РФ откажется от "одностороннего моратория" на развертывание ударных средств средней и малой дальности в случае размещения "Томагавков" в Германии, - Путин

В случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии российский диктатор Владимир Путин угрожает отказаться от "одностороннего моратория" на размещение ударных средств средней и малой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля.

Путин заявил, что в случае размещения в Германии "Томагавков" в зоне их поражения "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура".

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"В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", - заявил он.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что в России уже почти завершили разработку "ряда систем" средней и малой дальности, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира".

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Напомним, ранее сообщалось, что с 2026 года Соединенные Штаты планируют разместить средства дальнобойного оружия в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.