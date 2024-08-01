Переговоры с РФ об обмене заключенными и войне в Украине не связаны между собой, - Салливан

Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Об этом советник президента США по национальной безопасности сказал во время брифинга, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

У Салливана спросили, могут ли переговоры по заключенным заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине. На что чиновник Белого дома ответил, что не видит между ними связи.

"Для нас они находятся в разных плоскостях... Первое - о практическом вопросе воплощения обмена, второе - гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", - сказал представитель администрации США.

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Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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