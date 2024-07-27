Мелони поехала в Китай: Война в Украине среди тем переговоров

27 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибудет в Китай, где планирует встретиться с лидером этой страны Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Агентство отмечает, что визит происходит незадолго до выборов президента США, которые должны состояться в ноябре, после которых дипломатические и торговые связи Вашингтона с Евросоюзом могут ухудшиться.

В статье сказано, что, по словам людей, знакомых с мнением Мелони, она считает, что Си Цзиньпин может стать важной заинтересованной стороной в продолжающейся войне в Украине, если Вашингтон сократит поддержку, как это угрожал сделать Дональд Трамп.

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С момента прихода к власти в 2022 году Мелони пыталась представить себя как дипломата, способного общаться с лидерами всего идеологического спектра, от Виктора Орбана в Венгрии до канцлера Германии Олафа Шольца. Ее амбиции возросли и она хочет включить в эту группу Си Цзиньпина, сказал один из людей, говоривший с Bloomberg на условиях анонимности.

Мелони нужно будет сбалансировать эту цель с более жесткой позицией ЕС по торговле в отношении Пекина, а также напряженностью из-за поддержки Си Цзиньпином военной машины президента России Владимира Путина, констатирует агентство.

Ожидается, что темами переговоров будут вторжение Москвы в Украину и конфликт Израиля и ХАМАС, рассказал Bloomberg другой чиновник.

"Мы все знаем, что есть разногласия между ЕС, НАТО и Китаем во многих вопросах. Но в такие моменты высокого геополитического напряжения, как этот, лучше вести больше диалога, чем меньше", - сказал Джанджакомо Каловини, член парламента от партии Мелони в комитете по иностранным делам.

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Поездка итальянского премьер-министра происходит после того, как в прошлом году Рим серьезно критиковал Пекин, когда Мелони вышла из инвестиционной инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". Италия стала единственной страной Большой семерки, которая присоединилась к ней при предыдущем правительстве, и Мелони пообещала действующему президенту США Джо Байдену, что выйдет из нее.

Визит итальянского лидера в Китай демонстрирует, что ее решение было обусловлено "огромным давлением" со стороны США, заявил китайской государственной газете Global Times Чжао Цзюньцзе, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук. Визит Мелони может продемонстрировать другим европейским странам, что преимущества расширения сотрудничества с Китаем "перевешивают недостатки отрыва от него", добавил Чжао. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен отсоединяться от Пекина, но хочет уменьшить риски, связанные с текущей зависимостью от поставок и торговли.

Электромобили также, вероятно, будут на повестке дня после того, как ЕС ввел временные тарифы на электромобили, изготовленные в Китае, которые повысят ставки до 48%. Расследование ЕС показало, что Пекин субсидирует свою индустрию электромобилей до такой степени, что наносит экономический ущерб автопроизводителям блока.