Потери РФ за июль составляют более 35 тысяч военных и 300 танков, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА
За прошлый месяц украинские защитники уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Также за июль захватчики потеряли 300 танков.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"В июле 2024 года потери противника составили около 35680 человек личного состава", - рассказал Павлюк.
Также Вооруженные силы Украины уничтожили:
- 300 танков;
- 653 боевых бронированных машины;
- 1520 артиллерийских систем;
- 21 РСЗО;
- 33 средства ППО;
- 2103 единицы автотехники;
- 265 единиц спецтехники;
Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеские ракеты.
Топ комментарии
+7 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий01.08.2024 18:22
+6 Sergei M #570318
показать весь комментарий01.08.2024 18:29
+2 Bad Robot
показать весь комментарий01.08.2024 18:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
самі не живуть, і українцям не дають жити..
Більшість цих людей ще в учєбках.
які воюють , а які є в резерві і не дізнаємось ,
і це є нормально 😡