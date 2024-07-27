В Умани простились с экс-мером Александром Цебрием, погибшим в бою против оккупантов на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Умани прошла церемония прощания с бывшим мэром, командиром взвода пулеметчиков 58-й ОМБ Александром Цебрием, погибшем на фронте.

Об этом сообщили в Уманском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Он мечтал о свободной Украине и победе: Уманская громада со слезами на глазах провела в последний путь мужественного воина-защитника, мера г. Умань (2015 - 2020 гг.), командира пулеметного взвода, младшего сержанта - Александра Цебрия.

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Александр Владимирович родился 4 июня 1974 г. в г. Умань Черкасской области.

В 1981 г. пошел в первый класс Уманской общеобразовательной школы №8, которую закончил в 1992 г. После окончания учебы в школе поступил в Уманское кооперативное училище. В 2014 г. окончил Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины и получил квалификацию бакалавра по экономике предприятия, а затем в 2015 г. получил квалификацию магистра по экономике предприятия.

В течение 1996-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

В январе 2005 г. в соответствии с решением общего собрания участников возглавил ООО "Круиз-Авто" в г. Умань.

В течение 2010-2014 гг. был депутатом и главой постоянной комиссии по вопросам развития производства, предпринимательства, инвестиционной и внешней экономической политики Уманского городского совета VI созыва.

18 марта 2014 г. избран секретарем Уманского городского совета.

С 30 мая 2014 г. по 18 ноября 2015 г. исполнял обязанности городского головы в соответствии с решением Уманского городского совета.

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25 октября 2015 г. избран городским головой г. Умань, а 18 ноября этого же года приступил к исполнению должностных обязанностей.

С первых дней работы городским головой Александр Владимирович сосредотачивал внимание на внедрение реформ в хозяйственном комплексе города, направленных на его развитие, создание условий проживания уманцев на уровне европейских стандартов.

Особенностью его стиля руководства была принципиальность, открытость, взвешенность и прозрачность в принятии решений, умение акцентировать усилия на решении первоочередных задач и достижении результата.

Был основателем городской общественной организации автовладельцев "Умань", членом общественной организации "Родная Умань", член ревизионной комиссии Всеукраинского объединения "Клуб мэров".

С первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Александр вступил в ряды Вооруженных сил Украины, был командиром пулеметного взвода в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского, где получил позывной "Мэр".

В течение 2010 - 2024 гг. был награжден:

нагрудным знаком Министерства транспорта и связи Украины "Почетный автомобилист Украины" (2010 г.);

почетной грамотой Черкасского областного совета (2011 г.) и исполнительного комитета Уманского городского совета;

получил Благодарность Министерства инфраструктуры Украины (2011 г.), награду исполнительного комитета Уманского городского совета "Лучший по профессии" (2008 г.);

благодарность военно-гражданской администрации города Авдеевка Донецкой области (2017 г.);

награжден ценным подарком (часами) главы Верховной Рады Украины (2016 г.);

орденом "За мужество" III степени (7 марта 2024 г.).

Война - это безжалостный водоворот, который поглощает мечты, разрушает семьи и забирает самых дорогих. Это время, когда каждая потеря оставляет глубокий шрам в сердце нации, напоминая о цене свободы и несокрушимости человеческого духа.

Заупокойная служба по погибшему состоялась в Свято-Троицкой церкви ПЦУ, по решению семьи свой вечный покой защитник нашел на Аллее Героев на Софиевской Слободке.

Сотни жителей громады провели сегодня траурный кортеж "живым коридором", отдавая дань уважения и склоняя головы перед бесценным подвигом воина ради мирного будущего.

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Бесконечно благодарим Героя за верность Родине. За наш покой он отдал самое дорогое - свою жизнь.

Склоняем в скорби головы перед светлой памятью достойного сына, мужа, отца, побратима, коллеги, товарища..." - говорится в сообщении.













































Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб 24 июля в бою против оккупантов на Донетчине.

Главный редактор Цензор.НЕТ написал статью Памяти командира штурмовой группы, экс-мэра Умани Александра Цебрия.