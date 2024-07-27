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В Финляндии раскрыли детали нарушения территориальных вод российским кораблем

Російське судно Михаил Казанский

Пограничная охрана сообщила в субботу, что судно, которое подозревается в нарушении финских морских границ, является российским научно-исследовательским судном "Михаил Казанский".

Отмечается, что судно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее города Гамина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной службы, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морской мили (2,2 километра) в территориальных водах Финляндии.

Читайте также: Российское судно нарушило водное пространство Финляндии, - Минобороны страны

На момент инцидента патрульный катер Береговой охраны находился рядом с российским судном. Отмечается, что было осуществлено несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" через радиосвязь, однако они оказались безуспешными.

Пограничная охрана Финляндии расследует инцидент как нарушение территориальных границ.

Автор: 

корабль (2037) россия (95308) Финляндия (950)


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Топ комментарии
+25
Фактично воно науково-шпигунське, там все, що вилазить за межі держави має шпигунські і терористичні цілі. Держава-терорист-фашист, ракова пухлина планети.
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27.07.2024 21:38
+24
А шмальнути по кацапському кориту не пробували ?

Кацапи по - доброму не розуміють ,
бо цих порушників міжнародних законів потрібно пи@дити ,
тоді до них дійде 🤬
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27.07.2024 21:49
+20
До турків на інструктаж . Ті два рази не кажуть .
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27.07.2024 21:53
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Фактично воно науково-шпигунське, там все, що вилазить за межі держави має шпигунські і терористичні цілі. Держава-терорист-фашист, ракова пухлина планети.
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27.07.2024 21:38 Ответить
топить к чертовой матери ! не дожидаясь провокаций !

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28.07.2024 00:46 Ответить
Если не отвечали, то их же можно было просто потопить под предлогом на подозрение что лоханку захватили террористы
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27.07.2024 21:39 Ответить
Патрульний і безекіпажний таки мають різну ефективність. Новина про це.
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27.07.2024 21:44 Ответить
А шмальнути по кацапському кориту не пробували ?

Кацапи по - доброму не розуміють ,
бо цих порушників міжнародних законів потрібно пи@дити ,
тоді до них дійде 🤬
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27.07.2024 21:49 Ответить
100%

Один раз в'@бати, а не 100 разів щось розповідати кацапам.
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27.07.2024 21:52 Ответить
До турків на інструктаж . Ті два рази не кажуть .
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27.07.2024 21:53 Ответить
Це точно 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.07.2024 21:56 Ответить
Блін, ну ви даєте. Турки разів двадцять виказували протести і "занепокоєння", потім після збиття заплатили за літак і довго вибачались.
Памʼять як у рибок гупій...
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27.07.2024 22:51 Ответить
Та все вірно. Пофігу, що потім заплатили. Головне - таки увалили )))
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27.07.2024 23:06 Ответить
ну та да ! іскрєнніє соболєзнованія і замачілі кацапського посла

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28.07.2024 00:49 Ответить
То може хоч посла взуйте.
Якщо мегафону не було а підійти ближче засцяли.
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27.07.2024 22:04 Ответить
Злого умислу при порушенні не виявлено. НАТА може спати спокійно.
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27.07.2024 22:11 Ответить
С опущенным якорем плыло или с поднятым?
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27.07.2024 22:18 Ответить
топите
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27.07.2024 22:46 Ответить
Цікаво - а якщо б пройшло на 2,2 кілометри в територіальних водах, а, скажімо, 5 - що робили б?

А якщо 10?

Або ж взагалі кинуло якір в парі кабельтових від фінського берега?

Вибачте, друзі, але мені вбачається, що НАТО вже далеко не те, що 30 років тому, і вже не показує, а вчергове доводить свою ніцисть і обісраність, і ми це бачимо на прикладі поставок зброї, коли постачають третину від обіцяного у ліпшому випадку!
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27.07.2024 23:08 Ответить
Выразили бы глубокую обеспокоенность. Чем глубже заходит, тем сильнее стоны обеспокоенности
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28.07.2024 04:43 Ответить
Кацапи - чортівня, не люди!
Для того і є, щоб порушувати людські норми
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27.07.2024 23:16 Ответить
Орешек знанья тверд( Но!Расколоть его поможет - пауза - киножурнал? - нет!-миша казанский, коронованый в ГРУ рф
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27.07.2024 23:28 Ответить
Абмєлєл міша казанскій...))
Счас кацапов пасут,що курс біткоіна
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27.07.2024 23:43 Ответить
Визиваєм огонь на сєбя... А по простому, щось курви шукали на морському дні.
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27.07.2024 23:36 Ответить
Звісно, шукали. Прилади спостереження та оповіщення.
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28.07.2024 00:11 Ответить
"... було здійснено кілька спроб зв'язатися із судном "Михаил Казанский" через радіозв'язок, однак вони виявились безуспішними." Джерело:

А через сигнальні прапорці? чи спалахами через спеціальний прожектор?
Та через "твиттер", врешті решт!
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28.07.2024 00:16 Ответить
На росейском военном флоте все т.н. "научные / гидрографичкские" корабли это шпионы! У них всё оборудование на это заточено. Тем более плавал этот поц, там где подводные кабели проходят.
Уже не первый раз цапы интересуются донными кабелями
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28.07.2024 01:28 Ответить
Окно Овертона. И проверяют на паршивость.
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28.07.2024 05:18 Ответить
У раші немає науково-дослідницьких суден.
Всі вони бойові кораблі фсб
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28.07.2024 08:44 Ответить
Российская провокация. Вонючие русские медведи понимают только резкие ответы. Я бы сразу закрыла Балтийское море для русских.
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28.07.2024 09:56 Ответить
 
 