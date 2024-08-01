США обеспокоены продвижением войск РФ в Украине, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены прогрессом российских оккупационных войск в Украине.

"Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь в сфере безопасности", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов собственного войска.

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"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять", - сказал Остин.

"Украинцы очень решительные люди", - добавил он.