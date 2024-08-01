Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера

Первая очередь строительства мемориального кладбища обойдется государству в 1,8 млрд грн. Она должна быть завершена до конца 2025 года.

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилось с победителем на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева, сообщает "Главком" со ссылкой на ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

Ценовое предложение фирмы-победителя составило 1,75 млрд грн, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой цены заказчика (1,8 млрд грн).

I очередь строительства военного кладбища включает обустройство секторов захоронений, автостоянки, подъездной дороги, ограждения, инженерных сетей, строительство колумбарной стены. Всего под традиционные захоронения будет отведено 12036 могил и 720 колумбарных ниш.

Читайте также: Первые захоронения на Национальном военном кладбище могут состояться уже осенью, - "слуга народа" Кравчук

"Большая часть из указанных могил будет заполнена за счет неидентифицированных останков украинских защитников, которые хранятся в специальных рефрижераторах. Ориентировочно чуть более 6 тыс. могил на военном кладбище будет обустроено до конца 2024 года", - сказал заместитель директора госучреждения Ярослав Старущенко.

Строительные работы І очереди должны быть завершены до конца 2025 года. Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище появятся этой осенью.

Что важно: документы, которые предоставил консорциум "Билдинг Юа", содержали ряд несоответствий тендерной документации заказчика. Например, отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие наличие специализированного оборудования для распила изделий из натурального камня вулканического происхождения (гранита и/или лабрадорита); не хватало документа, подтверждающего письменное разрешение общего собрания консорциума на заключение директором сделок на сумму более 10 млн грн; неточности в документах о собственности асфальтобетонного завода. Также не хватало антикоррупционной программы и приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы.

На устранение перечисленных недостатков заказчик дал неделю - до 31 июля. В протоколе от 1 августа государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" отметило: тендерное предложение консорциума "Билдинг Юа" соответствует условиям тендерной документации заказчика.

Смотрите также: Правительство утвердило форму надгробных сооружений на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТО

По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища. Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

Из интересного. До IV квартала 2023 года совладелицей Броварского дорожно-строительного управления №50 вместе с киевлянином Виктором Гавриленко считалась гражданка России Тамила Свиридова. Ей принадлежало 9,8% уставного капитала фирмы. Сейчас фамилия Свиридовой не фигурирует среди владельцев указанной компании.

Как сообщалось, мемориальное кладбище под Киевом будет рассчитано на 131,2 тыс. могил и 5,2 тыс. колумбарных ниш, где будет храниться прах украинских героев. Расстояние до Киева от военного кладбища - 11 километров.