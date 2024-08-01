Удары по РФ западным оружием без разрешения партнеров несут риск для дальнейшей помощи Украине, - Зеленский
Удары западным оружием по военным объектам на территории РФ без разрешения на это от союзников являются большим риском. Нарушение этого вето несет риск для дальнейшей помощи Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие (по территории России, - ред.), поскольку нам нужно остановить врага", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что он "очень упорно работает" над тем, чтобы убедить партнеров позволить Украине использовать оружие так, как ее Силы обороны считают нужным. Однако, по словам главы государства, партнеры до сих пор боятся эскалации.
"Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что за 30 километров от границы, в сторону РФ стоят ракетные установки. За 30, 60, 100 километров стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и т.д., которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют из Белгорода, например, зная, что у нас нет права уничтожить их оружием", - сказал украинский лидер.
В то же время президент отверг возможность нарушения вето партнеров по использованию Украиной западного вооружения.
"Если мы будем использовать оружие наших партнеров (без их согласия, - ред.), то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим", это риск", - подчеркнул он.
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Це ОПа забороняє бити!!!
А на публіку голосить " запад нє дайот біть по расіі"!!! І звичайно що Захід каже "ні, ми не ламо дозволу, бо це ескалація".
А військовим кажуть - ми ж домовлялися, бийте тихенько...
А ті лише пличима трусять, мовляв у нас же тріпло яке бачите
До того ж, переможців ******* і не судять.
Я просто навів приклад, що ризикувати можна, а іноді й треба.
Байден, де наші Нептуни ?
бо саміт миру, капітуляція до кінця року.
мір в очку.
треба ще три області здати і якось вийти з херсону і запоріжжя.
то, всьо байден. а тепер і камала.
от трамп прийде і війна закінчиться у 24 години.
і вдячні українці знову оберуть зе!побєдоносця.
"Безпілотником нового типу «Гербера» виродки атакували Україну сьогодні вночі, - ОП
«На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий «мейд ін чіна», - радник керівника ОП Владислав Власюк.
Якщо росіяни зможуть штампувати корпуси БпЛА з пінопласту, це дозволить робити багато і дешево, а потім закидувати цим нас, - вважає голова наглядової ради SkyAssist Ігор Криничко у коментарі "Фокусу".
Фахівці компанії-виробника безпілотників Airlogix розповіли журналістам, що пінопласт - чудовий матеріал для авіамоделювання.
Він доступний, має достатню міцність і малу вагу і легкий в обробці, щоб виготовити планер практично будь-якої форми.
"Чудовий варіант для бюджетних БПЛА, бо його обробка - це швидкий і дешевий процес, відсутність необхідності використання висококваліфікованих кадрів і дорогого обладнання.
Швидкість більша, а ціна виробництва апарату з пінопласту в три-п'ять разів нижча, ніж виготовлення з композитів", - припустили інженери.
Якщо росія запустить масове виробництво таких корпусів, то вже непринципово, чим їх начинятимуть.
Це погана новина для України, бо таким чином окупанти отримають велику кількість носіїв, які можна обладнати різними засобами, зауважують експерти.
За оцінкою експертів Airlogix, дуже схоже, що основна мета "Гербери" - це відволікання українських сил ППО від дорожчих "Шахедів".
"На відміну від "Шахеда", "Гербера" має слабшу стійкість до засобів РЕБ, менший запас ходу й обмежений об'єм під бойову частину, що зі свого боку підвищує бюджетність дрона і робить його гарним варіантом для мішені.
Наявність FPV-камери і БЧ - це частина комплексу мішеней, і нашій ППО буде необхідно збити всі "Гербери", бо невідомо, яка з них є камікадзе, а яка - мішень", - підкреслив представник Airlogix.
На думку експертів, з "Герберами" можуть впоратися мобільні вогневі групи, які створили для знищення "Шахедів", а також дрони Sirko.
"Якщо ж бити ракетами, малими чи великими, то ніяка економіка не витримає. Собівартість "Гербери" всього близько двох-трьох тисяч доларів", - переконаний голова Skyаssist.
Ігор Криничко не бачить жодних перепон, щоб росіяни не змогли налагодити масове виробництво пінопластових дронів.
За його словами, якщо вони вже почали виробляти корпуси і налагодили виробництво, то це тривожний сигнал." (с)
єрмака
отримав???
Ніхто, нічого не забороняв прямо, а те, що не заборонено - те дозволено, zeлений кретине!
Україні не потрібні іноземні солдати для боротьби з російськими окупантами. Втім, необхідні ******* технології та зброя.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.
"Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов'язана з технологіями", - наголосив Зеленський.
He will help thee in thy need:
If thou sorrow, he will weep;
If thou wake, he cannot sleep:
Thus of every grief in heart
He with thee doth bear a part.
These are certain signs to know
Faithful friend from flattering foe."
William Shakespeare, "The Passionate Pilgrim"
НУ ЩО ТИ МЕЛЕШ БАРАН.
Скільки можна одне і теж ?
Ніби ти колись хотів уразити москву чи пітер ракетами як вони уражали Київ і інщі міста України