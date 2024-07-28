В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант первого курса Харьковского университета Воздушных Сил
Вчера, 27 июля, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.
Об этом сообщили в Харьковском нацуниверситете Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
"Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Руководство университета всесторонне способствует следствию.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.
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Відправляв на придушення ковідовського бунту людей......
А от добротних літаків не купив курсантам.Це вже не перший випадок з авіатрщею в цьому училищі.
Царство Небесне купсанту.
Жаль.
Самолет К-10 SWIFT может осуществлять посадку на площадках, которые для этого не предназначены. Здесь установлена сверхсовременная парашютная система, которая гарантирует мягкое приземление самолета во время экстремальной ситуации.
ванька, водки нет !
Ось приблизний план навчання:
Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
Їм за вкиди плотють .
Прикро…
а що ти хотів почути ?
не варто поспішати з підготовкою пілотів, піхота рік-два сама повоює ?
А саме кожедуб приклав максимум зусиль для створення світової клоаки кинидири.