РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9791 посетитель онлайн
Новости мобилизации
9 506 23

Будет зависеть от военно-учетных специальностей: Минобороны рассказали, кого могут призвать после обновления данных

ЗСУ

Из числа украинцев, которые обновили свои данные, прежде всего будут призывать тех, кто имеет военно-учетную специальность, наиболее нужную для работы в рядах Сил обороны.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь это будет зависеть от тех военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появление закона о демобилизации зависит от ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия, - Минобороны

При этом Лазуткин отметил, что запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину и какая ситуация на линии боевого соприкосновения.

Он добавил, что нет четких критериев отбора людей, которые установлены раз и навсегда - это зависит от многих факторов.

Автор: 

Минобороны (9275) мобилизация (2732)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Кого впіймають, того і загребуть! Перевірено часом!
показать весь комментарий
28.07.2024 03:22
+16
5-6 потужних менеджерів не завадило би для розмінувальних робіт.
показать весь комментарий
28.07.2024 01:00
+16
показать весь комментарий
28.07.2024 01:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5-6 потужних менеджерів не завадило би для розмінувальних робіт.
показать весь комментарий
28.07.2024 01:00 Ответить
ВОС "Стрілець" найбільш затребувана. Можуть казки не розповідати.
показать весь комментарий
28.07.2024 01:02 Ответить
Бойовий медик найбільш затребувана
показать весь комментарий
28.07.2024 05:30 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2024 01:07 Ответить
Ну от чому сили оборони 1.1 млн а воювати нікому на передовій та бригади неукомплектовані
Додамо велику кількість прикордонників що сидять на західних кордонах, кількість їх зараз збільшили, там же поліція штат якої роздули для ловлі ухилянтів...

Непонятні ТРО де до прикладу в Києві відсиджувались борцуни з корупцією... от я одного не розумію нах їм було то ТРО вони ж ітак мали гроші щоб списатись... для чого був той цирк... для майбутніх виборів хіба...

Вічні тилові частини, які сидять по заяві генштабу достатнього озброєння тому їх не можна ротувати...

Цікаво було б почути скільки у нас генералів та полковників та порівняти їх процентне відношення із країнами Нато...
показать весь комментарий
28.07.2024 11:22 Ответить
На західних кордонах сидять людолови, які як Рамсі Болтон, з гри престолів, влаштовують сафарі з собаками на людей. І фоткаються як мисливці зі своїми трофеями
показать весь комментарий
28.07.2024 11:32 Ответить
Найгірше в цьому не ці фото а арифметика 40000 на зарплату в 25 тис хоча там є ще доплати але беремо так то це міліард в місяць або 12 міліардів в рік .... це стільки як нам нехватає щоб покрити нехватку БП до артилерії...

А якби були снаряди то втрат було б менше та не треба було б стільки призивати і причому що ми втрачаємо навчених та мотивованих бійців а натомість приходять ті кого зловили на вулицях та після короткого навчання
показать весь комментарий
28.07.2024 11:45 Ответить
Призвуть всіх хто не в стані відкупитись і хто не функціонує на збереження режиму потужних і незламних
показать весь комментарий
28.07.2024 01:08 Ответить
У меня обликова специальность в военнике БУХГАЛТЕР.
Угадайте с одного раза куда меня отправил нач тцк. Правильно - в ПЕХОТУ
показать весь комментарий
28.07.2024 01:34 Ответить
Піхота дуже стримко стирається. На нулі ти проживешь 4-5 годин, не більше. Це така сумна статистика.
показать весь комментарий
28.07.2024 03:54 Ответить
Я о том что 3,14здит речник Минобороны как дышит, а дышит он часто
показать весь комментарий
28.07.2024 08:37 Ответить
Чому? Він каже правду - "запити можуть змінюватися".
Тобто прямим текстом - нам пофіг, що у вас там написано.
показать весь комментарий
28.07.2024 09:42 Ответить
Тільки, з тих, хто обновив дані, мінимум 50% мають броню і відстрочку. Тому не знаю, скоріш за все будуть порушення закону знову...
показать весь комментарий
28.07.2024 02:49 Ответить
Кого впіймають, того і загребуть! Перевірено часом!
показать весь комментарий
28.07.2024 03:22 Ответить
Очень нужны водители. Соседа водителя буквально терроризируют звонками требуя вернутся в Украину.
показать весь комментарий
28.07.2024 06:22 Ответить
Як вже заї...ала брехня цих зелених мударасів...
показать весь комментарий
28.07.2024 07:14 Ответить
Невже найбільш затребуваний оператор "Зірки смерті" а не тіло для стирчанння в окопі?
показать весь комментарий
28.07.2024 07:40 Ответить
ВОС 95 квартал не потрібен???
показать весь комментарий
28.07.2024 07:50 Ответить
Тю, кілька тижнів на полігоні - і діловод діловодства стає гранатометником
показать весь комментарий
28.07.2024 08:29 Ответить
Але гранатомет повинен мати свій!
показать весь комментарий
28.07.2024 09:44 Ответить
Найгірше що навчатись він може без реальних стрільб з того гранатомета через їх недостатність... треба просити захід збільшити кількість навчальних центрів у них та щоб навчання тривало довше як їхні програми навчань молодих бійців...
показать весь комментарий
28.07.2024 11:40 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2024 08:29 Ответить
Немає комунікації з суспільством, включено радянську зрівнялівщину гребут усіх, хто не сховався. Це прирва.
показать весь комментарий
28.07.2024 19:48 Ответить
 
 