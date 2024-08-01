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Новости Война
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Переговоры с РФ об обмене заключенными и войне в Украине не связаны между собой, - Салливан

Переговори з РФ про обмін ув’язненими і війну в Україні не мають між собою зв’язку, - Салліван

Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Об этом советник президента США по национальной безопасности сказал во время брифинга, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

У Салливана спросили, могут ли переговоры по заключенным заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине. На что чиновник Белого дома ответил, что не видит между ними связи.

"Для нас они находятся в разных плоскостях... Первое - о практическом вопросе воплощения обмена, второе - гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", - сказал представитель администрации США.

Читайте также: Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией, - Салливан

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: Байден официально заявил об удачном обмене заключенными между РФ и странами Запада

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Ой да нє пізді
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01.08.2024 23:02 Ответить
Саліван - офісна слабохарактерна ліберальна дурілка.
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01.08.2024 23:04 Ответить
Вже брешуть як рашка!!!
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01.08.2024 23:19 Ответить
А дійсно. Примітно, що серед тих, кого в результаті сьогоднішнього обміну вирвали з лап пітьми, немає а ні одного українця. Це свідчить, що Захід певним чином дистанціюється від війни в Україні: "ми не воюємо, ми лише помагаємо". Та, вочевидь, вважає визволення українських заручників лише справою між Україною і пітьмою.
Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які активно протестували проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі західних "туристів" є доволі значна кількість опозиційних ******* і його режиму осіб. А за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росемігрантської тусівки.
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01.08.2024 23:27 Ответить
Натяк на те, що війна стосується лише України, а всім до того діла нема. Типу ми з рашкою крутим свої шури-мури, але що у вас там війна,то ваша справа. Цинічно,бридко і гидко. От такий тепер світ, всім плювати що пуйло в центрі Європи вбиває людей.
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01.08.2024 23:45 Ответить
Цікаво,а яке в Саллівана звання в ФСБ?Полковник чи нище?Позивний в нього має бути якийсь кумедний,рускіє ******* давати кумендні позивні.Саллівану,мабуть,присвоїли позивний, тіпа агент Суслік,чи агент Тарган,хоча ні,швидше щось "пєтушине" придумали,враховуючи,що він латентний гей,щось на подобі; агент Голубєц або агент Ципа
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02.08.2024 04:44 Ответить
 
 