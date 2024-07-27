В Финляндии раскрыли детали нарушения территориальных вод российским кораблем

Пограничная охрана сообщила в субботу, что судно, которое подозревается в нарушении финских морских границ, является российским научно-исследовательским судном "Михаил Казанский".

Отмечается, что судно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее города Гамина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной службы, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морской мили (2,2 километра) в территориальных водах Финляндии.

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На момент инцидента патрульный катер Береговой охраны находился рядом с российским судном. Отмечается, что было осуществлено несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" через радиосвязь, однако они оказались безуспешными.

Пограничная охрана Финляндии расследует инцидент как нарушение территориальных границ.