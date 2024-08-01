РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5071 посетитель онлайн
Новости
1 611 1

В Каменском на средства ЕС и ПРООН открыли ряд объектов

Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех крупнейших медицинских учреждений города передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

андрій,голова,проон,єс,білоусов,відкрили,кам'янського,кам’янському,коштом,міський,низку,об’єктів

Город Каменское Днепропетровской области посетили первый советник представительства Европейского союза в Украине Штефан Шлейнинг, постоянный представитель UNDP в Украине Яко Силье и представители ПРООН, рассказал на своей странице в Facebook городской голова Андрей Белоусов.

"Обсудили и осмотрели некоторые важные проекты, которые уже удалось реализовать в нашем городе благодаря плодотворному сотрудничеству. Также в формате открытого диалога пообщались с молодежью на базе Офиса восстановления и развития Каменской городской громады, созданного при финансовой поддержке Европейского союза", - говорится в сообщении мэра города.

андрій,голова,проон,єс,білоусов,відкрили,кам'янського,кам’янському,коштом,міський,низку,об’єктів

Белоусов отметил, что при поддержке Европейского союза и ПРООН уже завершена реконструкция зданий двух учреждений среднего образования, открыто пространство социальной адаптации для людей с инвалидностью и людей старшего возраста, работает центр социальной поддержки ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, обустройство техникой и мебелью которого стало возможным благодаря Программе развития ООН в Украине.

андрій,голова,проон,єс,білоусов,відкрили,кам'янського,кам’янському,коштом,міський,низку,об’єктів

андрій,голова,проон,єс,білоусов,відкрили,кам'янського,кам’янському,коштом,міський,низку,об’єктів

"Также наши партнеры помогли обеспечить город специально оснащенными машинами для предоставления административных, социальных и медицинских услуг населению. Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех наших крупнейших медицинских учреждений, где, кроме жителей города и района, проходят лечение раненые участники боевых действий. Каменское является одним из лидеров по привлечению европейских инвестиций в Украине. Спасибо Европейскому союзу и представителям ПРООН за поддержку, плодотворное и эффективное взаимодействие в пользу Каменской территориальной громады", - подытожил городской голова.

андрій,голова,проон,єс,білоусов,відкрили,кам'янського,кам’янському,коштом,міський,низку,об’єктів

Автор: 

Каменское (19) Белоусов Андрей (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коштом ЄС

що знову Порох ?
його не видно на світлинах, але він там Є !
показать весь комментарий
31.07.2024 22:11 Ответить
 
 