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Новости Война
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США обеспокоены продвижением войск РФ в Украине, - Остин

Очільник Пентагону Ллойд Остін

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены прогрессом российских оккупационных войск в Украине.

"Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь в сфере безопасности", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов собственного войска.

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"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять", - сказал Остин.

"Украинцы очень решительные люди", - добавил он.

Автор: 

Пентагон (1446) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+39
Тобто, до гівнокомандувача-автодорівця питань взагалі нема, але чомусь є до США? ))) Типова ЗЄлена логіка...
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01.08.2024 16:38
+36
Питання тут до зелі і знятих мін. А воно ще і Залужного зняло. І капітулювати намагається, не дивлячись на допомогу Заходу. І ще і бреше що йому по москалям не дають стріляти. А яка **** кричала - давайтє пєрєстанєм стрєлять?
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01.08.2024 16:38
+32
Занепокоєні? То може припинете політику ''червоних ліній'', та ''аби не ескалація''!!!
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01.08.2024 16:26
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То в мене підгорів? )))
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02.08.2024 08:33 Ответить
оружие не дадим,
но вы держитесь.
счастья, здоровья...
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01.08.2024 22:00 Ответить
Подоляцькі засуєтились ))))
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01.08.2024 22:52 Ответить
Переводу з дипломатичної - де в біса наші снаряди, джавеліни та атакамси?
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01.08.2024 22:55 Ответить
Воьовнича меньшість вже знищена зеленским на фронтах без окопів. А ті хто зараз на фронтах - вони дуже хочуть жити - це нормально. Тому ЗСУ і відступає. А ще, враховуючи те шо відбувається у так званому "тилу" - взагалі хочеться на курорт, в Одесу - на Ібіцу - яка вже, до біса, війна, та просування рашистів - https://www.tiktok.com/@00001111kk0/video/7383232632768761094
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02.08.2024 08:06 Ответить
Мабуть Північна Корея, краще допомагає чім Пентагон і НАТО.
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02.08.2024 08:12 Ответить
Математично, по снарядах - то краще, більше і за коротший період
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02.08.2024 10:33 Ответить
Офіційні звіти:
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R.815 61млрд на 2024
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Загальний звіт

Абревіатури: FY Fiscal Year, з 1 жовтня до 1 жовтня

Коротко:
Конгрес надав права PDA FY 2022-2023 на ~24млрд
Міноборони згідно даних аудита, завищило ціни на 8.1млрд
через цю "помилку" кошти виділені Конгресом на поповнення складів закінчились раніше,
і були заяви "нам не комфортно"
FY2024 Конгрес виділив PDA 7.8млрд на всі країни, та дозволив на 13+млрд поповнити склади
Станом на 1.08.2024 борг по PDA FY 2022-2023 складає 4.7млрд
по PDA FY 2024, використано 1.4млрд. Залишок 6.4 млрд доступний тільки до 1 жовтня 2024

USAI FY 2022-2024
Контракти в роботі 13.7млрд
Обіцянки зброї, проте без заключення контрактів 24.9млрд
Залишок без обіцянок 7.8млрд

Відповідальні:
Виконавча влада, Байден, Харріс, міноборони і т.п.
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02.08.2024 10:34 Ответить
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