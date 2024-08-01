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Новости Война
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Удары по РФ западным оружием без разрешения партнеров несут риск для дальнейшей помощи Украине, - Зеленский

Удари по РФ західною зброєю без дозволу партнерів несуть ризик для подальшої допомоги Україні, - Зеленський

Удары западным оружием по военным объектам на территории РФ без разрешения на это от союзников являются большим риском. Нарушение этого вето несет риск для дальнейшей помощи Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие (по территории России, - ред.), поскольку нам нужно остановить врага", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что он "очень упорно работает" над тем, чтобы убедить партнеров позволить Украине использовать оружие так, как ее Силы обороны считают нужным. Однако, по словам главы государства, партнеры до сих пор боятся эскалации.

"Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что за 30 километров от границы, в сторону РФ стоят ракетные установки. За 30, 60, 100 километров стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и т.д., которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют из Белгорода, например, зная, что у нас нет права уничтожить их оружием", - сказал украинский лидер.

Также читайте: Сикорский о разрешении Украине бить по РФ западным оружием: "Капля камень точит"

В то же время президент отверг возможность нарушения вето партнеров по использованию Украиной западного вооружения.

"Если мы будем использовать оружие наших партнеров (без их согласия, - ред.), то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим", это риск", - подчеркнул он.

Читайте также: Мы не будем менять решения относительно ударов германским оружием вглубь РФ, - Шольц

Автор: 

Зеленский (20210) оружие (10198)


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Топ комментарии
+25
не скажу за партнерів, але найбільший ризик для України це ото що на фото
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31.07.2024 23:31
+19
πizdiжж.
Це ОПа забороняє бити!!!
А на публіку голосить " запад нє дайот біть по расіі"!!! І звичайно що Захід каже "ні, ми не ламо дозволу, бо це ескалація".
А військовим кажуть - ми ж домовлялися, бийте тихенько...
А ті лише пличима трусять, мовляв у нас же тріпло яке бачите
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31.07.2024 23:28
+17
А хай про це скажуть самі партнери.
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31.07.2024 23:28
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Правила форума Совет форумчан
А хай про це скажуть самі партнери.
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31.07.2024 23:28 Ответить
не скажу за партнерів, але найбільший ризик для України це ото що на фото
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31.07.2024 23:31 Ответить
πizdiжж.
Це ОПа забороняє бити!!!
А на публіку голосить " запад нє дайот біть по расіі"!!! І звичайно що Захід каже "ні, ми не ламо дозволу, бо це ескалація".
А військовим кажуть - ми ж домовлялися, бийте тихенько...
А ті лише пличима трусять, мовляв у нас же тріпло яке бачите
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31.07.2024 23:28 Ответить
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31.07.2024 23:29 Ответить
Ізраїль постійно так ризикує бо це питання виживання, а не хорошої поведінки.

До того ж, переможців ******* і не судять.
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31.07.2024 23:29 Ответить
щоб стати Ізраілем нам треба пахати і вибирати президентом українця
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31.07.2024 23:32 Ответить
Це інше питання.

Я просто навів приклад, що ризикувати можна, а іноді й треба.
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01.08.2024 00:09 Ответить
За эти намяки отсидел трое суток на нарах.
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01.08.2024 00:33 Ответить
У вас уже були президенти-українці.
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01.08.2024 06:56 Ответить
А що ви робите, коли знаєте, що к¥рви, які знищували ракетну програму, роззброювали і розміновували Україну, сидять на Банковій і поруч.
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31.07.2024 23:30 Ответить
Да хватит уже нести это. Никто нам не запрещал и не запрещает бить собственным оружием по любым целям в Рашке. Было бы чем.
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31.07.2024 23:31 Ответить
дальність Нептуна - 300 км

Байден, де наші Нептуни ?
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31.07.2024 23:34 Ответить
Можно и "Нептуном". Нам же ведь рассказывали про их увеличенную дальность? Нам обещали новые ракеты и к наступлению весной 2023. И недавно Зеленский рассказывал про прогресс в ракетной программе.
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31.07.2024 23:40 Ответить
Локшина на вуха
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01.08.2024 00:41 Ответить
не виключається, що ураження https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B042 в/ч 42699 ((база ГУ МО рф) і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B044 в/ч 75079 (склад авіаційного озброєння) під Курськом, які були завдані проти ночі у середу були здійснені саме модифікованими ракетами "нептун".
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01.08.2024 07:32 Ответить
А якби була своя, то важко було було би пояснити, чому не б'ємо, а так - легко...
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31.07.2024 23:33 Ответить
Дурень, озвучує те чого ніхто з західних "партнерів" не говорив, виправдовує свій з "менеджерами" саботаж адекватної відповіді рашистам окупантам.
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31.07.2024 23:36 Ответить
Це нагадує стару казочку про те, що МВФ вимагає підняти тарифи, при тому, що ця контора рекомендувала тільки оптимізувати витрати бюджету...
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31.07.2024 23:53 Ответить
ясна річ!
бо саміт миру, капітуляція до кінця року.
мір в очку.
треба ще три області здати і якось вийти з херсону і запоріжжя.
то, всьо байден. а тепер і камала.
от трамп прийде і війна закінчиться у 24 години.
і вдячні українці знову оберуть зе!побєдоносця.
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31.07.2024 23:37 Ответить
А мы даже на такое не способны? Или кто то просто не хочет?

"Безпілотником нового типу «Гербера» виродки атакували Україну сьогодні вночі, - ОП

«На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий «мейд ін чіна», - радник керівника ОП Владислав Власюк.

Якщо росіяни зможуть штампувати корпуси БпЛА з пінопласту, це дозволить робити багато і дешево, а потім закидувати цим нас, - вважає голова наглядової ради SkyAssist Ігор Криничко у коментарі "Фокусу".

Фахівці компанії-виробника безпілотників Airlogix розповіли журналістам, що пінопласт - чудовий матеріал для авіамоделювання.
Він доступний, має достатню міцність і малу вагу і легкий в обробці, щоб виготовити планер практично будь-якої форми.

"Чудовий варіант для бюджетних БПЛА, бо його обробка - це швидкий і дешевий процес, відсутність необхідності використання висококваліфікованих кадрів і дорогого обладнання.
Швидкість більша, а ціна виробництва апарату з пінопласту в три-п'ять разів нижча, ніж виготовлення з композитів", - припустили інженери.

Якщо росія запустить масове виробництво таких корпусів, то вже непринципово, чим їх начинятимуть.
Це погана новина для України, бо таким чином окупанти отримають велику кількість носіїв, які можна обладнати різними засобами, зауважують експерти.

За оцінкою експертів Airlogix, дуже схоже, що основна мета "Гербери" - це відволікання українських сил ППО від дорожчих "Шахедів".

"На відміну від "Шахеда", "Гербера" має слабшу стійкість до засобів РЕБ, менший запас ходу й обмежений об'єм під бойову частину, що зі свого боку підвищує бюджетність дрона і робить його гарним варіантом для мішені.
Наявність FPV-камери і БЧ - це частина комплексу мішеней, і нашій ППО буде необхідно збити всі "Гербери", бо невідомо, яка з них є камікадзе, а яка - мішень", - підкреслив представник Airlogix.

На думку експертів, з "Герберами" можуть впоратися мобільні вогневі групи, які створили для знищення "Шахедів", а також дрони Sirko.

"Якщо ж бити ракетами, малими чи великими, то ніяка економіка не витримає. Собівартість "Гербери" всього близько двох-трьох тисяч доларів", - переконаний голова Skyаssist.

Ігор Криничко не бачить жодних перепон, щоб росіяни не змогли налагодити масове виробництво пінопластових дронів.
За його словами, якщо вони вже почали виробляти корпуси і налагодили виробництво, то це тривожний сигнал." (с)
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31.07.2024 23:37 Ответить
Що ж, з чим нас усіх і вітаємо
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31.07.2024 23:50 Ответить
А хто,чи хто заваджає нам так само робити????
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01.08.2024 09:21 Ответить
а дозвіл
єрмака
отримав???
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01.08.2024 00:02 Ответить
Брехня від першого до останнього слова!
Ніхто, нічого не забороняв прямо, а те, що не заборонено - те дозволено, zeлений кретине!
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01.08.2024 00:11 Ответить
Членом збивай, как по роялю
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01.08.2024 00:17 Ответить
Ну тоді логічно просити союзників вже готувати війска для допомоги нам, але ж і це ти не робиш.. виходить тоді наші перспективи туманні
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01.08.2024 00:24 Ответить
Зеленський: Україні не потрібні солдати НАТО, дайте нам зброю і технології



Україні не потрібні іноземні солдати для боротьби з російськими окупантами. Втім, необхідні ******* технології та зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

"Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов'язана з технологіями", - наголосив Зеленський.
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01.08.2024 01:08 Ответить
Зелена тварина, ненавиджу
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01.08.2024 00:29 Ответить
Выбл*док это все давно знают от Селиванов.
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01.08.2024 00:38 Ответить
"He that is thy friend indeed,
He will help thee in thy need:
If thou sorrow, he will weep;
If thou wake, he cannot sleep:
Thus of every grief in heart
He with thee doth bear a part.
These are certain signs to know
Faithful friend from flattering foe."
William Shakespeare, "The Passionate Pilgrim"
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01.08.2024 01:36 Ответить
Удари по РФ західною зброєю без дозволу партнерів несуть ризик для подальшої допомоги Україні, - Зеленський Джерело:
НУ ЩО ТИ МЕЛЕШ БАРАН.
Скільки можна одне і теж ?
Ніби ти колись хотів уразити москву чи пітер ракетами як вони уражали Київ і інщі міста України
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01.08.2024 02:06 Ответить
За його догікою: відновити виробництво власної зброї "довгої руки" у достатньому обсязі за 2,5 роки ми не змогли, бо тоді б знизилося фінансування мелемарафону, 5÷6 дефективних мародерів та тисяч й тисяч їх холуїв?
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01.08.2024 05:47 Ответить
Вовчику, ІБАШ асфальтом!
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01.08.2024 07:03 Ответить
Ішак так хоче бити в глиб, як голодний кіт срати. Обкурене чмо хоче письмового дозволу з мокрою печаткою. Ішак свідомо саботує використання зброї, здає території, щоб пїзніше змусити суспільство змиритись з його договорняком. Безтолковий виродок свідомо працює на поразку та розкол суспільства.
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01.08.2024 07:40 Ответить
Он устал и хочет слиться.
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01.08.2024 08:08 Ответить
Это не партнёры , это ссыкливые халявщики . Им плевать , что будет с Украиной , они про неё не думают , только чисто свои интересы .
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01.08.2024 08:43 Ответить
а обкрадати країну це не ризик
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01.08.2024 08:48 Ответить
Володимир Олександрович, а чому була згорнута українська ракетна програма? А зато в нас асфальт гарний! ....... Був....
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01.08.2024 09:54 Ответить
Тому риги з ОПи накажуть вдарити?
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01.08.2024 11:30 Ответить
Якщо влада постійно посилається на заборону від НАТО бити по території, рфії,значить оп попросту не дає "добро" на цю акцію..
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01.08.2024 13:10 Ответить
Брехун. Червоні лінії намалював лише держдеп і то не абсолютно категорично, Великобританія не заперечує і надала ракети. Куди сховали? По бригадах наступу розпихали?
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01.08.2024 14:51 Ответить
 
 