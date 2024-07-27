Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон, - комиссия Минкульта
Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, выявила ряд нарушений.
Об этом говорится в отчете комиссии по результатам проверки, предоставленном в распоряжение Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования Закона Украины "Об охране культурного наследия", в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников национального значения. Также не соблюдены требования ст. 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" о невозможности изменений памятников. Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, внешней и внутренней отделкии реставрация памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции", - говорится в отчете.
В частности, комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.
Кроме того, члены комиссии зафиксировали обновление и/или очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия и другие факты нарушений.
"Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году", - отмечается в отчете.
На территории Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружено, кроме шести объектов, принадлежащих государству, другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о бесплатном пользовании.
Кроме этого, специалисты областного управления ГСЧС при обследовании территории Лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, а также констатировали невыполнение ряда мер по устранению нарушений, выявленных во время плановой проверки в 2019 году и зафиксированных в соответствующем предписании. По информации ГУ ГСЧС в Тернопольской области, пользователь, начиная с 2004 года, "системно и сознательно" не выполняет требования по пожарной безопасности.
Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения - объектов государственной собственности и их территорий.
Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве со статусом лавры. Крупнейшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры.
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Де результати ревізії??
Текст написаного туго доходить?
А взагалі перша згадка про Муромця це 17 століття в московитських билінах.
А справжнього Іллю звали Моровлянин (про що пишкть літописи) і був він родом із Моровська (село між Києвом і Черніговом).
Читав це років 2 тому.
Війна вже була в розгарі.
Дублювались через фб, в районні групи типу Борщів, оголошення новини та інші
Якщо, ти привик, членом груші збивати, коли інші працюють ти- поцілуй мене в сраку!
Я надав тобі інформації навіть більше, ніж треба розумній людині.
А чого, думаєш, а Києві ніяк не хотіли зносити капища мп?
Там купа різних мірошниченків в міськраді. З кличками їх більшість.
Довбню, коли щось читаєш, мозок вмикай, якщо, звичайно, він в тебе є.
Яких протестувальників, проти чого, кого?
За зеленського вони агітували, Порошенка вже нема ...
Діяти потрібно рішуче і негайно
Україно !
нищенням українських культурних надбань.
Гебня в Бога не вірить, і думає, що їй за це нічого не буде.
Хай подивиться на долю СРСР.
І жодних українських цінностей там ніколи не було.
Дечекаетесь, коли почнуть зникати мозаїки, плінтуси та унітази.
То все очухрали". Т. Г. Шевченко.
Ще треба допомогти рашистам, багато чого розікрасти в Україні !!
Окупанти з московії, одразу з 2014 року, заблокували і знищили все Українське на ТОТ, включно із забороною і припиненням існування Православної Церкви України!!
А Зеленський з єрмаком, все вислужуються, перед воєнним злочинцем прутіним…
Бо як завжди, про щось хитро-мудро, «напетляли» між крапелькам…
Не на часі, стефанчук сприяє аферистам із моспархату.
При всій повазі до справжніх віруючих.
Мега-актив бесплатный! Налоги не платит!((( Еще и влияет на мышление людей