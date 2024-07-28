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Новости
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Более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные, в других - обучение будет проходить в синхронном формате, - Минобразования

Школа

Более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные, позволяющие им проводить офлайн-обучение даже при отключении электроэнергии. Однако, те школы, которые не имеют возможности обеспечить очное обучение, будут вынуждены перейти на синхронный формат, где учитель дает задания ученикам, а затем проверяет их выполнение.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Ситуация в разных регионах разная. У нас есть школы, которые имеют генераторы и могут учиться при отключении электричества. Они смогут обеспечить теплом, поскольку имеют собственные котельные. Таких школ, по данным, которые нам предоставили регионы, более 50%. Это означает, что эти школы даже при отключении электроэнергии будут учиться в очном формате, если у них есть укрытие и позволяет ситуация с безопасностью", - заявил Андрей Сташкив.

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Учебный год начинается, как всегда, в начале сентября, но дату его завершения каждой школы будем определять самостоятельно, в зависимости от выполнения учебной программы.

"Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня, а условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы. Поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня. Это означает, что школы могут до 30 июня продолжать учебный год, если это им нужно", - объяснил чиновник.

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Это означает, что некоторые школы могут закончить обучение раньше 30 июня, если выполнят программу досрочно. В то же время, по его словам, из-за различных условий некоторые школы, которые не могут по объективным причинам организовать офлайн-обучение, будут вынуждены переходить на синхронный формат, когда учитель дает задания ученикам, а затем проверяет, как они овладели материалом.

Автор: 

школа (3010) Минобразования (1734) генератор (57)


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Топ комментарии
+6
І для цього кацапсько-алігархічні маріонетки (слуги,шматки "опзж","довіра", за майбах коломойші,частка партіі"родіна","голосу") підняли акцизи на паливо.
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28.07.2024 06:08
+5
"Мають генератори". Угу. Торохтілку на на 20КВт (це ще кращий випадок) на загальноосвітню школу 1К учнів. Ну і там ще витратних матеріалів трохи треба, обслуговування...
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28.07.2024 02:04
+5
Ну це все за "спонсорування" батьків
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28.07.2024 04:10
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"Мають генератори". Угу. Торохтілку на на 20КВт (це ще кращий випадок) на загальноосвітню школу 1К учнів. Ну і там ще витратних матеріалів трохи треба, обслуговування...
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28.07.2024 02:04 Ответить
Ну це все за "спонсорування" батьків
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28.07.2024 04:10 Ответить
А 2.5 роки не так було?
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28.07.2024 02:41 Ответить
І для цього кацапсько-алігархічні маріонетки (слуги,шматки "опзж","довіра", за майбах коломойші,частка партіі"родіна","голосу") підняли акцизи на паливо.
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28.07.2024 06:08 Ответить
Ничего, вот начнут проводить "уроки счастья" и все будут довольны.
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28.07.2024 07:04 Ответить
"офлайн-навчання", "онлайн-навчання" - може краще "очне", "віддалене" навчання?
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28.07.2024 09:40 Ответить
І генератори в школах - це й усе ваше вирішення енергетичної катастрофи, у*бани недієздатні? Геть з влади, виродки дегротні! Цим потворам зеленим не Майдан треба влаштувати, а Коліївщину.
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28.07.2024 12:19 Ответить
А гроші, на роботу тих генераторів, теж будуть мати?
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28.07.2024 14:43 Ответить
50% шкіл? Чомусь мені здається, що це як з фортифікаціями. Звітували- все ОК. Поїхали перевіряти, а там ще з 2021 року завалені в кучу бетонні блоки . 😥😥😥не вірю
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28.07.2024 15:39 Ответить
Чи не дешевше перевести дітей на онлайн навчання і не вдавати, що війни немає і школи працюють?
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28.07.2024 19:40 Ответить
 
 