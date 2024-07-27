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Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон, - комиссия Минкульта

Почаївська лавра

Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, выявила ряд нарушений.

Об этом говорится в отчете комиссии по результатам проверки, предоставленном в распоряжение Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования Закона Украины "Об охране культурного наследия", в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников национального значения. Также не соблюдены требования ст. 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" о невозможности изменений памятников. Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, внешней и внутренней отделкии реставрация памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции", - говорится в отчете.

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В частности, комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.

Кроме того, члены комиссии зафиксировали обновление и/или очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия и другие факты нарушений.

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"Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году", - отмечается в отчете.

На территории Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружено, кроме шести объектов, принадлежащих государству, другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о бесплатном пользовании.

Кроме этого, специалисты областного управления ГСЧС при обследовании территории Лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, а также констатировали невыполнение ряда мер по устранению нарушений, выявленных во время плановой проверки в 2019 году и зафиксированных в соответствующем предписании. По информации ГУ ГСЧС в Тернопольской области, пользователь, начиная с 2004 года, "системно и сознательно" не выполняет требования по пожарной безопасности.

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Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения - объектов государственной собственности и их территорий.

Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве со статусом лавры. Крупнейшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры.

Автор: 

Комиссия (147) Лавра (421) Почаев (55) проверка (819) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+28
Кацапи не сплять, а влада як завжди хлопає вухами чи отримала бабла.
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27.07.2024 20:47
+25
А з Лаври все винесли? Книгарню, бібліотеку з музеями теж? Що з муміями? Особо цікавить мумія Іллі Муромського.

Де результати ревізії??
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27.07.2024 20:46
+20
Пошукайте у кабінеті Єрмака і у тих депутатів-запроданців, що відмовляються голосувати за заборону московського сатанату під дахом фсб і партії оманськиз слуг.
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27.07.2024 20:53
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А з Лаври все винесли? Книгарню, бібліотеку з музеями теж? Що з муміями? Особо цікавить мумія Іллі Муромського.

Де результати ревізії??
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27.07.2024 20:46 Ответить
Це не Києво-Печерська Лавра.
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27.07.2024 22:41 Ответить
Прикиньте, я в курсах!

Текст написаного туго доходить?
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27.07.2024 22:53 Ответить
Муровського? Може Муромця?
А взагалі перша згадка про Муромця це 17 століття в московитських билінах.
А справжнього Іллю звали Моровлянин (про що пишкть літописи) і був він родом із Моровська (село між Києвом і Черніговом).
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28.07.2024 02:17 Ответить
Я не читала мокшанську чухню. В мене інші джерела інформації.
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28.07.2024 02:38 Ответить
ФСБешні?
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28.07.2024 12:40 Ответить
Ви там інфу знаходите? Хоч не паліться так.
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28.07.2024 17:36 Ответить
Кацапи не сплять, а влада як завжди хлопає вухами чи отримала бабла.
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27.07.2024 20:47 Ответить
звідки там кацапи?
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27.07.2024 21:00 Ответить
З партії Свобода, яка патріотично ходить в храми мп в вишиванках та організує автобусні екскурсії "паломників".
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27.07.2024 21:15 Ответить
Зовсім не прибічник Свободи, але таку херню вже не неси. Серед тих, хто ходить в ті храми ні одного свободівця не знайдеш, так що не звізди. При тому підозрюю, що ти сам з тих прихожан московського пархату, таварісч ЮрИй.
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27.07.2024 21:20 Ответить
***, зайди на сайт чортківськошо районної організації Свободи, якщо не вичистили, знайдеш оголошення, що партія організує паломників в Почаїв та надає транспорт.
Читав це років 2 тому.
Війна вже була в розгарі.
Дублювались через фб, в районні групи типу Борщів, оголошення новини та інші
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27.07.2024 21:27 Ответить
Лінк, будь ласка, ***. Ну що Свобода збирає паломників до московських попів, таварісч юрИй. Лінк в студію.
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27.07.2024 21:29 Ответить
Якщо в тебе руки з задниці і ти не вмієш користуватися інтернетом - скинь мені грошей на карту, і за тебе виконаю цю роботу.
Якщо, ти привик, членом груші збивати, коли інші працюють ти- поцілуй мене в сраку!
Я надав тобі інформації навіть більше, ніж треба розумній людині.
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27.07.2024 21:46 Ответить
Росіянин, це тобі не страна, с..у, веди себе тихо, бо за вухо виведуть.
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27.07.2024 23:06 Ответить
Козел, тебе сказали - линк на предьяву.
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28.07.2024 00:32 Ответить
Писи.
А чого, думаєш, а Києві ніяк не хотіли зносити капища мп?
Там купа різних мірошниченків в міськраді. З кличками їх більшість.
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27.07.2024 21:30 Ответить
Довбо**бе, 2 роки тоиу Свобода могла хіба ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ організовувати до Лаври, а не паломників. Різницю в цих поняттях знаєш, придурку?
Довбню, коли щось читаєш, мозок вмикай, якщо, звичайно, він в тебе є.
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27.07.2024 21:35 Ответить
Сам ти довбень тупорилий!
Яких протестувальників, проти чого, кого?
За зеленського вони агітували, Порошенка вже нема ...
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27.07.2024 21:48 Ответить
Агент ?!! Чи просто дурак ?
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28.07.2024 12:41 Ответить
почитай історію Почаївської лаври - будеш знати
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27.07.2024 22:28 Ответить
Нічого дивного попи крадуть, спочатку вкрали церкву, ну а далі... Поки ми не позбавимось від цієї підорафовської нечисті і зебілів, майбутнього у нас не буде!
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27.07.2024 20:49 Ответить
А ЯК ЖЕ що..... ЩЕ ПОРОШЕНКО привіз ТОМОС......,... про який ще Зеленський ...сказав ,,ТЕРМОС,,.... ЩО УЖЕ НЕДІЄ.....,,,,,....??????/////
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27.07.2024 21:50 Ответить
А ЯК ЖЕ що рошенко - диякон кацапської православної церкви ? Що УЖЕ НЕДІЄ???
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27.07.2024 22:30 Ответить
брехня повна яку я вже не раз в коментах розвінчував. одягти одяг пономаря і стати дияконом - абсолютно різні речі. І потім не зрозуміло було - саме у якому храмі він носив ту ікону чи що там. Я сам носив, але у цивільному.
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27.07.2024 22:52 Ответить
А на що ви сподівалися з окупантами і їх міньйонами при владі? Московицька фесбешна секта вирішила привласнити ваші храми
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28.07.2024 16:58 Ответить
Провтикали?
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27.07.2024 20:51 Ответить
Тільки повна заборона і вигнання цих пвдарів , а також санація і екзорцизм населення ввд цієї сатани вряиує Україну ...
Діяти потрібно рішуче і негайно
Україно !
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27.07.2024 20:53 Ответить
Пошукайте у кабінеті Єрмака і у тих депутатів-запроданців, що відмовляються голосувати за заборону московського сатанату під дахом фсб і партії оманськиз слуг.
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27.07.2024 20:53 Ответить
Московитська гебня під виглядом попів зайнята своєю прямою роботою:
нищенням українських культурних надбань.
Гебня в Бога не вірить, і думає, що їй за це нічого не буде.
Хай подивиться на долю СРСР.
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27.07.2024 20:56 Ответить
Якщо церква московського патріархату, звідки в ній українські цінності?
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27.07.2024 21:54 Ответить
Бо московські попи звикли брати чуже.Захопили українські церкви разом із святинями, які в них знаходилися.
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27.07.2024 22:06 Ответить
Церква московського патріархату ніколи українською не була, з часів царя гороху.
І жодних українських цінностей там ніколи не було.
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27.07.2024 22:09 Ответить
Почаївська лавра починалася ще до Хмельницького. Московії тоді ще на наших земилях не було.
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27.07.2024 22:54 Ответить
ясно знатиму, хоча мені церковні справи і віра не цікавлять зовсім.
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28.07.2024 11:56 Ответить
Звичайно свиснули все, що можна. За 10 років і саму лавру можна було по цеглинках розібрати.
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27.07.2024 20:58 Ответить
Почаївську Лавру московські попи відібрали в УГКЦ не 10 років тому, а за розпорядженням Миколи 1 ще 1831 року. При цьому сама Лавра стала, власне лаврою і було збудовано всі основні споруди за часів УГКЦ. Вдруге московські попи захопили Лавру вже після Другої світової.
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27.07.2024 21:27 Ответить
Скільки ще будемо чекати заборони москальскького ***********? Поки всі реліквії не винесуть з церков?
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27.07.2024 21:00 Ответить
Як заборонити, коли усі ці зелені баканови є прихожанами фсб.
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27.07.2024 21:53 Ответить
Московицького підарархату
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28.07.2024 17:00 Ответить
Здивовані?!
Дечекаетесь, коли почнуть зникати мозаїки, плінтуси та унітази.
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27.07.2024 21:00 Ответить
"Москалики, що уздріли,
То все очухрали". Т. Г. Шевченко.
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27.07.2024 21:04 Ответить
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют...(с)
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27.07.2024 21:07 Ответить
Тому, стефанчук+Икспьорди по корабельним соскам, і блокують упродовж року, виконання рішення РНБОУ щодо припинення нарешті пропаганди та діянь московської релігійної секти, сраліна-прутіна, в Україні!!
Ще треба допомогти рашистам, багато чого розікрасти в Україні !!
Окупанти з московії, одразу з 2014 року, заблокували і знищили все Українське на ТОТ, включно із забороною і припиненням існування Православної Церкви України!!
А Зеленський з єрмаком, все вислужуються, перед воєнним злочинцем прутіним…
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27.07.2024 21:07 Ответить
А що вимагає ультиматум прутіна? - без армії, без мови, без віри! Це їх стратегічна мета, вся п'ята колона, в тому числі ОП кинута на її виконання
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28.07.2024 02:20 Ответить
Валовий,як завжди і тут забрехався.ПЦУ-виникла після надання Томосу.ЇЇ-ПЦУ-фізично не могло бути в 2014 ,та ще й на ТОТ.І як би ми не бризкали слюнями в своїй релігійній патріотичності-перехід з МП до ПЦУ йде аж занадто повільно.Воно і зрозуміло-це ж не курс гривні,і не пенсійна реформа...
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28.07.2024 10:58 Ответить
Ви самі, за яку церкву в Україні ??
Бо як завжди, про щось хитро-мудро, «напетляли» між крапелькам…
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28.07.2024 11:05 Ответить
Тільки за єдину-ПЦУ.Не повинно бути в Україні ніяких інших Патріархатів.Але якщо в ніякому селі-без нормальної дороги,автобусного сполучення,медобслуговування-деуілька "активістів,в сільській хаті,відкривають собі церкву МП-то до самої сраки і голова громади,і все керівництво,як СБУ так і району,області....
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03.08.2024 14:40 Ответить
Вкрадена ікона втрачає свою святість. Надалі це просто витвір мистецтва.
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27.07.2024 21:17 Ответить
Лучик-про яку святість ви розказуєте.Святість не має грошової вартосі,чи ви впевнені,що і Яник і пшонка читали старовинні Біблії,які знайшли в їхніх палацах?
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28.07.2024 11:01 Ответить
Ікона завжди була і буде витвором мистецтва, що там святого?
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28.07.2024 17:05 Ответить
Їдальня для прочан...ммм... Грамотно стрижуть вовну. Цинічненько.
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27.07.2024 21:27 Ответить
Млинець який сто! Був же фільм "Старікі разбойнікі", як пограбувати "Ермітаж"!!!

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27.07.2024 21:28 Ответить
Невже у когось виникала думка, що тут кацапи порушать свої скрепи, і красти не будуть?
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27.07.2024 21:31 Ответить
Кацапи крали і брехали завжди. Ну, генетика...
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27.07.2024 21:45 Ответить
Якщо мінкульт оприлюдне сквльки чого пропало при кацапському патріархаті і їхні морди при кому, їм хана, але цього не буде бо до них бігали і бігають ісповєдоваться))) або докладувать
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27.07.2024 21:58 Ответить
Повна заборона рпц в Україні !
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27.07.2024 22:13 Ответить
В Тернополіській обл., до цього часу штаб ФСБ.
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27.07.2024 22:52 Ответить
.... треба почекати,щоб дати можливість викрасти все найцінніше .
Не на часі, стефанчук сприяє аферистам із моспархату.
При всій повазі до справжніх віруючих.
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27.07.2024 23:13 Ответить
Такая краса... Таке місце.... І під монголо-татарцями.... Срамота.
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27.07.2024 23:31 Ответить
Гебня устроилась шикарно!!
Мега-актив бесплатный! Налоги не платит!((( Еще и влияет на мышление людей
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28.07.2024 02:17 Ответить
Так дуже вільно почувається в Україні ворожа нам кремлівська церква московського патріархату. Оскільки її злочинно кришує ВП, Рада, Кабмін.... яким просто наплювати на думку Українського народу про те щоб заборонити цю кацапську заразу МП.
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28.07.2024 05:31 Ответить
Дивно,що з таким козацьким прізвищем ви несете таку дурню.Спочатку попробуйте порівняти кількість приходів ПЦУ і МП-офіційні дані.Потім попробуйте пробити всю світову і Європейську толерантність.Та для початку попробуйте зробити МП-терористичною організацією.Тепер -забороняйте-як Хамаси,як Хезбола,як Бен-Ладена.
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28.07.2024 11:07 Ответить
Те що ОП рада й кабмін захоплені окупантом до голови не приходить? Прутіну теж наплювати на думку українського народу, однак це нікого не хвилює
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28.07.2024 17:11 Ответить
зникла чи недостача?
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28.07.2024 08:31 Ответить
Якщо довше соплі жуватимуть про заборону фсбшної церкви,і саму лавру на камінці скоро розберуть.
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28.07.2024 08:47 Ответить
Московитсько-гебешні юди в рясах вже по-тихому розтягують Лавру до свого болотяного мордору,а ВРУ все ще дискутує,на часі чи не на часі заборонити цю сатанинську секту в Україні...
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28.07.2024 10:12 Ответить
 
 