Удары по РФ западным оружием без разрешения партнеров несут риск для дальнейшей помощи Украине, - Зеленский

Удары западным оружием по военным объектам на территории РФ без разрешения на это от союзников являются большим риском. Нарушение этого вето несет риск для дальнейшей помощи Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие (по территории России, - ред.), поскольку нам нужно остановить врага", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что он "очень упорно работает" над тем, чтобы убедить партнеров позволить Украине использовать оружие так, как ее Силы обороны считают нужным. Однако, по словам главы государства, партнеры до сих пор боятся эскалации.

"Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что за 30 километров от границы, в сторону РФ стоят ракетные установки. За 30, 60, 100 километров стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и т.д., которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют из Белгорода, например, зная, что у нас нет права уничтожить их оружием", - сказал украинский лидер.

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В то же время президент отверг возможность нарушения вето партнеров по использованию Украиной западного вооружения.

"Если мы будем использовать оружие наших партнеров (без их согласия, - ред.), то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим", это риск", - подчеркнул он.

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