Более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные, в других - обучение будет проходить в синхронном формате, - Минобразования

Более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные, позволяющие им проводить офлайн-обучение даже при отключении электроэнергии. Однако, те школы, которые не имеют возможности обеспечить очное обучение, будут вынуждены перейти на синхронный формат, где учитель дает задания ученикам, а затем проверяет их выполнение.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Ситуация в разных регионах разная. У нас есть школы, которые имеют генераторы и могут учиться при отключении электричества. Они смогут обеспечить теплом, поскольку имеют собственные котельные. Таких школ, по данным, которые нам предоставили регионы, более 50%. Это означает, что эти школы даже при отключении электроэнергии будут учиться в очном формате, если у них есть укрытие и позволяет ситуация с безопасностью", - заявил Андрей Сташкив.

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Учебный год начинается, как всегда, в начале сентября, но дату его завершения каждой школы будем определять самостоятельно, в зависимости от выполнения учебной программы.

"Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня, а условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы. Поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня. Это означает, что школы могут до 30 июня продолжать учебный год, если это им нужно", - объяснил чиновник.

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Это означает, что некоторые школы могут закончить обучение раньше 30 июня, если выполнят программу досрочно. В то же время, по его словам, из-за различных условий некоторые школы, которые не могут по объективным причинам организовать офлайн-обучение, будут вынуждены переходить на синхронный формат, когда учитель дает задания ученикам, а затем проверяет, как они овладели материалом.