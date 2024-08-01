Хорватия предлагает транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер Пленкович
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии, в котором сообщил им, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию.
"Вчера я направил письмо премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, а также председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразил готовность Хорватии и JANAF обеспечить транспортировку ... в объеме более 14 миллионов тонн", - сказал Пленкович во время еженедельного заседания кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Венгерская энергетическая компания MOL, которая является крупнейшим акционером хорватской нефтегазовой компании INA, управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии.
"JANAF готова вести переговоры с MOL о транспортировке и обеспечении энергетической безопасности", - добавил Пленкович.
Предполагается, что поставки можно вести с помощью нефтепровода, который соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.
Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.
Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.
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мова йде, про особисті відкати орбану і фіцо.
нема нафти, нема відкатів.
Нафта йде до них в тих же обсягах що й раніше , тільки не під брендом Лукойла .
Від ***** вони отримують нафту за копійки, а перепродують чи виготовляють пальне - за європейську ціну. На різницю - підкупають ЗМІ та втримують на "конвертах" прокурорів та суддів.
Звісно Пленкович про це знає.
Це такий троллінг.
Як повідомлялося, наприкінці червня Україна запровадила санкції проти "Лукойлу", заборонивши компанії будь-яку діяльність на своїй території та припинивши постачання нафти трубопроводами на словацькі та угорські нафтопереробні заводи. Джерело:
Це неправда. У транзиті немає нафти "Лукойлу", і обсяги транзиту ті самі. Російський «Лукойл» потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. У червні цьогоріч РНБО значно розширила їх. Натомість у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили і не зменшили транзиту нафти.
Тож нехай Плєнкович не ******** дезінформаційній операції орбана-фіцо.
Угорщина з росією розіграли таку гру, щоб залякати угорське суспільство. Щоб налаштувати його проти України. А росії вигідно, щоб угорці ще більше не любили Україну. Щоб більше блокували вступ до ЄС і постачання зброї Україні. Саме тому ця кампанія і затіяна.