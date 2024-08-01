Россияне атаковали Украину "шахедами" и баллистикой

В ночь на 31 июля во многих областях Украины была воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА и баллистики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорилось в сообщении ПС ВСУ.

Впоследствии появилось предупреждение для Киевской и Черниговской областей об угрозе применения баллистического вооружения.

Кроме того, Воздушные Силы зафиксировали вражеские БПЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

В целом карта воздушных тревог по состоянию на 00:33 выглядела так:

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