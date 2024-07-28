Будет зависеть от военно-учетных специальностей: Минобороны рассказали, кого могут призвать после обновления данных
Из числа украинцев, которые обновили свои данные, прежде всего будут призывать тех, кто имеет военно-учетную специальность, наиболее нужную для работы в рядах Сил обороны.
Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.
"В первую очередь это будет зависеть от тех военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", - сказал он.
При этом Лазуткин отметил, что запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину и какая ситуация на линии боевого соприкосновения.
Он добавил, что нет четких критериев отбора людей, которые установлены раз и навсегда - это зависит от многих факторов.
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Додамо велику кількість прикордонників що сидять на західних кордонах, кількість їх зараз збільшили, там же поліція штат якої роздули для ловлі ухилянтів...
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Вічні тилові частини, які сидять по заяві генштабу достатнього озброєння тому їх не можна ротувати...
Цікаво було б почути скільки у нас генералів та полковників та порівняти їх процентне відношення із країнами Нато...
А якби були снаряди то втрат було б менше та не треба було б стільки призивати і причому що ми втрачаємо навчених та мотивованих бійців а натомість приходять ті кого зловили на вулицях та після короткого навчання
Угадайте с одного раза куда меня отправил нач тцк. Правильно - в ПЕХОТУ
Тобто прямим текстом - нам пофіг, що у вас там написано.