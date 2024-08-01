Переговоры с РФ об обмене заключенными и войне в Украине не связаны между собой, - Салливан
Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.
Об этом советник президента США по национальной безопасности сказал во время брифинга, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
У Салливана спросили, могут ли переговоры по заключенным заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине. На что чиновник Белого дома ответил, что не видит между ними связи.
"Для нас они находятся в разных плоскостях... Первое - о практическом вопросе воплощения обмена, второе - гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", - сказал представитель администрации США.
Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які активно протестували проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі західних "туристів" є доволі значна кількість опозиційних ******* і його режиму осіб. А за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росемігрантської тусівки.