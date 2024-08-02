Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: канцлер Германии Шольц лично встретил освобожденных
Самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). 'Канцлер Германии Олаф Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.
"Я считаю, что это правильное решение. Мы - общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности", - заявил Шольц
Глава немецкого правительства также признал, что освободить 16 человек можно было лишь согласившись выдать России людей, связанных с ее спецслужбами, которые отбывали наказание в Европе за совершенные преступления. Среди них - небезызвестный Вадим Красиков, осужденный пожизненно за хладнокровное убийство в центре Берлина гражданина Грузии чеченского происхождения.
"Это трудное решение было принято соответствующими ведомствами и коалиционным правительством совместно, после дискуссий и взвешивания... Никому не далось легко решение выдать осужденного пожизненно, который отбыл всего несколько лет в тюрьме", - сказал политик. Он отметил, что на кону стояли жизни невинно осужденных в России людей. Ответственность за жизнь граждан ФРГ и солидарность с США заставили Германию согласиться на обмен Красикова.
Обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
завтра кацапи, ще назбирають купу рожевих тупорилих бюргерів, і знову будуть торгувати заложниками.
а "запад", буде видавати це, як свою перемогу.
ну і довічну пенсію мінімум....
прострочений зе!мудак, такі дійсно, готує капітуляцію.
як що "запад" поплавився, то і нам накажуть, поступитися.
союзники можуть що завгодно робити їм мало що загрожує , а нам загрожує знищення України
якщо розміщення військ нато на нашій території , і входження в нато територій то ні, якщо капітуляція зі втратою всіх територій то так
ти спитав, у українців, що залишися там? ти спитав у біженців? ти спитав у військових? ти спитав у родичів загиблих? ти спитав у скалічених?
україною, вирішили торгонути, сукі, кончені?