РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5006 посетителей онлайн
Новости
5 139 4

Россияне атаковали Украину "шахедами" и баллистикой

ракети,шахеди

В ночь на 31 июля во многих областях Украины была воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА и баллистики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорилось в сообщении ПС ВСУ.

Впоследствии появилось предупреждение для Киевской и Черниговской областей об угрозе применения баллистического вооружения.

Кроме того, Воздушные Силы зафиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

В целом карта воздушных тревог по состоянию на 00:33 выглядела так:

Карта повітряних тривог

Также читайте: По всей Украине была воздушная тревога: взлетал МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3529) воздушная тревога (774) баллистические ракеты (359)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову тварюки із кацапії нам спати не дадуть ,
щоб ви всі там здохли 😡🧌
показать весь комментарий
01.08.2024 00:41 Ответить
Наверное по аэродромам ближайшим бьют?
показать весь комментарий
01.08.2024 00:43 Ответить
а, у зе!поца потужний план миру.
показать весь комментарий
01.08.2024 00:58 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 05:49 Ответить
 
 