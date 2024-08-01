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Республиканцы в Конгрессе США озабочены отношением Трампа к безопасности и внешней политике, - Thе Hill

Дональд Трамп

Члены Республиканской партии США, которые ответственны за вопросы национальной безопасности, обеспокоены все большим расхождением с Дональдом Трампом в таких вопросах как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Отмечается, что действия Трампа в течение последних трех недель вызвали беспокойство среди сенаторов-республиканцев, которые в начале этого года проголосовали за одобрение десятков миллиардов долларов на сдерживание вторжения РФ в Украину и сдерживание Китая от нападения на Тайвань.

Вышеупомянутые Сенаторы от Республиканской партии расценили приглашение Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить его в Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное развитие событий, учитывая тесные связи Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным и его попытки подорвать поддержку НАТО на оборону Украины, говорится в сообщении.

В то же время республиканцы, поддерживающие участие США в войне в Украине, были напуганы, когда Трамп избрал своим напарником сенатора Дж. Д. Вэнса (штат Огайо), который был одним из крупнейших противников одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе, и услышав заявления Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.

Читайте также: В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры с США, - Reuters

Один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, сказал, что "это большой вопрос", поддержит ли Трамп помощь Украине и станет ли он на защиту Тайваня в случае нападения Китая.

Другой сказал, что его коллеги из Республиканской партии, в частности лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, недовольны последними шагами и заявлениями Трампа относительно того, какой может быть внешняя политика его будущей администрации.

Читайте также: Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - Financial Times

Автор: 

Конгресс США (1228) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+16
йому 78 років : воно вже саме не розуміє, що каже . Йому онуків нянчити, та вухо лікувати, а не в політику.

а венс (трахальник диванів) - це взагалі якийсь позор...
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01.08.2024 18:54
+13
А раніше їх нічого не турбувало?
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01.08.2024 18:52
+12
та да венс з диваном попалився добряче !!!

на деяких диванних магазинах в США висить табличка
"Венсу вхід заборонений !" - бояться щоб оббивку не порвав

.
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01.08.2024 18:57
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А раніше їх нічого не турбувало?
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01.08.2024 18:52 Ответить
О! Давненько мастурбовані не вигулькували!
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01.08.2024 18:54 Ответить
йому 78 років : воно вже саме не розуміє, що каже . Йому онуків нянчити, та вухо лікувати, а не в політику.

а венс (трахальник диванів) - це взагалі якийсь позор...
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01.08.2024 18:54 Ответить
та да венс з диваном попалився добряче !!!

на деяких диванних магазинах в США висить табличка
"Венсу вхід заборонений !" - бояться щоб оббивку не порвав

.
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01.08.2024 18:57 Ответить
старпьори-отщєпєнці !
трапм поміняє вас на скажену Меджорі Грін
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01.08.2024 18:54 Ответить
а шо такоє?? рєзко ссикотно стало? То купіть футболку як у венса, і всі страхи разом пройдуть.
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01.08.2024 18:56 Ответить
Не бздіть, пацани, хуженєбудєт, що вже "доведено" одним таким дурбеликом, і його тупуватим лохторатом...
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01.08.2024 18:56 Ответить
А-ха-х...
А блокували допомогу якісь інші республіканці. З Тау Кота...
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01.08.2024 18:56 Ответить
"Я почєму злой бил, патамушто у меня віласіпєда нє било"©
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01.08.2024 19:11 Ответить
Повідомляється про другий спущенний на воду український військовий корвет у Туречині. Ім'я красеня Гетман Іван Виговський https://t.me/pecherymordora356
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01.08.2024 18:57 Ответить
Найкраще вкладення трьох мільярдів доларів. Краще тільки куплений за півроку до війни криголам...
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01.08.2024 19:01 Ответить
стосовно криголама не треба !

куплений паном Диким задешево, оперативно відремонтований і терміново висланий перед самою війною в Антарктиду - для обслуговування нашої станції і заробітку валюти на фрахтах
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01.08.2024 19:17 Ответить
Буде міни ставити біля Мурманська😁
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02.08.2024 01:18 Ответить
И нах этот утюг ща нужен?
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01.08.2024 19:22 Ответить
з появою трампа в полiтицi республiканцi втратили свою iдеологiчну базу! як може бути,що Маккейн,i трамп однопартiйцi?
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01.08.2024 18:58 Ответить
Респи - ви запіздилися. (азірівка)
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01.08.2024 19:06 Ответить
Сумую. За азірівкою. В ті часи це було для мене як вистава в цирку.
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01.08.2024 23:09 Ответить
Одні поміняли дідусика, а інші ні. Як республіканці із мільйона учасників своєї партії знову поставили його на чолі? Ще старішого з іще більшими викликами не тільки для партії, а і для країни. Зараз він їм ще щось неандертальське викине. Від ще старішого дідусика. Ха ха ха.
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01.08.2024 19:10 Ответить
Так гадити США, в країні, де прожив 78 років тремпель-бите вухо!!
Це і рашистів з хунхузами, не треба Америці…
Оин такий дегенерат з деменцією, може її знищити!!
Приклад в Україні, з Оманським лижником, цьому підтвердження!!
Він, підручний комік, у ****** прутіна!
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01.08.2024 19:13 Ответить
Навіть якщо трамп прийде до влади він не може робити в США що йому заманеться - відсторонять або пристрелять.
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01.08.2024 20:21 Ответить
Міняйте іржавого на Хейлі поки не пізно . !! Він однаково не виграє у Камали .
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01.08.2024 19:20 Ответить
Aside from all the populist rhetoric, there is an objective reason for Trump's rise: a clear need for change in the US governance system. And the main reason for that is China. China is a formidable competitor, way more serious than the Soviet Union, with its untenable plan economy, ever was. China really has the US nervous, and not so much because of its military might (China is getting assertive in its backyard and quite clear about its plans for Taiwan, but other than that it has no plans to go to war with anyone). What worries the US - surprising though it may seem - is the apparent superiority of China's development model. You can call China communist all you want, except it won't be true. It is a system based on a combination of a market economy and a strong smart government with a long-term vision reaching out decades ahead, and an ability to direct enormous resources to quickly achieve progress in areas it deems strategic. This system, although it has had some hiccups, has produced an economic growth that is unprecedented in history. China despises the current version of liberal democracy for its dependence on the opinion of really really stupid people and its shortsighted focus on immediate profit. China is sure it will be successful in the global competition, and it has been. China has learned from the West a lot, and it has been a good student. To compete with China, you need to learn from it too. The US needs to cut the waste, stop spending energy on infighting, improve discipline and become a lean and mean competition machine. It needs to become more like a corporation with clear, ambitious but achievable goals, and a strong leader who gets things done. Or there will be *******. A lot of people are feeling that and they see hope, for right or for wrong, in Donald Trump
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01.08.2024 19:50 Ответить
Вся риторика зводиться до ідеї "трампономіки", але "чомусь", на відміну від "рейганоміки", за Трампа "трампономіка" не відбулась... Трамп це просто обмежений, малограмотний (два курса приватного "но нейм" коледжу) і нікчемний аферист з диктаторськими замашками, якого американські простаки вважають "своїм в дошку". Його деменція стрімко прогресує. Дивує як це "чудо" взагалі зявилося в країні де є Гарвард, Йель і Массачусетс...
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01.08.2024 20:34 Ответить
Unbelievable? Believe it.
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01.08.2024 20:41 Ответить
Вірити і знати різні речі. В Трампа можна вірити як в якогось божка, але досить проаналізувати його дії та висловлювання щоб дізнатись що він просто малограмотний дурень. Американці "рекламозалежні" і як самі вони стверджують "білочка це насправді брудний древісний пацюк у якого гарний піар".
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01.08.2024 21:38 Ответить
If the point is to insult Trump to vent one's frustration, it is understandable. But there are real underlying reasons why someone like Trump is eyeing US presidency from up close now. Not just campaign ads and tens of millions people being dumb. Similar to how there were underlying reasons for Zelensky's victory.
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01.08.2024 22:22 Ответить
".... In Roma do as the Romans do.
If tastes you happen to agree,
There you have morality.
But where there are conflicting trends,
It all depends, it all depends..." (probably Abraham)

"Monica Zelensky" is the same sheet (as Tramp) different country...
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01.08.2024 22:44 Ответить
and who fed china and made it what it is today? stupid usa.
Now heroically solve the problems you created.
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02.08.2024 00:59 Ответить
Nothing was delivered to China on a silver platter. American corporations used China as a cheap labor resource to cut costs and generate higher margins. Corporations' sole purpose is profit. The US government does not seek to control corporations and tries to stay way from interfering with free markets. Unlike China's government who has been ******** a consistent long-term strategy from the very beginning. This is precisely one of the reasons why America is at a disadvantage.
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02.08.2024 01:20 Ответить
that's one of the reasons China is smarter than America. They've made money, and they can screw the US if they want to. And Trump talks to them kindly. And the corporations will pay dearly if they invade Taiwan. Profit!
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02.08.2024 02:19 Ответить
One could learn a lot from the Chinese. They've been around the block a few times in the last 5 thousand years.
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02.08.2024 02:50 Ответить
Ну і тепер над республіканцями зависла історична помилка , вибору кандідата ,який може привести до здачі нац інтересів США ...думай -ТЕ ! ми до цього , вже припливли ...
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01.08.2024 19:53 Ответить
доброго ранку, республіканці
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01.08.2024 20:35 Ответить
 
 