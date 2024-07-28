В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант первого курса Харьковского университета Воздушных Сил

Вчера, 27 июля, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Об этом сообщили в Харьковском нацуниверситете Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Руководство университета всесторонне способствует следствию.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.