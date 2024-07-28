РФ откажется от "одностороннего моратория" на развертывание ударных средств средней и малой дальности в случае размещения "Томагавков" в Германии, - Путин
В случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии российский диктатор Владимир Путин угрожает отказаться от "одностороннего моратория" на размещение ударных средств средней и малой дальности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля.
Путин заявил, что в случае размещения в Германии "Томагавков" в зоне их поражения "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура".
"В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", - заявил он.
Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что в России уже почти завершили разработку "ряда систем" средней и малой дальности, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира".
Напомним, ранее сообщалось, что с 2026 года Соединенные Штаты планируют разместить средства дальнобойного оружия в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.
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Насправді, давно насовали у Білорусь та Кенігсберг свого металобрухту.
Чего такая истерика? 🤣
Совпадєніє - не думаю
Тільки зранку в коментах писав що гопнік розуміє тільки силу.
Сотня Томагавків - це те, від чого х.йло начав несті нісенітниці та трясти дряблим кулачком.
Смєні сапожніка(дохтора),уйобок!
Вони себе вже звільнили від усіх можливих та неможливих зобов'язань. А тут, тіпа, стриманість до кінця проявляють. І як завжди діють за принциппом "от ми цього не робили, поки американці не почали".
Дебіли...
Вбийте цю криваву дрянь та звільніть нас від терористів 🙁
То не розміщення ракет середньої дальності???