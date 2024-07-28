В оборонном секторе РФ усилились репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, - британская разведка
В России частично мирятся с коррупцией в оборонной промышленности, но с началом полномасштабной войны против Украины репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку.
Как отмечается, по данным российских СМИ, по обвинению в коррупции, связанной с закупочной деятельностью, арестован руководитель российской "Военно-строительной компании" Минобороны РФ Андрей Белков.
В разведке отмечают, что созданную в 2019 году компанию тогдашний министр обороны Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита". На самом деле, вероятно, коррумпированные российские чиновники использовали компанию для получения ренты.
Также сообщается, что 23 июля 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к лишению свободы за хищения и завышение цен.
В британской разведке отмечают, что "коррупция укоренилась в российской оборонной промышленности". Так, в 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств Министерства обороны использовались не по назначению.
"Кремль частично мирится с коррупцией, но с началом полномасштабной войны против Украины репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились", - подытожили в разведке Британии.
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