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Новости Война
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В Умани простились с экс-мером Александром Цебрием, погибшим в бою против оккупантов на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Умани прошла церемония прощания с бывшим мэром, командиром взвода пулеметчиков 58-й ОМБ Александром Цебрием, погибшем на фронте.

Об этом сообщили в Уманском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Он мечтал о свободной Украине и победе: Уманская громада со слезами на глазах провела в последний путь мужественного воина-защитника, мера г. Умань (2015 - 2020 гг.), командира пулеметного взвода, младшего сержанта - Александра Цебрия.

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Александр Владимирович родился 4 июня 1974 г. в г. Умань Черкасской области.

В 1981 г. пошел в первый класс Уманской общеобразовательной школы №8, которую закончил в 1992 г. После окончания учебы в школе поступил в Уманское кооперативное училище. В 2014 г. окончил Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины и получил квалификацию бакалавра по экономике предприятия, а затем в 2015 г. получил квалификацию магистра по экономике предприятия.

В течение 1996-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

В январе 2005 г. в соответствии с решением общего собрания участников возглавил ООО "Круиз-Авто" в г. Умань.

В течение 2010-2014 гг. был депутатом и главой постоянной комиссии по вопросам развития производства, предпринимательства, инвестиционной и внешней экономической политики Уманского городского совета VI созыва.

18 марта 2014 г. избран секретарем Уманского городского совета.

С 30 мая 2014 г. по 18 ноября 2015 г. исполнял обязанности городского головы в соответствии с решением Уманского городского совета.

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25 октября 2015 г. избран городским головой г. Умань, а 18 ноября этого же года приступил к исполнению должностных обязанностей.

С первых дней работы городским головой Александр Владимирович сосредотачивал внимание на внедрение реформ в хозяйственном комплексе города, направленных на его развитие, создание условий проживания уманцев на уровне европейских стандартов.

Особенностью его стиля руководства была принципиальность, открытость, взвешенность и прозрачность в принятии решений, умение акцентировать усилия на решении первоочередных задач и достижении результата.

Был основателем городской общественной организации автовладельцев "Умань", членом общественной организации "Родная Умань", член ревизионной комиссии Всеукраинского объединения "Клуб мэров".

С первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Александр вступил в ряды Вооруженных сил Украины, был командиром пулеметного взвода в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского, где получил позывной "Мэр".

В течение 2010 - 2024 гг. был награжден:

▪️нагрудным знаком Министерства транспорта и связи Украины "Почетный автомобилист Украины" (2010 г.);

▪️почетной грамотой Черкасского областного совета (2011 г.) и исполнительного комитета Уманского городского совета;

▪️получил Благодарность Министерства инфраструктуры Украины (2011 г.), награду исполнительного комитета Уманского городского совета "Лучший по профессии" (2008 г.);

▪️благодарность военно-гражданской администрации города Авдеевка Донецкой области (2017 г.);

▪️награжден ценным подарком (часами) главы Верховной Рады Украины (2016 г.);

▪️орденом "За мужество" III степени (7 марта 2024 г.).

Война - это безжалостный водоворот, который поглощает мечты, разрушает семьи и забирает самых дорогих. Это время, когда каждая потеря оставляет глубокий шрам в сердце нации, напоминая о цене свободы и несокрушимости человеческого духа.

Заупокойная служба по погибшему состоялась в Свято-Троицкой церкви ПЦУ, по решению семьи свой вечный покой защитник нашел на Аллее Героев на Софиевской Слободке.

Сотни жителей громады провели сегодня траурный кортеж "живым коридором", отдавая дань уважения и склоняя головы перед бесценным подвигом воина ради мирного будущего.

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Бесконечно благодарим Героя за верность Родине. За наш покой он отдал самое дорогое - свою жизнь.

Склоняем в скорби головы перед светлой памятью достойного сына, мужа, отца, побратима, коллеги, товарища..." - говорится в сообщении.

Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм
Прощання з командиром штурмової групи, ексмером Умані Олександром Цебрієм

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб 24 июля в бою против оккупантов на Донетчине.

Главный редактор Цензор.НЕТ написал статью Памяти командира штурмовой группы, экс-мэра Умани Александра Цебрия.

Автор: 

похороны (1525) Умань (361) Цебрий (23)


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Топ комментарии
+71
Вічна слава та шана Герою!
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27.07.2024 18:49
+56
Светлой дороги Воину. Царства Небесного. Добрая Память
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27.07.2024 18:48
+51
Честь та слава загиблому воїну, справжній мер.
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27.07.2024 19:05
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Светлой дороги Воину. Царства Небесного. Добрая Память
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27.07.2024 18:48 Ответить
Александр Цебрий - благородный смелый человек с высоким чувством Долга. Умный, талантливый, самоотверженный сын Украины, истинный воин.

Вечная память.
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27.07.2024 23:54 Ответить
Вічна слава та шана Герою!
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27.07.2024 18:49 Ответить
Честь та слава загиблому воїну, справжній мер.
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27.07.2024 19:05 Ответить
Скільки ще ми будемо втрачати найкращих,цвіт нашої нації??! І хто ж тут залишиться,тільки ухилятсько-ждунська наволоч,кацапска та яхудська сволота?
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27.07.2024 19:14 Ответить
яхудська сволота
********
Тільки ісламістські терористи, - такі, як поплічники кремля з хамасу, так обзивають євреїв.
Це було так вже необхідно в такій скорботній темі?
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27.07.2024 19:55 Ответить
Поплічники Кремля з Хамасу??! Невже? А що про це думають поплічники Кремля з Ізраїлю? Яша Кедмі,Табачнік,Вадік Рабіновіч,Вассерман,Авігдор Ескін і сам Бібі? У вас у Швеції відомо про це? А що всі ці ізраїтелі думають про українців,наприклад Кедмі? До чого вони закликають русню вже 10 років? Шведко,відповідай негайно!
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27.07.2024 20:36 Ответить
Майте совість, - тут не про це.
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27.07.2024 20:40 Ответить
Саме про це,мила шведська Пеппі Довга Панчоха! Про російських та українських яхудів,які розв"язали цю війну! Російська яхудятина роками переконувала тупу кацапську біомасу,що вона за 3 дні безкровно окупує Україну,а українська яхудятина всіляко грабувала та знесилювала державу і армію.....і теж запевняла кацапів у 3-денній перемозі на українцями....
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27.07.2024 21:07 Ответить
путін, сєчін, патрушев, володін, шайгу, герасімов - зі всієї військово-політичної верхівки русні яхудів не дуже й проглядається.
Не треба виправдовувати руснятину ніби її хтось науськав - ці відходи людства завжди були глибоко оскотиненим ницистським бидлом і ніякі євреї їм для цього не потрібні.
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29.07.2024 15:23 Ответить
я русню не виправдовую але факт є факт-яхуди всіх мастей (американські,ізраїльські,російські,українські) щосили переконували русню забрати Україну,роками!! зрештою,русня повірила ,що Кієв,максиимум,за 3 дні...навіть бульбодуче Шурік і той твердив вслід за яхудятиною:полтора два дня,максімум 3-4...
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01.08.2024 18:07 Ответить
скабєєва, симонян, кисєльов, мардан - і знову не густо яхудів... хіба шо один соловйов.
а "наші" медведчуки, бойки, царьови, шуфричі - теж не дуже схожі на яхудів.

Руснява конспірологія, бо русня завжди була антисемітами.
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02.08.2024 09:54 Ответить
Літерно-номерний Юрій (троль з тролеконюшні,з номером?)Соловйов,Кедмі,Вассерман,Ескін,Ніконов,Сатановскій. А ваші: Медведчук,Бужанскій,Дубінскій,Співак,Червонєнко,Табачнік,Рабіновіч,Кернес,Шуфріч,Коломойскій,Пінчук,Корогодскій...Троль-самоучка,вчи матчастину!
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02.08.2024 17:35 Ответить
"Ескін,Ніконов,Сатановскій"

хто це взагалі і скільки русаків із 10 їх знають?

"Бужанскій,Дубінскій,Співак,Червонєнко,Табачнік,Рабіновіч,Кернес,Шуфріч"

царьов, єфрємов, симоненко, янукович, азаров, мороз, бойко, треханов, тєрєхов, мураєв, шарій, і наша вітчизняна скабєєва - мосєйчучка.

українці, та кацапи.

----

Досить скіглити, коротше - вся тупорила совкова антисимітська бидлосрань спершу сварить "jude" Порошенка а потім обирає щирого козака Зєлю, або Гєпу або ще якогось Рабіновіча - а потім ниє про те як їм євреї в штани серуть, а євреї тим часом давно в Ізраїлі, а ті хто в нас лишився - просто спритні люди єврейської національності які еволіційно призвичаїлись стригти купони з дурних гоїв.
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02.08.2024 17:57 Ответить
троль-почасовик,я НІКОЛИ не голосував ні за кацапів ні за ваших,НІКОЛИ! хоча,брешу,у 19,у 2-му турі проголосував за Петю.....
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02.08.2024 18:08 Ответить
Тобто за моїх, тобто українців ти проголосував аж 1 раз?
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05.08.2024 11:55 Ответить
Ти як та бабка під церквою. І тут насрав.
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27.07.2024 22:19 Ответить
Чому? депутати лишаться, судді, чиновники різних рівнів і їх охорона і т.д. Я малим пам'ятаю як різали заводи, давали людям фіктивні акції, потім купляли за безцінь і вирізали. І різали не прості люди, простих людей просто виганяли. В одному тільки Житомирі скільки заводів просто вирізали, зараз стоять пусті будівлі вже скільки років. Приїхали братки, очепили, людей вигнали - порізали все і пусте стоїть. А тепер крики, то хто це робив всі знають, і що? нічого. Інженерів розігнали з протягнутою рукою по світу, а потім крики.
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27.07.2024 20:38 Ответить
"найкращий цвіт" це не про тебе, ти, хєрой, залишишся.
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29.07.2024 11:00 Ответить
ну ,тим більше, не про тебе,кацапський обмилок! обмилок а тепер ідеш 🖕
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01.08.2024 18:09 Ответить
Малко- малий і дрібний, скоріше ти обмилок)))))). я давно там,тільки ноги звісив.
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02.08.2024 09:44 Ответить
🙏🏼
воїне ми на колінах стоїмо
спочивай з миром
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27.07.2024 19:42 Ответить
Велика Людина!
Боженька, дай йому все, що Він забажає!
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27.07.2024 20:05 Ответить
Великий Українець, Вічна Пам'ять Герою
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27.07.2024 20:11 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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27.07.2024 20:14 Ответить
А потім пишуть що провладні не воюють,піздуни.
Царство небесне бійцю.
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27.07.2024 20:50 Ответить
Воюють, але одиниці ... Тут по областях по 600 людей в місяць привозять, по селах і містечках регулярно похорони (людя роти не закрити і говорять). Барна також загинув, депутат в минулому, який Яценюка за шари тягав і т.д., але це не співставно з втратами навіть у % звичайних людей. А загалом влада сконцентрована як би замутити бабла ... що не тендер - скандал.
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27.07.2024 22:56 Ответить
Судья Харьковского областного суда тоже добровольцем пошёл в пехоту, на передовую с судейской должности, на которой получал огромную зарплату.
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27.07.2024 23:58 Ответить
Не воюють ЗЕленогнійні , хто з них на фронті ? Жодного
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28.07.2024 14:38 Ответить
Зробити візи до всіх хасидів які прилітають з Ізраїля до Умані не така вже і тупа ідея - як в Ізраїлі відносяться до українців, так і українці будуть відноситись до ізраїльтян.
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27.07.2024 20:58 Ответить
Земля пухом Герою.
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27.07.2024 20:59 Ответить
Не дивує, повна відсутність, отих трудях, діячів-заробітчан з Вінниці, гройсмана та його памагаїв, яких Вінницький Майдан, гнав у 2014 році зі сцени та міста, підсрачниками …
Хотьби прийшли проститися з Героєм, якщо самі, ховалися за спинами жінок і дітей з 2022 року!!
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27.07.2024 21:14 Ответить
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦...
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27.07.2024 22:26 Ответить
Чтобы всем кацапам сдохнуть!
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27.07.2024 22:27 Ответить
"За тобою, козаченько, вся Вкраїна плаче......"
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27.07.2024 22:54 Ответить
Мер міста - ком. взвода. Людина яка вміє керувати багатотисячним містом, в армії керує десятком людей. А сантєхнік вася, який собачой будки за життя не посторїв - керує ротою, бо він жеж кафєдру закінчив і тому лєйтєнант. Військовий ліфт в дії. Інженери в окоп, аутісти-програмісти - керувати людьми, слесарєй - малювати карти.
А колись ми сміялись з мотороли... А у нас пацани точно также йдуть к успєху.
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28.07.2024 09:00 Ответить
Навіщо на такий гілці ось це "потік свідомості" зав"язанний на сварку різних україніців з різним фахом ?!
В Вас зразу кидається в очі якась нездорова заздрість до програмістів , хоча усі хто мають відповідний диплом знають , що ця професія має назву "інженер комп"ютерних наук" , або системотехнік , або інженер прикладної математики .
До речі , як в Вашому не дуже здоровому уявленні "сантехнік Вася" міг "закінчити військову кафедру . А може він інженер по водозабеспеченню (яких в КІСІ називають "сантехніками) ?!

А Ви хоча б у курсі , що в усьому розвинутому світі інженери це не ті , хто щось будує (по чужим кресленням й розрахункам) , а той , хто розробляє ці креслення и робить інженерні розрахунку . На виробництві достаньо диплома "молодшого інженера" , тобто по-радянським канонам -- просто технікума . А топ менеджери в основному мають дипломи не інженерного фаху , а менеджменського . Саме тому топ-менеджери керують в основному організаційно , а технічні питання вирішує головний інженер або\та головний технолог .

Про мапи й слюсарів які нібито їх малюють . Мабуть , Ви ніколи не тримали у руках й на очі не бачили , що таке топографічна мапа й як вона відрізняється від побутової . Мапа без т.з. "горізонталів" нічого не варта й крім назв ніякої інфи не несе . Крім того усі вже давно намальованні й маєть електронний формат . Їх не малювати требо вміти , а хоча б "читати" . А наносити на ці готові мапи -- війскові об"єкти й споруди .
Так що й це не жарт -- програміст крайще розбереться у ******** геодезичній мапі за мера , чи якогось керівника виробництва , бо крайще розбирається різниці між векторною й піксельною графікою . Крайще побудує 3d модель объекта . Як математик й фізик -- крайще порозуміється в траєкторіях арти , тим більш ******** , тобто високоточної . Я сам - гарматник , сержант відставний . Й в нас комполка був доцент універсітету з прикладної механіки . Полковник резервного артполку . А коли отримав пропозицію - генеральське звання й посаду -- звільнився з універу . Мені теж особисто пропонували бути наводником й командиром взводу . Бо висша освіта . Але ж мені сподобалося фізичне навантаження й повна відсутність на службі "включати зайвий раз" мизки . Й так багато хто робить . То й же Юрій Луценко . Був місістром МВС , генпрокурором був . Але в ЗСУ має маленьку офіцерську посаду . Або колишній голова ВР Руслан Кошулинський . Може він в ЗСУ генерал ?! Це нормальна цівілізіційна практика . Й тому син Маргарет Тетчер під час її прем"єрства був пересічними майором ВПС . А майбутній король британії принц Уільям був йще лейтенентом в Афганістані . Й це при тому , що ці люди готувалися до військової служби й закінчували відповідний фах . А мер це - оцінка виборців всього одного міста . Ваше питання все одно , що питати , чому ЗЕ -- обранець 14 млн. не є головою генштабу . Його обрали міліони . Й він успішно до цього й прибутково керував у шоу-бізі там , де інші мали лише збитки . Але це наше щасття , що воно не лізе у мапи й не віддає дурних наказів ... ну крім звільнення Залужного .
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28.07.2024 15:24 Ответить
Стільки тексту що навіть читати важко. Але висновок один - ви не в армії. А я бачу все що тут коїться своїми очами.
До програмістів то помойму у вас нехдоровий інтерес. Ключове там було не "програміст", а "аутист". Написав щоб підкреслити що інтровертів замкунтих в собі, і які абсолютно не здатні командувати людьми ставлять в командири. Замість того щоб ставити на якісь інженерні посади.
Решту навіть коментувати не буду. Я написав те що написав, якщо у вас проблеми зі сприяттям то сорян.
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29.07.2024 06:17 Ответить
Вічна пам ять та пошана герою !
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28.07.2024 12:31 Ответить
Він є прикладом для українців, на жаль зелена шмаркля із своєю свитою не розуміють, що потрібно брати зброю і захищати Батьківщину, а не піаритись і грабувати український нород!
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28.07.2024 13:00 Ответить
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28.07.2024 13:52 Ответить
 
 