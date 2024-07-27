В Финляндии раскрыли детали нарушения территориальных вод российским кораблем
Пограничная охрана сообщила в субботу, что судно, которое подозревается в нарушении финских морских границ, является российским научно-исследовательским судном "Михаил Казанский".
Отмечается, что судно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее города Гамина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной службы, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морской мили (2,2 километра) в территориальных водах Финляндии.
На момент инцидента патрульный катер Береговой охраны находился рядом с российским судном. Отмечается, что было осуществлено несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" через радиосвязь, однако они оказались безуспешными.
Пограничная охрана Финляндии расследует инцидент как нарушение территориальных границ.
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Кацапи по - доброму не розуміють ,
бо цих порушників міжнародних законів потрібно пи@дити ,
тоді до них дійде 🤬
Один раз в'@бати, а не 100 разів щось розповідати кацапам.
Памʼять як у рибок гупій...
Якщо мегафону не було а підійти ближче засцяли.
А якщо 10?
Або ж взагалі кинуло якір в парі кабельтових від фінського берега?
Вибачте, друзі, але мені вбачається, що НАТО вже далеко не те, що 30 років тому, і вже не показує, а вчергове доводить свою ніцисть і обісраність, і ми це бачимо на прикладі поставок зброї, коли постачають третину від обіцяного у ліпшому випадку!
Для того і є, щоб порушувати людські норми
Счас кацапов пасут,що курс біткоіна
А через сигнальні прапорці? чи спалахами через спеціальний прожектор?
Та через "твиттер", врешті решт!
Уже не первый раз цапы интересуются донными кабелями
Всі вони бойові кораблі фсб