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Россияне изменили тактику в море: Используют только подлодки, - ВМС

Підводний човен РФ

Россия изменила тактику в Черном и Азовском морях, которая сводится сейчас к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"У них не такой и большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали", - сказал он.

Плетенчук отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.

Также читайте: Россия сейчас доминирует в воздухе над Черным морем, однако это временное явление, - Плетенчук

"Так же это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применение оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать", - заявил Плетенчук.

Он также добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей - это порт Новороссийска. Корабли с этой базы выходят редко и только для кратковременных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море нет военных кораблей РФ, - Плетенчук

Автор: 

Азовское море (1603) ВМС (1458) Черное море (1472) Плетенчук Дмитрий (160)


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Топ комментарии
+4
Тому основною вражою ціллю в Чорному морі повинні стати підводні човни кацапії.
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28.07.2024 14:28
+3
Якщо вони стрибають від радощів, значить треба під мікроскопом дослідити, що то за замовлення, бо нема розпилу - нема радощів. У зелених свято тільки тоді, коли до рук липне бабло.
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28.07.2024 15:06
+3
До 2019 були. Але зелені заморозили програму підводних беспілотників.
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28.07.2024 15:08
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Тому основною вражою ціллю в Чорному морі повинні стати підводні човни кацапії.
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28.07.2024 14:28 Ответить
В ЦІЙ КАЛЮЖІ ЗНАЙТИ ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН, ЯКИЙ ВЕРЕЩИТЬ ЯК СВИНЯ НЕ ВАЖКО.
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28.07.2024 14:29 Ответить
В них сьогодні підводний парад???

Чому ***** у санктлєнінграді на катері катався сьодні, а не у ватастополі - гордісті рязанських моряків???
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28.07.2024 14:33 Ответить
і, поки що один, підводний крейсер ))
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28.07.2024 14:53 Ответить
Надводниий став підводним!Слава ЗСУ!
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28.07.2024 14:53 Ответить
Кацапія має колосальні ресурси, але Україна не маючи флоту з мінімумом авіації та протикорабельних ракет, загнала флот кацапів у новоросійськ!
Зате зелені чмошники стрибають як мавпи від радощів: замовили в Туреччині кораблі на сотні мільйонів долларів!
І що робити з тими кораблями?!
Як їх використовувати і як захистити?!
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28.07.2024 15:02 Ответить
Якщо вони стрибають від радощів, значить треба під мікроскопом дослідити, що то за замовлення, бо нема розпилу - нема радощів. У зелених свято тільки тоді, коли до рук липне бабло.
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28.07.2024 15:06 Ответить
Не в глаз, а в бровь
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28.07.2024 15:27 Ответить
З тих кораблів запускатимуться ракети туди,
куди за нас ніхто стріляти не буде.
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28.07.2024 15:31 Ответить
А де будете ті кораблі зберігати, як забезпечите їх захист від кацапської авіації та ракет, про це ви думали?
Море з території Криму прострілюється протикорбельними ракетами.
Авіації яка здатна нести протикорабельні ракети, в них теж достатньо.
Чи може маєте Святий Грааль, який захистить кораблі від кацапів?
стріляти «туди, куди за нас ніхто не буде стріляти», можна з наземних пускових установок та літаків.
А купити за сто лямів корито, яке відійшовши на 50 миль від узбережжя, отримає в борт ракету, це приклад дурісті.
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28.07.2024 17:07 Ответить
Жаль що у нас нема ще підводних беспілотників.
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28.07.2024 15:03 Ответить
До 2019 були. Але зелені заморозили програму підводних беспілотників.
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28.07.2024 15:08 Ответить
Речник, очевидно, ляпнув лишнє. За що й отримає незабаром.
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28.07.2024 15:12 Ответить
Вони, до речі, підводний човен "Ростов-на-Дону", який уразила наша ракета, ніби відремонтували і зараз він проходить ходові випробування.
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28.07.2024 15:13 Ответить
От я завжди,в"цензорі".Звичайно"влазять наші доброзичливці".Ми насамперед-УКРАЇНЦІ!!!І І хто не... до НАС,"чємадан,вакзал,расіюшка!!! Ну в чому питання!!!Атстраівайтє та асваюйтє "КІТАЙСКУЮ ТАЙГУ"!!!РАБОТЫ НЕ...Будь_ласка,не "залазьте до нас"!!!На наші "газетки"!!!Ми якось вигребемося,дякуючи Богові,Дякуючи усім тим,що до останнього нас захищають!!!
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28.07.2024 15:23 Ответить
А хіба зверху ті дизельні "паршив'янки" не видно ?
Щоб підказує, що видно.
А надто перед залпом.
У цензора, нема фото човнів класу "Кіло"?
Навіщо ліпити фото найбільших за розміром човнів ?
До того ж знятих з озброєння ...
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28.07.2024 15:35 Ответить
Навіщо ліпити фото найбільших за розміром човнів ?

я в 1989-му на 4 з 5 існуючих Акул лічно був.

побував би і на п'ятій, але вона тоді на Тихому океані була
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28.07.2024 16:01 Ответить
Ну тоді інша справа. Це все міняє.
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28.07.2024 22:13 Ответить
И это правильно. У них даже есть подводный флагман Чулочногот Флота. Подводный ракетный крейсер "Мацква".
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28.07.2024 15:46 Ответить
Малюк!! Ты принимаешь этот вызов? Надводный беспилотный аппарат выкурил надводный чф рф, теперь пора, чтобы подводный беспилотный аппарат утопил подводный чф рф.
Еще раз: "москали утверждают, что ты, глава СБУ, не сможешь создать подводный беспилотный аппарат"!! Докажи мне, и не только мне, что они ошиблись!!!
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28.07.2024 16:22 Ответить
 
 