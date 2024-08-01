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Минобороны РФ завышает в полтора раза количество новых контрактников, - CIT

Міноборони РФ

Российские оппозиционные журналисты по результатам анализа данных о единовременных выплатах пришли к выводу, что Минобороны РФ завышает в полтора раза количество контрактников: 640 тысяч вместо реальных 426 тысяч.

Об этом говорится в совместном расследовании издания Важные истории и Conflict Intelligence Team (CIT), передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным о расходах федерального бюджета, с осени 2022-го по апрель 2024 года единовременную выплату за заключение контракта (195 тыс. рублей на тот момент) получили около 426 тыс. россиян. Минобороны же озвучило цифру на 214 тыс. человек больше - по данным ведомства на ту же дату, на контрактную службу поступили 640 тыс.

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Недостоверность данных, озвученных российским военным ведомством, подтверждается и другими наблюдениями. В частности, на фронте появились отдельные штурмовые подразделения из раненых солдат, которых отправляют на костылях и с аппаратами Илизарова. При достаточном количестве набранных военных такого не было бы, говорят аналитики.

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армия РФ (19035) подлог (1364) Минобороны рф (924)


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Пистять, що ті, що інші, кацапу вірити, себе не поважати,
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01.08.2024 19:10 Ответить
МО рашки все добре рахує,давайте бабки на 640тис.різницю знаємо як...,до речі в нас така схема не рідкість.
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01.08.2024 19:19 Ответить
426 тысяч инвалидов из которых 579 тысяч уже убили, и все равно перевага в живой силе на миллионом солдат ЗСУ.
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01.08.2024 19:20 Ответить
Так рогатих було 1.1 мільйона потім мобілізація плюс оце сміття - разом більше двох. От куди ділись 600.000 - оце питання, бо зараз армія пі.дорів 1.4 мільйона...
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01.08.2024 19:26 Ответить
Це просто чудово, бо означає що "мертві душі" отримують кошти з стрімко худіючого кацапського бюджету.
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01.08.2024 19:40 Ответить
214 000 - мертві душі? а може це іноземці? а може навмисно брешуть, що 214 000 це мертві душі?
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01.08.2024 19:47 Ответить
це ж за Гоголем, нічого нового, добра традиція...
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01.08.2024 20:38 Ответить
Просто 214 тис. вже не потребують виплат. Не встигли дотягти до першої зарплати.
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01.08.2024 23:19 Ответить
 
 