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Минздрав опроверг фейк о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине: "На болотах, похоже, очередное обострение"

МОЗ спростував фейк про нібито нашестя отруйних павуків в Україні

В последнее время в Украине зарегистрирован один случай укуса паука-каракурта, всего с начала года из-за укусов пауков обратилось к врачам 13 человек, никто из них не умер.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, опровергая фейк о якобы нескольких смертях из-за "атаки ядовитых пауков", передает Цензор.НЕТ.

"На болотах, похоже, очередное обострение.

Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков.

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Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя...

Мол, у нас здесь настоящий апокалипсис: уже есть несколько смертей, и масса людей попала в больницы.

Однако реальность, как всегда, гораздо прозаичнее. Ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

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Также отметим, что нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", - рассказали в Минздраве.

МОЗ спростував фейк про "нашестя отруйних павуків" в Україні

Автор: 

Минздрав (4899) фейк (678)


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Топ комментарии
+8
У кацапів , знаю з історії , століттями відбувається психічне загострення ,
тому вони ненавидять весь світ , а особливо Українців 😡
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01.08.2024 23:42
+6
Перший раз про це все чую. Хоча в багатьох групах в телеграмі є? Де ви всю цю маячню знаходите і читаєте? е і спростовувати потрібно державним джерелам. Може потрібно просто видалити ті новини які подібний маразм публікують?
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01.08.2024 23:47
+3
Аналогічно. Саме це питання і хотів задати. Телевізора немає років 10 вже (ТВ в класичному вигляді не дивлюся). В соціальних мережах мене немає, в Ютубі лише мої тематичні канали - там теж все можна відфільтрувати (не рекомендувати канал)
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01.08.2024 23:59
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Правила форума Совет форумчан
У кацапів , знаю з історії , століттями відбувається психічне загострення ,
тому вони ненавидять весь світ , а особливо Українців 😡
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01.08.2024 23:42 Ответить
Ні,не фейк.Отруйні павуки,це кацапи,атакують Україну....
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02.08.2024 07:40 Ответить
Перший раз про це все чую. Хоча в багатьох групах в телеграмі є? Де ви всю цю маячню знаходите і читаєте? е і спростовувати потрібно державним джерелам. Може потрібно просто видалити ті новини які подібний маразм публікують?
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01.08.2024 23:47 Ответить
Аналогічно. Саме це питання і хотів задати. Телевізора немає років 10 вже (ТВ в класичному вигляді не дивлюся). В соціальних мережах мене немає, в Ютубі лише мої тематичні канали - там теж все можна відфільтрувати (не рекомендувати канал)
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01.08.2024 23:59 Ответить
Думаю пів-країни ( а також підлога і дніщє країни) сидить в ТГ а там цапні хоч відбавляй.
Тут провал повний - по свідомості суспільства і по інфо-гігвєні. І по державній інфо-політиці. Також бізнес і "ЛОМи" нічого не роблять!!
Всі начхсрати простіше кажучи.
А люди самі себе дозволяють накручувати та екзальтувати - ворожа пропаганда лише рученята потирає, якій податливий та слухняний "чєловєчєскій матєріал" до неї потрапив.
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02.08.2024 00:58 Ответить
Тільки Стерилізувати кацоїків щоб не розмножались і тд
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02.08.2024 00:25 Ответить
В кацапів така ж сама ситуація в впівденних регіонах....хоча ще років 30 тому каракурта в південних степах не було
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02.08.2024 00:34 Ответить
Не знаю щодо нашестя, але ось цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Аргіопа тигрова минулого тижня бачив у себе на ділянці, на помідорах.
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02.08.2024 01:05 Ответить
Аргіопи в Україні - не дивина, їх в спеку в полях, та на приватних подвір'ях повно. Вони досить спокійни - самі не нападають, до людей не часто лізуть.
А от жовтий павук сак - більш агресивний, до того ж ******** залазити в домівки людей (зазвичай парами: знайшли одного - шукайте другого). Добре, що хоч їх не так багато, як аргіоп.
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02.08.2024 02:22 Ответить
я вчора не велопрогулянці бачив у кущах
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02.08.2024 08:22 Ответить
О, я такого паучка вчера видел
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02.08.2024 02:11 Ответить
Надо было заявить что наши беспилотники раскидывают пауков над Москвой.
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02.08.2024 06:20 Ответить
Бреше Мінздрав як лупеза піськов що нема навали отруйних павуків. Ці павуки не тільки отруйні, вони ще і ненажерлеві. Їх характерна ознака ЗЕлений колір.
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02.08.2024 07:24 Ответить
Не по темі, але не втримався... Де блд беруть таких "експердів"?
"Пікових навантажень на енергосистему немає, бо діти не ходять до школи", - експерт з питань енергетики Андрій Закревський.
Оце створіння розповідає, що піки в енергосистемі вранці через те, що діткам прасують сорочки...
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02.08.2024 09:00 Ответить
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02.08.2024 09:39 Ответить
 
 