Появление закона о демобилизации зависит от ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия, - Минобороны

Появление закона о демобилизации зависит от многих факторов, в частности, ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

Депутат Верховной Рады Роман Костенко заявлял, что если темпы мобилизации не изменятся до конца лета, то можно будет вносить законопроект о демобилизации.

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В свою очередь Лазуткин отметил, что работа над законом - это сложный процесс: установлены определенные сроки, консультации по этому поводу идут постоянно.

"Но в то же время следует осознавать, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране. И от западной помощи - сколько, какого оружия и в какие сроки нам поставят, и будут ли западные партнеры придерживаться этих сроков. На это влияет и подготовка тех людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя", - сказал он.

Спикер добавил, что речь идет о комплексном вопросе, который должен решаться согласованно с Генштабом, военным руководством, Минобороны и всеми структурами, которые к этому причастны.

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"Мы понимаем, если, например, осенью [российский диктатор Владимир] Путин объявит мобилизацию в Российской Федерации, и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счёт западной поддержки, в том числе, изменить ситуацию на поле боя кардинально. Это уже другие вводные [данные]", - добавил Лазуткин.