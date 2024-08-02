Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: канцлер Германии Шольц лично встретил освобожденных

Самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). 'Канцлер Германии Олаф Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.

"Я считаю, что это правильное решение. Мы - общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности", - заявил Шольц

Глава немецкого правительства также признал, что освободить 16 человек можно было лишь согласившись выдать России людей, связанных с ее спецслужбами, которые отбывали наказание в Европе за совершенные преступления. Среди них - небезызвестный Вадим Красиков, осужденный пожизненно за хладнокровное убийство в центре Берлина гражданина Грузии чеченского происхождения.

"Это трудное решение было принято соответствующими ведомствами и коалиционным правительством совместно, после дискуссий и взвешивания... Никому не далось легко решение выдать осужденного пожизненно, который отбыл всего несколько лет в тюрьме", - сказал политик. Он отметил, что на кону стояли жизни невинно осужденных в России людей. Ответственность за жизнь граждан ФРГ и солидарность с США заставили Германию согласиться на обмен Красикова.

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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