Россияне изменили тактику в море: Используют только подлодки, - ВМС

Россия изменила тактику в Черном и Азовском морях, которая сводится сейчас к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"У них не такой и большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали", - сказал он.

Плетенчук отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.

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"Так же это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применение оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать", - заявил Плетенчук.

Он также добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей - это порт Новороссийска. Корабли с этой базы выходят редко и только для кратковременных действий.

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