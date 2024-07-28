Россияне изменили тактику в море: Используют только подлодки, - ВМС
Россия изменила тактику в Черном и Азовском морях, которая сводится сейчас к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"У них не такой и большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали", - сказал он.
Плетенчук отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подводных лодок, которые сложнее найти и уничтожить.
"Так же это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применение оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать", - заявил Плетенчук.
Он также добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей - это порт Новороссийска. Корабли с этой базы выходят редко и только для кратковременных действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому ***** у санктлєнінграді на катері катався сьодні, а не у ватастополі - гордісті рязанських моряків???
Зате зелені чмошники стрибають як мавпи від радощів: замовили в Туреччині кораблі на сотні мільйонів долларів!
І що робити з тими кораблями?!
Як їх використовувати і як захистити?!
куди за нас ніхто стріляти не буде.
Море з території Криму прострілюється протикорбельними ракетами.
Авіації яка здатна нести протикорабельні ракети, в них теж достатньо.
Чи може маєте Святий Грааль, який захистить кораблі від кацапів?
стріляти «туди, куди за нас ніхто не буде стріляти», можна з наземних пускових установок та літаків.
А купити за сто лямів корито, яке відійшовши на 50 миль від узбережжя, отримає в борт ракету, це приклад дурісті.
Щоб підказує, що видно.
А надто перед залпом.
У цензора, нема фото човнів класу "Кіло"?
Навіщо ліпити фото найбільших за розміром човнів ?
До того ж знятих з озброєння ...
я в 1989-му на 4 з 5 існуючих Акул лічно був.
побував би і на п'ятій, але вона тоді на Тихому океані була
Еще раз: "москали утверждают, что ты, глава СБУ, не сможешь создать подводный беспилотный аппарат"!! Докажи мне, и не только мне, что они ошиблись!!!