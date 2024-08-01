В Каменском на средства ЕС и ПРООН открыли ряд объектов
Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех крупнейших медицинских учреждений города передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Город Каменское Днепропетровской области посетили первый советник представительства Европейского союза в Украине Штефан Шлейнинг, постоянный представитель UNDP в Украине Яко Силье и представители ПРООН, рассказал на своей странице в Facebook городской голова Андрей Белоусов.
"Обсудили и осмотрели некоторые важные проекты, которые уже удалось реализовать в нашем городе благодаря плодотворному сотрудничеству. Также в формате открытого диалога пообщались с молодежью на базе Офиса восстановления и развития Каменской городской громады, созданного при финансовой поддержке Европейского союза", - говорится в сообщении мэра города.
Белоусов отметил, что при поддержке Европейского союза и ПРООН уже завершена реконструкция зданий двух учреждений среднего образования, открыто пространство социальной адаптации для людей с инвалидностью и людей старшего возраста, работает центр социальной поддержки ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, обустройство техникой и мебелью которого стало возможным благодаря Программе развития ООН в Украине.
"Также наши партнеры помогли обеспечить город специально оснащенными машинами для предоставления административных, социальных и медицинских услуг населению. Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех наших крупнейших медицинских учреждений, где, кроме жителей города и района, проходят лечение раненые участники боевых действий. Каменское является одним из лидеров по привлечению европейских инвестиций в Украине. Спасибо Европейскому союзу и представителям ПРООН за поддержку, плодотворное и эффективное взаимодействие в пользу Каменской территориальной громады", - подытожил городской голова.
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що знову Порох ?
його не видно на світлинах, але він там Є !