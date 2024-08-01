Песков о возможности переговоров: "Никакого саммита с участием России пока не готовится"

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вроде бы "открыта" для переговоров по прекращению войны в Украине, но сейчас Саммита мира с участием РФ не готовится.

По словам Пескова, кремлевский лидер Владимир Путин вроде бы "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров по прекращению войны в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Пресс-секретарь Путина также выразил готовность "разговаривать" с украинскими властями, но ей, по мнению Кремля, "доверять нельзя". Также Песков посетовал, что "Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика".

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Говоря об идее участия РФ во втором Саммите мира, Песков отметил, что "никакого саммита с участием России пока не готовится", - сказал Песков.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором саммите мира, а потому "Украина не может быть против этой инициативы".