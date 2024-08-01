Минздрав опроверг фейк о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине: "На болотах, похоже, очередное обострение"
В последнее время в Украине зарегистрирован один случай укуса паука-каракурта, всего с начала года из-за укусов пауков обратилось к врачам 13 человек, никто из них не умер.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, опровергая фейк о якобы нескольких смертях из-за "атаки ядовитых пауков", передает Цензор.НЕТ.
"На болотах, похоже, очередное обострение.
Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков.
Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя...
Мол, у нас здесь настоящий апокалипсис: уже есть несколько смертей, и масса людей попала в больницы.
Однако реальность, как всегда, гораздо прозаичнее. Ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.
Также отметим, что нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", - рассказали в Минздраве.
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тому вони ненавидять весь світ , а особливо Українців 😡
Тут провал повний - по свідомості суспільства і по інфо-гігвєні. І по державній інфо-політиці. Також бізнес і "ЛОМи" нічого не роблять!!
Всі начхсрати простіше кажучи.
А люди самі себе дозволяють накручувати та екзальтувати - ворожа пропаганда лише рученята потирає, якій податливий та слухняний "чєловєчєскій матєріал" до неї потрапив.
А от жовтий павук сак - більш агресивний, до того ж ******** залазити в домівки людей (зазвичай парами: знайшли одного - шукайте другого). Добре, що хоч їх не так багато, як аргіоп.
"Пікових навантажень на енергосистему немає, бо діти не ходять до школи", - експерт з питань енергетики Андрій Закревський.
Оце створіння розповідає, що піки в енергосистемі вранці через те, що діткам прасують сорочки...