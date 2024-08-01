Республиканцы в Конгрессе США озабочены отношением Трампа к безопасности и внешней политике, - Thе Hill

Члены Республиканской партии США, которые ответственны за вопросы национальной безопасности, обеспокоены все большим расхождением с Дональдом Трампом в таких вопросах как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Отмечается, что действия Трампа в течение последних трех недель вызвали беспокойство среди сенаторов-республиканцев, которые в начале этого года проголосовали за одобрение десятков миллиардов долларов на сдерживание вторжения РФ в Украину и сдерживание Китая от нападения на Тайвань.

Вышеупомянутые Сенаторы от Республиканской партии расценили приглашение Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить его в Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное развитие событий, учитывая тесные связи Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным и его попытки подорвать поддержку НАТО на оборону Украины, говорится в сообщении.

В то же время республиканцы, поддерживающие участие США в войне в Украине, были напуганы, когда Трамп избрал своим напарником сенатора Дж. Д. Вэнса (штат Огайо), который был одним из крупнейших противников одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе, и услышав заявления Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.

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Один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, сказал, что "это большой вопрос", поддержит ли Трамп помощь Украине и станет ли он на защиту Тайваня в случае нападения Китая.

Другой сказал, что его коллеги из Республиканской партии, в частности лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, недовольны последними шагами и заявлениями Трампа относительно того, какой может быть внешняя политика его будущей администрации.

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