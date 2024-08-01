Республиканцы в Конгрессе США озабочены отношением Трампа к безопасности и внешней политике, - Thе Hill
Члены Республиканской партии США, которые ответственны за вопросы национальной безопасности, обеспокоены все большим расхождением с Дональдом Трампом в таких вопросах как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Отмечается, что действия Трампа в течение последних трех недель вызвали беспокойство среди сенаторов-республиканцев, которые в начале этого года проголосовали за одобрение десятков миллиардов долларов на сдерживание вторжения РФ в Украину и сдерживание Китая от нападения на Тайвань.
Вышеупомянутые Сенаторы от Республиканской партии расценили приглашение Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить его в Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное развитие событий, учитывая тесные связи Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным и его попытки подорвать поддержку НАТО на оборону Украины, говорится в сообщении.
В то же время республиканцы, поддерживающие участие США в войне в Украине, были напуганы, когда Трамп избрал своим напарником сенатора Дж. Д. Вэнса (штат Огайо), который был одним из крупнейших противников одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе, и услышав заявления Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.
Один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, сказал, что "это большой вопрос", поддержит ли Трамп помощь Украине и станет ли он на защиту Тайваня в случае нападения Китая.
Другой сказал, что его коллеги из Республиканской партии, в частности лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, недовольны последними шагами и заявлениями Трампа относительно того, какой может быть внешняя политика его будущей администрации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а венс (трахальник диванів) - це взагалі якийсь позор...
на деяких диванних магазинах в США висить табличка
"Венсу вхід заборонений !" - бояться щоб оббивку не порвав
.
трапм поміняє вас на скажену Меджорі Грін
А блокували допомогу якісь інші республіканці. З Тау Кота...
куплений паном Диким задешево, оперативно відремонтований і терміново висланий перед самою війною в Антарктиду - для обслуговування нашої станції і заробітку валюти на фрахтах
Це і рашистів з хунхузами, не треба Америці…
Оин такий дегенерат з деменцією, може її знищити!!
Приклад в Україні, з Оманським лижником, цьому підтвердження!!
Він, підручний комік, у ****** прутіна!
If tastes you happen to agree,
There you have morality.
But where there are conflicting trends,
It all depends, it all depends..." (probably Abraham)
"Monica Zelensky" is the same sheet (as Tramp) different country...
Now heroically solve the problems you created.