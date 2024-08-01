США обеспокоены продвижением войск РФ в Украине, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены прогрессом российских оккупационных войск в Украине.
"Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь в сфере безопасности", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В то же время он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов собственного войска.
"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять", - сказал Остин.
"Украинцы очень решительные люди", - добавил он.
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https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R.815 61млрд на 2024
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Загальний звіт
Абревіатури: FY Fiscal Year, з 1 жовтня до 1 жовтня
Коротко:
Конгрес надав права PDA FY 2022-2023 на ~24млрд
Міноборони згідно даних аудита, завищило ціни на 8.1млрд
через цю "помилку" кошти виділені Конгресом на поповнення складів закінчились раніше,
і були заяви "нам не комфортно"
FY2024 Конгрес виділив PDA 7.8млрд на всі країни, та дозволив на 13+млрд поповнити склади
Станом на 1.08.2024 борг по PDA FY 2022-2023 складає 4.7млрд
по PDA FY 2024, використано 1.4млрд. Залишок 6.4 млрд доступний тільки до 1 жовтня 2024
USAI FY 2022-2024
Контракти в роботі 13.7млрд
Обіцянки зброї, проте без заключення контрактів 24.9млрд
Залишок без обіцянок 7.8млрд
Відповідальні:
Виконавча влада, Байден, Харріс, міноборони і т.п.