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Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера

Національне військове меморіальне кладовище

Первая очередь строительства мемориального кладбища обойдется государству в 1,8 млрд грн. Она должна быть завершена до конца 2025 года.

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилось с победителем на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева, сообщает "Главком" со ссылкой на ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

Ценовое предложение фирмы-победителя составило 1,75 млрд грн, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой цены заказчика (1,8 млрд грн).

I очередь строительства военного кладбища включает обустройство секторов захоронений, автостоянки, подъездной дороги, ограждения, инженерных сетей, строительство колумбарной стены. Всего под традиционные захоронения будет отведено 12036 могил и 720 колумбарных ниш.

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"Большая часть из указанных могил будет заполнена за счет неидентифицированных останков украинских защитников, которые хранятся в специальных рефрижераторах. Ориентировочно чуть более 6 тыс. могил на военном кладбище будет обустроено до конца 2024 года", - сказал заместитель директора госучреждения Ярослав Старущенко.

Схема генплану військового кладовища

Строительные работы І очереди должны быть завершены до конца 2025 года. Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище появятся этой осенью.

Что важно: документы, которые предоставил консорциум "Билдинг Юа", содержали ряд несоответствий тендерной документации заказчика. Например, отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие наличие специализированного оборудования для распила изделий из натурального камня вулканического происхождения (гранита и/или лабрадорита); не хватало документа, подтверждающего письменное разрешение общего собрания консорциума на заключение директором сделок на сумму более 10 млн грн; неточности в документах о собственности асфальтобетонного завода. Также не хватало антикоррупционной программы и приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы.

На устранение перечисленных недостатков заказчик дал неделю - до 31 июля. В протоколе от 1 августа государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" отметило: тендерное предложение консорциума "Билдинг Юа" соответствует условиям тендерной документации заказчика.

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По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища. Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

Из интересного. До IV квартала 2023 года совладелицей Броварского дорожно-строительного управления №50 вместе с киевлянином Виктором Гавриленко считалась гражданка России Тамила Свиридова. Ей принадлежало 9,8% уставного капитала фирмы. Сейчас фамилия Свиридовой не фигурирует среди владельцев указанной компании.

Как сообщалось, мемориальное кладбище под Киевом будет рассчитано на 131,2 тыс. могил и 5,2 тыс. колумбарных ниш, где будет храниться прах украинских героев. Расстояние до Киева от военного кладбища - 11 километров.

Автор: 

строительство (1996) тендер (668) Национальное военное мемориальное кладбище (23)


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Топ комментарии
+48
Для ********, не має нічого святого!
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01.08.2024 22:15
+44
И здесь зелёные уроды всё скиздят...
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01.08.2024 22:14
+37
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01.08.2024 22:20
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И здесь зелёные уроды всё скиздят...
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01.08.2024 22:14 Ответить
МОЗ перевірить тендер, який провели на відбудову та ремонт «Охматдиту».

Тендер виграла компанія, яка за завищеними тарифами готова провести роботи за 307 мільйонів гривень. (c)
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02.08.2024 13:12 Ответить
Для ********, не має нічого святого!
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01.08.2024 22:15 Ответить
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01.08.2024 22:21 Ответить
ето нє то, ето дугоє. саме фірма без досвіду, без уставного капіталу, безнікуя, має вигравати тенер на 2 ярда. тобто, фірма, яка ще не вигравала тендера навіть на 1000 грн, яка не може показати успішно здані раніше замовлення, у якої неа нічого крім бумажки про рестрацію стає виконавцем . це понашому. вчора отримав права а завтра а мжнародній пасажирський автобу головнимводієм, а чм би й ні???? єрмак президентосекреарка!!! як скаже так і буде
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01.08.2024 23:12 Ответить
А що там такого складного в "будівництві" доріжок, загорожі, могил та колумбарія? Це може зробити бригада молдаван за три тижні і за притомні гроші...
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02.08.2024 01:32 Ответить
шо ще за "бригада молдаван", кацап україномовний?
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02.08.2024 11:38 Ответить
колись про молдован а їх упість ходили анегдоти. наразі, ми виявиись тупішими молдован та чукчів разом взятими, і якщо ти бачив молдован, заробітчан в україні то це люди з самих відсталих районів молдов
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02.08.2024 23:33 Ответить
Палево...
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01.08.2024 22:15 Ответить
А ще через день виявиться що у власника тої компанії кацапський паспорт.
Парам-парам-пам, тж!
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01.08.2024 22:17 Ответить
Або ідентичні прізвища з" потужними 5-6 менеджерами ОПи",наприклад шаурма і т. п. ...або маладиє регівоняли,яких тьма-тьмуща в провланій команді...
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02.08.2024 08:46 Ответить
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01.08.2024 22:20 Ответить
А в компанії директор ,бухгалтер, печатка і ні одної лопати нема .
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01.08.2024 22:20 Ответить
Вони прийшли ******* ,а не копати ,для чого їм лопати,може ви мали на увазі лопатами гроші загрібати.
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02.08.2024 06:44 Ответить
Це Ви про "Київстар"?...А ні помилився...в них є відділ продажу...а всю роботу з монтажу виконують підрядні організації де робітники працюють за безцінь...бо там теж хочуть вкрасти
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02.08.2024 07:18 Ответить
Ублюдочним крадіям у владі байдуже на кому нажитись та у кого красти-навіть на полеглих героях які загинули захищаючи Україну...
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01.08.2024 22:22 Ответить
Так робить будь яка влада у будь якій країні. Але тут тупа та примітивна схема. Тобто, зелені довбограї так зажали баблішка для більш-менш розумних проєктантів, які б мутили на динамічних цінах вже в процесі. Вирішили тупо створити "прокладочку" 1,75 млрд. грн. Через пів року цей "підрядник" збільшість вартість мінімум вдвічі спираючись на ріст цін. А потім ця "фірма" по класиці жанру заявить про процедуру банкротства.
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02.08.2024 09:41 Ответить
дайте вгадаю: засновники - родичі депутата із "слуги народа".
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01.08.2024 22:24 Ответить
Не будуть Зеленьський, Єрмак і Татаров так тупо палитися для майбутніх розслідуваннь злочинів. Небуде там ніяких " родичів"
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01.08.2024 23:56 Ответить
а до чого тут ця трійця? У гуньків, халимонів одарченкі та інших задорожніх свої цілі, і вони ні на кого не оглядаються. Бо знають, що все одно у них шляхи різні. Хтось на пенсії буде жити у Форте-дей-Мармі, а хтось просто задовольниться ресторанчиками у Каннах та Ніцці, як єгорова.
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02.08.2024 00:12 Ответить
Ти дійсно наскільки наївняк?
Що у країні де уряду напряму даються обов'язкові до виконання вказівки із ОПи, усі дії СБУ, міліції, митниці, судів і прокуратури котролюється особисто Єрмаком, буде існувати як незалежний розкрадач бюджету якийсь там Гунько?
Тобі скільки років?
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02.08.2024 09:58 Ответить
а, ну да, ну да... чоловік єгорової-луценко звісно ж узгоджував в з ОПою, які ресторани у Ніцці і Каннах купляти, а донька глиняної прямо з єрмаком і СБУ узгоджувала, які готелі купляти у Спліті.
єрмак із зленським щось можуть між собою узгоджувати, а мілкі крадії живуть окремим від них крадійським життям. Хто там того задорожнього контролював.... це звичайні юрченки, які підняли рівень з двох пляшок пива до десятка мільйонів гривень.
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02.08.2024 10:32 Ответить
Із якою метою, ти профаніруєш тему? Будівницво загальнодержавного маштабу із державного Бюджету України на декілька мільярдів - це не пляшку пива вкрасти.
Ти або профан у темі фінансів, чи навмисно як я вже написав прфаніруєш тему.
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02.08.2024 10:40 Ответить
от якраз будівництво загальнодержавного масштабу - то їх тема. А та мілка зелена ******* з екстернату трускавецького еконмічного університету "Ріксос", яку вони наловили на вулиці у 19-му році, зараз живе від них окремим життям, бо конвертів зверху вже не роздають, бо закінчились. Тепер вони крадуть безконтрольно, бо на самозабезпеченні. І зараз у зеленої шобли навіть монобільшості формально вже нема, тому шобла депутатів і призначенців стала малокерованою, навіть у своєму крадівництві.
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02.08.2024 10:52 Ответить
ось вам зразу і підтвердження - ларьок реагує тільки якщо звучить слово "мільярд". Як тільки фонд відновлення Охматдиту став 1,3 мільярда, то зразу збудилась шаурма у ларьку. І тільки завдяки Ніколову і "Нашим грошам" тендер не пішов на ліву фірму родича шаурми з відкатом у ларьок. Це вам не три мільйона гривень задорожного з сільської ради Охтирського району за будівництво водогона у селі.
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02.08.2024 18:53 Ответить
Ти п'яний, чи постійний словесний пронос продукуєш, чи на синдром якийсь хворієш?
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02.08.2024 20:18 Ответить
шо, і сусідок по кріворогому під'їзду не будуть головою Фонда держмайна назначати?
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02.08.2024 11:40 Ответить
Якби в тебе макітра хоч трохи працювала, то зрозумі би, що призначати на посади родичів і зливати бюджетні, чи прирівняні до них кошти на підставні фірми- трошки різні речі.
У першому випадку подібні тобі тупорили будуть в опу цілувати ворюг- клоунів,а у другому випадку, після втрати влади перед прокурором родичі танцювати будуть.
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02.08.2024 20:25 Ответить
Чергові танці на крові, від привладних призначенців!! То ОХМАДИТ, то кладовище…. А Уряд, все «мудро засідає», аж до гіморою у Шмигаля, не менш !! Усьо ж,па РИГламенту КМУ??
А так, усьо ж ХАРАШО…
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01.08.2024 22:26 Ответить
Як завжди в країні відбуваються дивні дива… величезні гроші на тендерах виграють нікому не відомі кампанії без досвіду, без минулого.., це нікого не цікавить на стільки, що вже не ховаються, тому що на кону величезні кошти, які треба «освоїти»…., а там хоч трава не рости…
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01.08.2024 22:35 Ответить
...без досвіду, без минулого

Та мабудь і без майбутнього. Гроші вкрадуть та закриють компанію.
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02.08.2024 08:19 Ответить
Як не скажеш Зелені, то знаєш - крадуть. Йшли красти, прийшли і скажено крадуть.
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01.08.2024 22:38 Ответить
Цей п..дець не закінчиться ніколи! Захід, дай нам грошей,усі корупціонери виїхали!!!
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01.08.2024 22:40 Ответить
По правилам в тендере могут участвовать фирмы с трехлетним стажем, минимум..
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01.08.2024 22:43 Ответить
Охматдит, військове кладовище. Що ще готові розкрасти прокладки преЗе!дента та Со?
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01.08.2024 22:49 Ответить
Почну з 19 року, десь червень-липень - з складів держрезерву зникло 2700 ж/д вагонів зерна пшениці - це десь 33-34 міліона доларів. Хто - так і не знайшли.....
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02.08.2024 09:02 Ответить
Чергова фірма "Роги та копита".
Навіть на загиблих іде розпил бюджетних грошей!
Це просто ГАНЬБА!
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01.08.2024 22:50 Ответить
Читаю дописи і дивуюся з кількості диванних патріотів, але сраку підняти і вийти на протест вони очкують, тільки тут вони херої...
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01.08.2024 23:08 Ответить
Вони не розуміють: протест - проти чого? Виходити - куди? Це не таємниця, що певна команда, назвемо їх ******** словом - "політтехнологів" дурила народ ще за часів срср. І досі дурить, в іншому, оновленому складі. А що кому дасть "протест" задурених патріотів? Так звана еліта припине красти?
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01.08.2024 23:28 Ответить
Нужен лидер, а сейчас все лидеры на фронте. В тылу только интернет воины
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01.08.2024 23:29 Ответить
Дляxера тебе лидер? Чтобы было на кого ответственность с себя переложить?
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02.08.2024 11:43 Ответить
О, первый пошел
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02.08.2024 12:00 Ответить
Зелёные ублюдки наживаются и на всём.
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01.08.2024 23:14 Ответить
Як же, ****, ви *******. Прийде час, і ми вас так напакуємо грошима, що ви будете заздрити мертвим!
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01.08.2024 23:22 Ответить
не прийде той час...на жаль...
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01.08.2024 23:28 Ответить
Распил бабосиков наше все
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01.08.2024 23:27 Ответить
Та вже ясно - вони хочуть багато мільярдів освоїти ! Замість ліків, турнікетів, замість евако-техніки і медзасобів. Замість грошей для сиріт і для поранених і т.д. !!
Невже урни з прахом не можно перемістити після війни ?? - тоді це буде доречно і символічно.
А вже тирять і тирять, гниди. Навіть у загиблих
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02.08.2024 01:08 Ответить
ті зараз порішають все в стилі зелекомісарів
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02.08.2024 07:44 Ответить
Собівартість однієї могили складає 137190 грн. Не гірше Великого крадівництва виходить!!!
А скільки грошей ця фірма або інша буде відмивати на обслуговуванні цього кладовища?
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02.08.2024 08:20 Ответить
Так само як і в парламент вибираємо ''свіжоспечені'' партійки, без жодної репутації. Так само і тендери виграють невідомі будівельні фірми з капіталом у п'ять тисяч. А потім дивуємся чого в нас все через зад робиться.
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02.08.2024 08:54 Ответить
Те що влада гнила, діє і навіть бездіє бридко і імпотентно, відомо. Але навіщо тратити мільярди на меморіал, коли потрібно все направляти на оборону? Висновок - верхівка під прикриттям демократичних процедур очікує приходу раші або їх ставлеників до влади.
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02.08.2024 08:59 Ответить
Альоша-золоті яйця нервно палить в кутку
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02.08.2024 09:07 Ответить
Все дуже просто в цій ситуації. Тендерна комісія відхиляє пропозицію, у зв'язку із наявними фактами недоброчесності учасника. Збрирає всі наявні матеріали по аукціону та направляє їх до Державної аудиторської служби. Оголошує нову тендерну процедуру.
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02.08.2024 09:35 Ответить
ги..Ги...ну тоді не буде ні грошей ні кладовища.....
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02.08.2024 09:56 Ответить
Мммда. Чому ж Україна не в Європі?
Показати цю історію любому чиновнику ЄС, його розірве від сміху...
...для когось земля пухом а для когось Україна ненька.
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02.08.2024 10:00 Ответить
меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв Джерело:

Це щодо втрат.
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02.08.2024 10:06 Ответить
Значить, так, продовженню безкінечної війни.
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02.08.2024 10:17 Ответить
А може давайте спочатку поб1димо ворога, а вже пот1 вс1м в1ддамо почест1. За ц1 грош1 багато хто не потратить на кладовище; не ход1ть вперед паровоза, задавитьнахуй, все це цирк одного длядського клоуна
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02.08.2024 10:43 Ответить
Невже і тут будуть відкати, завищені втричі ціни і інші "танці"?
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02.08.2024 11:00 Ответить
11 км. Чому? Щоб нiхто не бачив?
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02.08.2024 11:02 Ответить
***, "прибарахлітся" працює на повну потужність. Це вже бізнес на крові чи ще ні?
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02.08.2024 11:46 Ответить
Бизнес на кладбище.
Слуги народа и здесь своего ничего не упустят.
А Зеленскому как всегда все по барабану.
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02.08.2024 12:27 Ответить
я не розумію навіщо створювати такі проєкти. Невже хтось з родичів загиблих Героїв хоче щоб рідну людину поховали десь далеко від її родини, від батьків, дітей, від міста/села, де Герой мешкав?. Рідна людина має бути похованою неподалік, поруч. Навіть з-за кордону везуть труни з рідними лише з метою, щоб неподалік її поховати. Для мене в цьому питанні якесь нерозуміння.
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02.08.2024 14:45 Ответить
 
 