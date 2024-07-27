Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон, - комиссия Минкульта

Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, выявила ряд нарушений.

Об этом говорится в отчете комиссии по результатам проверки, предоставленном в распоряжение Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования Закона Украины "Об охране культурного наследия", в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников национального значения. Также не соблюдены требования ст. 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" о невозможности изменений памятников. Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, внешней и внутренней отделкии реставрация памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции", - говорится в отчете.

Читайте также: Минкульт создал комиссию для проверки состояния Почаевской лавры, которой пользуется УПЦ МП

В частности, комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.

Кроме того, члены комиссии зафиксировали обновление и/или очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия и другие факты нарушений.

Смотрите также: СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ. ФОТОрепортаж

"Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году", - отмечается в отчете.

На территории Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружено, кроме шести объектов, принадлежащих государству, другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о бесплатном пользовании.

Кроме этого, специалисты областного управления ГСЧС при обследовании территории Лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, а также констатировали невыполнение ряда мер по устранению нарушений, выявленных во время плановой проверки в 2019 году и зафиксированных в соответствующем предписании. По информации ГУ ГСЧС в Тернопольской области, пользователь, начиная с 2004 года, "системно и сознательно" не выполняет требования по пожарной безопасности.

Смотрите также: Послушнику Почаевской лавры, оправдывающему российскую агрессию, сообщено в известность о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения - объектов государственной собственности и их территорий.

Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве со статусом лавры. Крупнейшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры.