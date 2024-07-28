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РФ откажется от "одностороннего моратория" на развертывание ударных средств средней и малой дальности в случае размещения "Томагавков" в Германии, - Путин

путін

В случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии российский диктатор Владимир Путин угрожает отказаться от "одностороннего моратория" на размещение ударных средств средней и малой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля.

Путин заявил, что в случае размещения в Германии "Томагавков" в зоне их поражения "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура".

Также читайте: РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии

"В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", - заявил он.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что в России уже почти завершили разработку "ряда систем" средней и малой дальности, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы предотвратить размещение ракет Tomahawk в Германии, РФ должна прекратить войну против Украины, - Шольц

Напомним, ранее сообщалось, что с 2026 года Соединенные Штаты планируют разместить средства дальнобойного оружия в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.

Автор: 

Германия (6925) путин (31197) ракеты (3549) Томагавк (4)


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Топ комментарии
+41
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28.07.2024 16:01
+25
... і ножкою так грізно тупнув).
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28.07.2024 15:59
+16
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28.07.2024 16:18
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... і ножкою так грізно тупнув).
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28.07.2024 15:59 Ответить
Понтарь...
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28.07.2024 16:22 Ответить
Та яка ножка...Штучна"добавка"до зросту метер п'ятдесят...Коли продивляюсся"кадрики",як воно носило "портфєль" Собчаку...Ну невже Господь не бачить оте "нєдаразумєніє"?!!
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28.07.2024 16:27 Ответить
"Неконтрольована добича кріптовалют призводить до дефіциту електроенергії у регіонах сосії"( тимчасово виконуючий обов'язки царя васіліч).
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28.07.2024 16:32 Ответить
Щось давно цю істоту не було чутно, я вже хвилювався: можливо він умєр? Виявляється - текст вчив.
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28.07.2024 16:00 Ответить
нє-бо якщо немає папірця у кривавих ручьонках путлєра тоді воно читає з суфлера...
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28.07.2024 16:12 Ответить
давно вже відмовились, коли іскандери в кенігсберг приперли.
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28.07.2024 16:01 Ответить
И в беларусь
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28.07.2024 16:03 Ответить
А через 24 години у нас вже будуть точні координати і реальна можливість їх там і завалити.
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28.07.2024 19:12 Ответить
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28.07.2024 16:01 Ответить
Аналоговнєтною дєдавоєвалку в бункері розмістить
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28.07.2024 16:04 Ответить
Їх "односторонній мораторій" просто БРЕХНЯ про "нас там нет".
Насправді, давно насовали у Білорусь та Кенігсберг свого металобрухту.
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28.07.2024 16:05 Ответить
*****, може це пришвидчить повернення України до ядерного клубу"...
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28.07.2024 16:06 Ответить
Та мають німці на увазі ...цього пришелепкуватого х* йла !
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28.07.2024 16:07 Ответить
Уже нагрозил всему миру. Успокойся, дедушка из холодильника. Твое ЯО опасно прежде всего самому тебе. Оно уже просрачено. И первый же запуск покажет всю "мощь" совкового ЯО без соотвествующего обслуживания. Залезай лучше в холодильник и чувствуй себя в безопасности, путлер.
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28.07.2024 16:07 Ответить
😁 Тобто пуцин таки проковтнув гасок з наживкою від Заходу? Нанадаю, що сирисири розвалився, не витримавши гонки озброєнь. Саме гонка озброєнь була головеою битвою Холодної війни. А добила совок проголошена Рейганом доктрина СОІ (Стратегічна оборонна інвціатива), так звані "зоряні війни". Совок створив бездумно дорогий і непотрібний "Буран", його носія АН-225 "Мрія", і успішно здох.
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28.07.2024 16:07 Ответить
Нічо, мрію хочут відновити, гроші буцімто є.
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28.07.2024 17:19 Ответить
Є другий планер на заводі, треба тільки авіоніка і двигуни.
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28.07.2024 18:02 Ответить
У топоров дальность 2к+ км. Из Средиземного моря до масквы достанут, если нужно будет.
Чего такая истерика? 🤣
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28.07.2024 16:11 Ответить
Время подлета, х-ло в бункер не успевает сдрыснуть.
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28.07.2024 16:34 Ответить
Так они подлетают незаметно. Могут 2к км пролететь и ни одна пво или рлс просто тупо их не заметят 😁
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28.07.2024 17:01 Ответить
Та ми всі оті "точки розміщення" з ATACAMSів перекриємо в момент...і Штати про це знають! Та і плешивий знає. Не зрозуміло чого смикається - розслабся і сходи...на чемоданчик.
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28.07.2024 19:22 Ответить
Всім на це вже достатньо-таки *****. Що воно там відмовиться чи не відмовиться.
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28.07.2024 16:13 Ответить
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28.07.2024 16:18 Ответить
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28.07.2024 16:19 Ответить
...путін здохни.
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28.07.2024 16:21 Ответить
Прямо біля "капища війни" рпц у підмосковьї блискавка вбила двох кацапів
Совпадєніє - не думаю
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28.07.2024 16:21 Ответить
Значит, надо размещать Томагавки ещё как минимум в Швеции, Польше и Румынии.
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28.07.2024 16:26 Ответить
та в рот його іпать того пуйла! розгортайте томагавки, можна навіть в Україні!!!
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28.07.2024 16:32 Ответить
путін пригрозив дзеркальною відповіддю.. Боже мій, та всім начхати!
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28.07.2024 16:36 Ответить
зараз німеччина і сша обкак*ються з переляку. Ескалація, чи як там?
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28.07.2024 16:53 Ответить
Ха!
Тільки зранку в коментах писав що гопнік розуміє тільки силу.
Сотня Томагавків - це те, від чого х.йло начав несті нісенітниці та трясти дряблим кулачком.
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28.07.2024 17:03 Ответить
От мені цікаво чи ще комусь стало страшно від того що сказало *****? Як на мене те що воно пролепетіло то воно як у воду перднуло.
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28.07.2024 17:10 Ответить
100%
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28.07.2024 17:23 Ответить
Ета мразота фашиская уже давно вопреки всяким меморандумам и договорам разместило ЯО на ********** под самой границей НАТО. И еще оно кому то будет угрожать или в чем то упрекать? Вот же выродок фашистский
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28.07.2024 17:13 Ответить
З богом, Путя, відмовляйся! Може швидше здохнеш...
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28.07.2024 17:25 Ответить
як би тобі падла томагавків 50 в москву засадити
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28.07.2024 17:34 Ответить
По сирийскому аэродрому засадили 60, а он заработал на следующий день. Что за мода у диванных в последнее время на томагавки.
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28.07.2024 17:38 Ответить
ядерных?
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28.07.2024 17:48 Ответить
Єта ісчо красная лінія,ілі уже карічнівая?
Смєні сапожніка(дохтора),уйобок!
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28.07.2024 17:49 Ответить
У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності

Вони себе вже звільнили від усіх можливих та неможливих зобов'язань. А тут, тіпа, стриманість до кінця проявляють. І як завжди діють за принциппом "от ми цього не робили, поки американці не почали".

Дебіли...
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28.07.2024 17:56 Ответить
Коли це кремлівське бидло здохне ?😡
Вбийте цю криваву дрянь та звільніть нас від терористів 🙁
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28.07.2024 18:41 Ответить
Злі язики пліткують, що пуця дав наказ до листопада перенести столицю мордора за Урал- архіви, важливі виробництва - щось занервував?)
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28.07.2024 19:07 Ответить
А томагавки під Харківом не хочеш моль. Радуйся, що в США в президенти балотується ідейна послідовниця Обами та неадекватний Трамп.
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28.07.2024 19:34 Ответить
Знову стара платівка, в 70 ті так само дули в свої Ієрихонські труби -дєржитє меня сємєро іначє ми закатаєм єжа под зад НАТЄ.
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28.07.2024 20:46 Ответить
А вот и нам аукнулось, откликнулось эхо из далекого 1994г. именно подобное оружие и надо было оставить себе. Даже так например----30% среднего, а 70% ближнего радиуса доставки! И особо бы никто не прыгал. Ну разве на словах. Ну как---вкусная макуха прелая? Гэй хуторские отвечайте каждый сам себе? Пока не ответим именно сами себе и перед зеркалом, так и будем на выселках истории.
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28.07.2024 20:57 Ответить
спросите англию и сша, почему не оставили.
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29.07.2024 00:51 Ответить
30 спустя спрашивать? Смешно. С год назад комедиант по кличке ,,Моника,, сексофонист седой вроде дешёво пеплом голову посыпал перед нами---мол не продумал, поверил тогда. Дешёвка продуманная! Это только нам тогда решать надо было. Да только по стране ещё стояли обкомы и горкомы партии и симоненко ходил лабздюхом горделиво по раде, почти самая большая фракция была у комуняков и до запрета партии аж в 2016г! А это как? Пузом всё меряли. И намеряли.
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29.07.2024 20:42 Ответить
А іскандери по Україні летять - то що???

То не розміщення ракет середньої дальності???
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28.07.2024 22:17 Ответить
як "https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kriti_vzhe_nema_chim_u_kremli_ljakajut_tim_scho_vzhe_j_tak_zrobili_pro_pogrozi_raketami_serednoji_dalnosti-16139.html продати " одну й ту саму погрозу двічі
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29.07.2024 17:48 Ответить
 
 