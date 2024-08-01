Хорватия предлагает транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии, в котором сообщил им, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию.

"Вчера я направил письмо премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, а также председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразил готовность Хорватии и JANAF обеспечить транспортировку ... в объеме более 14 миллионов тонн", - сказал Пленкович во время еженедельного заседания кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Венгерская энергетическая компания MOL, которая является крупнейшим акционером хорватской нефтегазовой компании INA, управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии.

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"JANAF готова вести переговоры с MOL о транспортировке и обеспечении энергетической безопасности", - добавил Пленкович.

Предполагается, что поставки можно вести с помощью нефтепровода, который соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.

Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

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Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.