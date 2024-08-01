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Хорватия предлагает транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии, в котором сообщил им, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию.

"Вчера я направил письмо премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, а также председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразил готовность Хорватии и JANAF обеспечить транспортировку ... в объеме более 14 миллионов тонн", - сказал Пленкович во время еженедельного заседания кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Венгерская энергетическая компания MOL, которая является крупнейшим акционером хорватской нефтегазовой компании INA, управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии.

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"JANAF готова вести переговоры с MOL о транспортировке и обеспечении энергетической безопасности", - добавил Пленкович.

Предполагается, что поставки можно вести с помощью нефтепровода, который соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.

Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

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Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Автор: 

Венгрия (1932) нефть (1917) Словакия (975) Хорватия (266) Пленкович (33)


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Топ комментарии
+15
Украина принципиально не должна транзитировать никакие грузи в Парашу и или из Параши. Даже если потеряет на этом деньги. А то что мадьяры и словаки не останутся без нефти-это было итак понятно. просто словаки и мадьяры будут за нефть платить дороже-что хорошо
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01.08.2024 20:05
+8
Завдяки Пленковичу, тепер Фіцо і Орбану нема чим виправдовувати смоктання кацапського ×ера.
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01.08.2024 20:22
+3
В конце года заканчиваетсяконтракт.Хотя и сейчас можно подорвать гащзопровод исказать что это россиянское ДРГ сделало. По тому газопроводу немного газа идет-Европа не замерзнета нам приятно. Украине хватает газа собственной добычи поскольку промышленность вся стала и газ не потребляет. и к тому-же ТЕЦ многие разбомбленны-а они в основном на газе работали
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01.08.2024 20:40
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Правила форума Совет форумчан
Украина принципиально не должна транзитировать никакие грузи в Парашу и или из Параши. Даже если потеряет на этом деньги. А то что мадьяры и словаки не останутся без нефти-это было итак понятно. просто словаки и мадьяры будут за нефть платить дороже-что хорошо
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01.08.2024 20:05 Ответить
А как быть с транзитом 30 млрд. кубов кацапского газа.
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01.08.2024 20:35 Ответить
В конце года заканчиваетсяконтракт.Хотя и сейчас можно подорвать гащзопровод исказать что это россиянское ДРГ сделало. По тому газопроводу немного газа идет-Европа не замерзнета нам приятно. Украине хватает газа собственной добычи поскольку промышленность вся стала и газ не потребляет. и к тому-же ТЕЦ многие разбомбленны-а они в основном на газе работали
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01.08.2024 20:40 Ответить
тільки підривай з боку рашки, а не ЕС.
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01.08.2024 20:43 Ответить
Завдяки Пленковичу, тепер Фіцо і Орбану нема чим виправдовувати смоктання кацапського ×ера.
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01.08.2024 20:22 Ответить
Ну, почему же - цена.
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01.08.2024 20:34 Ответить
Насправді хер ім здається смачний, а ціна то другорядне. ******* мадяри фашистський хер, з діда прадіда.
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01.08.2024 20:44 Ответить
яка, в сраку, нафта?
мова йде, про особисті відкати орбану і фіцо.
нема нафти, нема відкатів.
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01.08.2024 20:36 Ответить
Зуб даю ( правда - ЗЄлін ) що вони відмовляться . ! Їм треба не нафту , а - нагнути Україну . ! Вони пообіцяли це ***** .
Нафта йде до них в тих же обсягах що й раніше , тільки не під брендом Лукойла .
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01.08.2024 20:58 Ответить
ха-ха-ха.

Від ***** вони отримують нафту за копійки, а перепродують чи виготовляють пальне - за європейську ціну. На різницю - підкупають ЗМІ та втримують на "конвертах" прокурорів та суддів.

Звісно Пленкович про це знає.

Це такий троллінг.
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01.08.2024 21:20 Ответить
От навіщо підігрувати цій інформаційній спецоперації??

Як повідомлялося, наприкінці червня Україна запровадила санкції проти "Лукойлу", заборонивши компанії будь-яку діяльність на своїй території та припинивши постачання нафти трубопроводами на словацькі та угорські нафтопереробні заводи. Джерело:

Це неправда. У транзиті немає нафти "Лукойлу", і обсяги транзиту ті самі. Російський «Лукойл» потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. У червні цьогоріч РНБО значно розширила їх. Натомість у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили і не зменшили транзиту нафти.
Тож нехай Плєнкович не ******** дезінформаційній операції орбана-фіцо.
Угорщина з росією розіграли таку гру, щоб залякати угорське суспільство. Щоб налаштувати його проти України. А росії вигідно, щоб угорці ще більше не любили Україну. Щоб більше блокували вступ до ЄС і постачання зброї Україні. Саме тому ця кампанія і затіяна.
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01.08.2024 22:12 Ответить
Хорвати знають, як виліковувати складні симптоми нарко-дешево-нафто-залежності.
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01.08.2024 22:55 Ответить
Пан Пленкович не розуміє; фіцам та орбанам тільки нафта від пуйла найсолодша.
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02.08.2024 07:07 Ответить
 
 