-радянським канонам -- просто технікума . А топ менеджери в основному мають дипломи не інженерного фаху , а менеджменського . Саме тому топ-менеджери керують в основному організаційно , а технічні питання вирішує головний інженер або\та головний технолог .
Про мапи й слюсарів які нібито їх малюють . Мабуть , Ви ніколи не тримали у руках й на очі не бачили , що таке топографічна мапа й як вона відрізняється від побутової . Мапа без т.з. "горізонталів" нічого не варта й крім назв ніякої інфи не несе . Крім того усі вже давно намальованні й маєть електронний формат . Їх не малювати требо вміти , а хоча б "читати" . А наносити на ці готові мапи -- війскові об"єкти й споруди .
Так що й це не жарт -- програміст крайще розбереться у ******** геодезичній мапі за мера , чи якогось керівника виробництва , бо крайще розбирається різниці між векторною й піксельною графікою . Крайще побудує 3d модель объекта . Як математик й фізик -- крайще порозуміється в траєкторіях арти , тим більш ******** , тобто високоточної . Я сам - гарматник , сержант відставний . Й в нас комполка був доцент універсітету з прикладної механіки . Полковник резервного артполку . А коли отримав пропозицію - генеральське звання й посаду -- звільнився з універу . Мені теж особисто пропонували бути наводником й командиром взводу . Бо висша освіта . Але ж мені сподобалося фізичне навантаження й повна відсутність на службі "включати зайвий раз" мизки . Й так багато хто робить . То й же Юрій Луценко . Був місістром МВС , генпрокурором був . Але в ЗСУ має маленьку офіцерську посаду . Або колишній голова ВР Руслан Кошулинський . Може він в ЗСУ генерал ?! Це нормальна цівілізіційна практика . Й тому син Маргарет Тетчер під час її прем"єрства був пересічними майором ВПС . А майбутній король британії принц Уільям був йще лейтенентом в Афганістані . Й це при тому , що ці люди готувалися до військової служби й закінчували відповідний фах . А мер це - оцінка виборців всього одного міста . Ваше питання все одно , що питати , чому ЗЕ -- обранець 14 млн. не є головою генштабу . Його обрали міліони . Й він успішно до цього й прибутково керував у шоу-бізі там , де інші мали лише збитки . Але це наше щасття , що воно не лізе у мапи й не віддає дурних наказів ... ну крім звільнення Залужного .
До програмістів то помойму у вас нехдоровий інтерес. Ключове там було не "програміст", а "аутист". Написав щоб підкреслити що інтровертів замкунтих в собі, і які абсолютно не здатні командувати людьми ставлять в командири. Замість того щоб ставити на якісь інженерні посади.
Решту навіть коментувати не буду. Я написав те що написав, якщо у вас проблеми зі сприяттям то сорян.