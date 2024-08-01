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Новости Война
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Потери РФ за июль составляют более 35 тысяч военных и 300 танков, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

Втрати РФ за липень становлять понад 35 тисяч військових та 300 танків, - Павлюк

За прошлый месяц украинские защитники уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Также за июль захватчики потеряли 300 танков.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В июле 2024 года потери противника составили около 35680 человек личного состава", - рассказал Павлюк.

Также Вооруженные силы Украины уничтожили:

  • 300 танков;
  • 653 боевых бронированных машины;
  • 1520 артиллерийских систем;
  • 21 РСЗО;
  • 33 средства ППО;
  • 2103 единицы автотехники;
  • 265 единиц спецтехники;

Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеские ракеты.

втрати ворога

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Автор: 

армия РФ (19035) уничтожение (6823) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+7
За кожною одиницею знищеної ворожої техніки життя наших героїв.
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01.08.2024 18:22
+6
У кацапів дедлайн 5 листопада, до цієї дати будуть свої дупи рвать на приход Трампа сподіваючись.
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01.08.2024 18:29
+2
проклятий московський ворог, хло та його раби..
самі не живуть, і українцям не дають жити..
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01.08.2024 18:34
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За кожною одиницею знищеної ворожої техніки життя наших героїв.
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01.08.2024 18:22 Ответить
проклятий московський ворог, хло та його раби..
самі не живуть, і українцям не дають жити..
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01.08.2024 18:34 Ответить
Саме так , на жаль 🙁
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01.08.2024 20:17 Ответить
У кацапів дедлайн 5 листопада, до цієї дати будуть свої дупи рвать на приход Трампа сподіваючись.
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01.08.2024 18:29 Ответить
навіть якщо щось і буде то точно з 5 листопада не пов'язано
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01.08.2024 18:44 Ответить
Дупу рвуть вони не з-за Трампа. А тому що "фронт тримати" вони можуть тільки безперервно атакуючи майже скрізь. Техніки вже катма, а наловленими чмобіками та контрактниками, які на фронті опиняються через 3 дні після підпису - якісну оборону не створиш.
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01.08.2024 22:40 Ответить
В Україні кожного місяця призивають 30 тис. людей. Хто там казав - втрати 1 к 7, а ще хтось казав 1 до 3.
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01.08.2024 18:50 Ответить
1 до 3 це якщо порівнювати (загинули + поранені). В нас поранених дуже багато, у русаків ні. Можливо загиблі до загиблих відношення 1 до 5 чи 1 до 7. Але в нас вибивається багато солдат через поранення. І нема ким поповнювати.
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01.08.2024 19:00 Ответить
ЗЄ гудносив що вже є 14 бригад тіко зброю чекають
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01.08.2024 23:01 Ответить
Це тільки останні 2-3 місяці. Взимку та навесні мобілізовувалось в 2-3 рази менше.

Більшість цих людей ще в учєбках.
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01.08.2024 22:43 Ответить
Правди ми не знаємо про кількість наших воєнних ,
які воюють , а які є в резерві і не дізнаємось ,
і це є нормально 😡
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01.08.2024 20:20 Ответить
 
 