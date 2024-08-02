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Новости
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Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: канцлер Германии Шольц лично встретил освобожденных

Шольц зустрічає звільнених ув’язнених

Самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). 'Канцлер Германии Олаф Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.

"Я считаю, что это правильное решение. Мы - общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности", - заявил Шольц

Глава немецкого правительства также признал, что освободить 16 человек можно было лишь согласившись выдать России людей, связанных с ее спецслужбами, которые отбывали наказание в Европе за совершенные преступления. Среди них - небезызвестный Вадим Красиков, осужденный пожизненно за хладнокровное убийство в центре Берлина гражданина Грузии чеченского происхождения.

"Это трудное решение было принято соответствующими ведомствами и коалиционным правительством совместно, после дискуссий и взвешивания... Никому не далось легко решение выдать осужденного пожизненно, который отбыл всего несколько лет в тюрьме", - сказал политик. Он отметил, что на кону стояли жизни невинно осужденных в России людей. Ответственность за жизнь граждан ФРГ и солидарность с США заставили Германию согласиться на обмен Красикова.

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Также смотрите: Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: самолет с американцами приземлился в США. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (6926) обмен (1366) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+6
Болваны,убийца приехал в Германию,замочил кого захотел,а потом его просто выдали обратно на московию красиво жить на родине,это идеи свободы по германски?
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02.08.2024 08:27
+4
Янелох, где Азовцы??? История, рассказанная Шольцем, больше это напоминает.
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02.08.2024 08:29
+4
Завтра уже отряд убийц приедет и постреляет кого приказали,нет наказания для киллеров - значит не будет у московитов причин сдерживать свои желания убивать.
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02.08.2024 08:43
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Потужність обміну зашкалює. Мабуть це перемога
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02.08.2024 08:26 Ответить
Болваны,убийца приехал в Германию,замочил кого захотел,а потом его просто выдали обратно на московию красиво жить на родине,это идеи свободы по германски?
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02.08.2024 08:27 Ответить
це, означає вести перемовини та торгуватися з терористом.
завтра кацапи, ще назбирають купу рожевих тупорилих бюргерів, і знову будуть торгувати заложниками.
а "запад", буде видавати це, як свою перемогу.
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02.08.2024 08:33 Ответить
Завтра уже отряд убийц приедет и постреляет кого приказали,нет наказания для киллеров - значит не будет у московитов причин сдерживать свои желания убивать.
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02.08.2024 08:43 Ответить
він ще медаль отримає на батьківщині.

ну і довічну пенсію мінімум....
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02.08.2024 08:40 Ответить
Янелох, где Азовцы??? История, рассказанная Шольцем, больше это напоминает.
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02.08.2024 08:29 Ответить
то, що, всьо?
прострочений зе!мудак, такі дійсно, готує капітуляцію.
як що "запад" поплавився, то і нам накажуть, поступитися.
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02.08.2024 08:30 Ответить
Не плутай ми позаблокові.
союзники можуть що завгодно робити їм мало що загрожує , а нам загрожує знищення України
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02.08.2024 08:39 Ответить
тобто, капітуляція, то не знищення україни?
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02.08.2024 08:41 Ответить
Важко сказати , дивлячісь , які умови.
якщо розміщення військ нато на нашій території , і входження в нато територій то ні, якщо капітуляція зі втратою всіх територій то так
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02.08.2024 08:45 Ответить
зе!дегенерат, що втомився від війни вдруге?
ти спитав, у українців, що залишися там? ти спитав у біженців? ти спитав у військових? ти спитав у родичів загиблих? ти спитав у скалічених?
україною, вирішили торгонути, сукі, кончені?
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02.08.2024 08:48 Ответить
масштабним я б його не назвала..., хоча, якщо раніше міняли одного шпигуна на іншого, то так, зараз масштабно..., рашка акумулює в себе вбивць та мерзотників всіх калібрів..., це її сутність, порядні люди їй не потрібні, тому вона їх з легкістю віддає..., ну що вони там зможуть "вдалі от родіни"...
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02.08.2024 08:54 Ответить
головне, щоб у Німеччині вистачило туристів на всіх російських терористів. І ще не забудьте Крігера нагородити орденом "Почесного Ідіота".
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02.08.2024 09:05 Ответить
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02.08.2024 09:23 Ответить
депардье уже давно с кацапстана свалил и потом в интервью норм говна навалил на рашку,что если б хотел жить в бараке для дом.скота то переехал бы обратно в саратов или рязань(не помню точно) там где ему квартирку выписали....ну реально кацы **** дали уже для пропаганды не могли халупу хотя бы в химках подарить
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02.08.2024 11:51 Ответить
 
 