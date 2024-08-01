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Песков о возможности переговоров: "Никакого саммита с участием России пока не готовится"

Дмитро Пєсков

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вроде бы "открыта" для переговоров по прекращению войны в Украине, но сейчас Саммита мира с участием РФ не готовится.

По словам Пескова, кремлевский лидер Владимир Путин вроде бы "неоднократно декларировал", что РФ открыта для переговоров по прекращению войны в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Пресс-секретарь Путина также выразил готовность "разговаривать" с украинскими властями, но ей, по мнению Кремля, "доверять нельзя". Также Песков посетовал, что "Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика".

Читайте также: Вести переговоры о мире необходимо с тем, кто возглавит РФ после Путина, – глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Говоря об идее участия РФ во втором Саммите мира, Песков отметил, что "никакого саммита с участием России пока не готовится", - сказал Песков.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором саммите мира, а потому "Украина не может быть против этой инициативы".

Автор: 

переговоры (4913) Песков (1854)


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Топ комментарии
+9
Сумна реальність - саміт миру за участю кривавої московії
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01.08.2024 19:39
+8
Дослухайся до кацапа і зроби рівно навпаки! (Українське народне прислівʼя)
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01.08.2024 19:40
+7
Значить готується.
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01.08.2024 19:37
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Значить готується.
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01.08.2024 19:37 Ответить
Тобто готується.
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01.08.2024 19:38 Ответить
Сумна реальність - саміт миру за участю кривавої московії
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01.08.2024 19:39 Ответить
А хто ж оце придумав, отой куяміт жиру? Уж не найвЯлічайшАй та сонцесяйний?
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01.08.2024 20:02 Ответить
Якщо Зеля в тому очку мир побачив то все не відступиться усіх в те очко затягне
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01.08.2024 21:57 Ответить
Дослухайся до кацапа і зроби рівно навпаки! (Українське народне прислівʼя)
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01.08.2024 19:40 Ответить
Ставлять Зелю, якому ********** виросла на поклон до Пуйла, в позу жебрака. Стій на колінах, і випрошуй милостиню у Баріна, холоп!
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01.08.2024 19:41 Ответить
Мабуть плешивий курдуплик гітлер вважає що його вмовляти будуть. А зо щьоку не хочеш піськін
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01.08.2024 19:42 Ответить
поки що не знають, кого послати на саміт - кадирова чи мєдвєдєва.
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01.08.2024 19:42 Ответить
Не буде ніякого саміту. Це просто балачки. Що особисто загрожує путкіну і цьому йоршику? Нічого. Захід теж влаштовує. За цей час що Україна воює з кацапами є варіант підготуватися до інших розвитків подій. Ха ха ха.
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01.08.2024 19:43 Ответить
Коли в останнє, дзвонарь з ОПУ, робив свою роботу ??
Письков окурка, у «неведомье» повному!?!? А чим, оті ПОТУЖНІ та НЕЗЛАМНІ 5-7 мєнєнджєроф з ОПУ, займаються?? Усе щодо саммітів,переклали на тво ПУ, щоб з нього і спитали??
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01.08.2024 19:44 Ответить
...краще кацапів послати на хєр.
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01.08.2024 19:46 Ответить
Кацапы, зачем вам саммит, к трибуналу готовьтесь...
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01.08.2024 19:49 Ответить
Ну ні то й - ні . Баба з воза - кобилі легше . Забудь і не ний , піськоф .!!
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01.08.2024 19:49 Ответить
О унітазний йоржик закукурікав.
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01.08.2024 19:49 Ответить
Ну ось, а бубочка шо нам трет по ушам про половину стран за переговоры с кацапами.
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01.08.2024 19:51 Ответить
як так
а єрмак приказав Зе готувати
відосік
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01.08.2024 19:55 Ответить
піськов мав на увазі , на які Україна публічно не погоджується; але не факт, що влада ЕрЗе не обговорює непублічно
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01.08.2024 19:56 Ответить
https://t.me/voynareal/95003 Вечірній двіж у російському Омську - зараз там запалює найбільший нафтопереробний завод 🔥🔥🔥
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01.08.2024 19:58 Ответить
Навіщо взагалі з підарасами, поки окупована частина України, взагалі щось планувати. Чи в Омані було поставлено іншу задачу.
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01.08.2024 20:00 Ответить
Їх покличуть коли буде треба.
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01.08.2024 21:21 Ответить
То хто кого киданув? паРаша зелень, чи зелень - паРашу? Обидва брехуни, кивають одне на одного.
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01.08.2024 21:38 Ответить
Долю кацапів не кацапам вирішувати. Їх будуть судити та карати інші народи.
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01.08.2024 22:09 Ответить
Та й нах. ви кому потрібни, якщо тільки Кабзону.
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01.08.2024 22:15 Ответить
Це означає, поки ми не зможемо зупинити наступ рашистів, вони на саміт миру не поїдуть. А навіщо?
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02.08.2024 00:49 Ответить
 
 