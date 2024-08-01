Минздрав опроверг фейк о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине: "На болотах, похоже, очередное обострение"

В последнее время в Украине зарегистрирован один случай укуса паука-каракурта, всего с начала года из-за укусов пауков обратилось к врачам 13 человек, никто из них не умер.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, опровергая фейк о якобы нескольких смертях из-за "атаки ядовитых пауков", передает Цензор.НЕТ.

"На болотах, похоже, очередное обострение.

Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков.

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Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя...

Мол, у нас здесь настоящий апокалипсис: уже есть несколько смертей, и масса людей попала в больницы.

Однако реальность, как всегда, гораздо прозаичнее. Ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

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Также отметим, что нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", - рассказали в Минздраве.