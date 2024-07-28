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В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант первого курса Харьковского университета Воздушных Сил

Свічка

Вчера, 27 июля, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Об этом сообщили в Харьковском нацуниверситете Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Руководство университета всесторонне способствует следствию.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.

Харківський національний університет Повітряних Сил про загибель курсанта

Автор: 

авиакатастрофа (1717) курсанты (158) жертва (295)


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Топ комментарии
+12
На першому курсі і вже літає? Вони там зовсім з глузду з'їхали, курсантів гроблять.

Ось приблизний план навчання:

Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
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27.07.2024 23:04
+10
"скаетон" - нормальний літачок для навчання, з надійним "ротаксом" і парашутною рятувальною системою. Скоріш за все помилка пілота.
Жаль.
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27.07.2024 23:26
+8
для Свіфта:
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
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27.07.2024 23:48
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Правила форума Совет форумчан
аваков в свій час обув і одів курсантів училища ім.Кожедуба купив їм нові автобуси.....
Відправляв на придушення ковідовського бунту людей......
А от добротних літаків не купив курсантам.Це вже не перший випадок з авіатрщею в цьому училищі.
Царство Небесне купсанту.
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27.07.2024 22:59 Ответить
Правильно, дурні бунти треба придушувати
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27.07.2024 23:02 Ответить
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27.07.2024 23:10 Ответить
Мєшалочьку для цукору пробували? Приголомшуювачій єхфект!!! Але й сидіти довше(
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27.07.2024 23:19 Ответить
Росіяни тих антиваксерів і фінансували...
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28.07.2024 10:39 Ответить
"скаетон" - нормальний літачок для навчання, з надійним "ротаксом" і парашутною рятувальною системою. Скоріш за все помилка пілота.
Жаль.
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27.07.2024 23:26 Ответить
крім того,

Самолет К-10 SWIFT может осуществлять посадку на площадках, которые для этого не предназначены. Здесь установлена сверхсовременная парашютная система, которая гарантирует мягкое приземление самолета во время экстремальной ситуации.
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27.07.2024 23:46 Ответить
аваков в свій час обув і одів курсантів училища ім.Кожедуба купив їм нові автобуси..... А от добротних літаків не купив курсантам

ванька, водки нет !
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27.07.2024 23:44 Ответить
Троль, що ти несеш, проспись, болєзний
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28.07.2024 00:30 Ответить
На першому курсі і вже літає? Вони там зовсім з глузду з'їхали, курсантів гроблять.

Ось приблизний план навчання:

Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
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27.07.2024 23:04 Ответить
таке ж питання безглуздості... сам навчався в танковому та вперше сів за педалі на 2-му курсі
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27.07.2024 23:26 Ответить
Ти не розумієш, шо під час війни немає часу? Тому і йдуть на таки ризики!
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27.07.2024 23:27 Ответить
і куди поспішають? - у нас і так вже по п'ять льотчиків на один справний літак
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28.07.2024 00:30 Ответить
для Свіфта:
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
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27.07.2024 23:48 Ответить
Так навіщо це тролям?
Їм за вкиди плотють .
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28.07.2024 00:35 Ответить
я після 2 тижнів теорії і 8 годин тренажера сів полетів з інструктором на одномоторному Beechcraft. Насправді мені було найскладніше логістика - запит на зліт, вирулювання та запит на посадку. Тут вже є "полна жопа огурцов" а ще й корректно з flight controller треба спілкуватися.
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28.07.2024 05:00 Ответить
разницу между пилотом-любителем с военным летчиком понимаете ?
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28.07.2024 09:25 Ответить
Під час перших тренувальних польотів на такому одномоторному "малюку" в чому ця різниця?
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28.07.2024 09:49 Ответить
Думаю, він не на бойове завдання літав. Простий зліт-посадка.
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28.07.2024 09:51 Ответить
І екіпаж повинен бути 2 чоловіка, де був інструктор? Забухав і пив пиво у тіньочку?
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28.07.2024 11:38 Ответить
Росіянин, тебе тільки вчора ведмедчук перевів із посади хвостокрутів коровам, на посаду троля, і ти вже ікспєрдом задєлався ?
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28.07.2024 00:33 Ответить
А вони вчили по фільму "в бой ідут одні старікі " - взльот посадка і льотчик готов.
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28.07.2024 08:07 Ответить
авіаційна подія, це завжди чиясь неуважність… людський фактор…
Прикро…
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27.07.2024 23:05 Ответить
Шо за апарат??? Хто знає?
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27.07.2024 23:21 Ответить
нормальна літаюча парта з стосильним надійним ротаксом і парашутною системою.
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27.07.2024 23:28 Ответить
Тоді чому? Ресурс? Хоча зараз питання зайве(
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27.07.2024 23:34 Ответить
швидше за все помилка пілота. Літачок гарний. Як би мав час на друге життя, то назбирав би грошей на нього...
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27.07.2024 23:37 Ответить
Майже планєр(
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27.07.2024 23:55 Ответить
на профанний погляд може так і виглядає. Але на справді - ні.
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28.07.2024 00:10 Ответить
Может.. Но по виду мог бы планировать до Индостана - без резких движений. Пилота уже не спросить(
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28.07.2024 01:13 Ответить
ні, не може. Якщо стає двигун, то треба пілотувати зі зниженням, не допускаючи падіння швидкості нижче 100 км на годину, інакше буде звал, і шукати місце для посадки з урахуванням напрямку вітру. Йому достатньо ста метрів. А якщо реально сідати нікуди (що буває рідко), то тоді вже БПС.
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28.07.2024 01:59 Ответить
Теорію мав би знати, рухи у кабіні відпрацьовувати. Мабуть. На вид ( такі у вікі глянув), так, має бути простим... Але ж не авто 2Д - вже 3Д...
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28.07.2024 02:05 Ответить
ми не можемо знати, що там було. Розхерачитись можно вже і на землі, якщо зайшов по вітру і вибігу не вистачило. Тому будь-які теоретизування тут недоречні.
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28.07.2024 02:17 Ответить
Природа людьська - знати б чому. Та й іншим літунам допомогло б.
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28.07.2024 02:27 Ответить
після експертизи кому треба буде відомо. Навряд чи там буде щось нове, бо всі дії та процедури безпеки польотів давно прописані.
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28.07.2024 02:34 Ответить
Вікі не треба...
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27.07.2024 23:23 Ответить
Військові курсанти з Чугуєва вчаться на ЛАшках,кого готують на тих К -10 фіг його знає.
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27.07.2024 23:34 Ответить
ходити навчаються повзаючи на колінах....
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27.07.2024 23:49 Ответить
Колись, у 85 там робив у полях... Якраз на полігоні... Був у шоці з їх маневрів)))
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28.07.2024 01:03 Ответить
Торопляться війну вигравати? Жаль та сум ..
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27.07.2024 23:47 Ответить
так ! і на F-16 українсткі пілоти навчаються вдвічи-втричи менше, ніж потрібно !

а що ти хотів почути ?
не варто поспішати з підготовкою пілотів, піхота рік-два сама повоює ?
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27.07.2024 23:52 Ответить
Росіянин, а що так " засумував""? Тобі Хелфайєра нетерпиця отримати ша шкірки ?
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28.07.2024 00:38 Ответить
Від тебе???? Є курсанти і є пілоти, тому і різниця є... Гинуть однаково, але з різними літаками(
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28.07.2024 00:01 Ответить
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28.07.2024 00:19 Ответить
Чому училище і досі носить ім'я кожедуба?До початку війни це був мій улюблений герой,але зараз,коли зброя із кндр обстрілює Україну в тім числі і рідне місто кожедуба...
А саме кожедуб приклав максимум зусиль для створення світової клоаки кинидири.
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28.07.2024 08:42 Ответить
 
 