Будет зависеть от военно-учетных специальностей: Минобороны рассказали, кого могут призвать после обновления данных

Из числа украинцев, которые обновили свои данные, прежде всего будут призывать тех, кто имеет военно-учетную специальность, наиболее нужную для работы в рядах Сил обороны.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь это будет зависеть от тех военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", - сказал он.

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При этом Лазуткин отметил, что запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину и какая ситуация на линии боевого соприкосновения.

Он добавил, что нет четких критериев отбора людей, которые установлены раз и навсегда - это зависит от многих факторов.