В Турции заблокировали доступ к Instagram

2 августа Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Регулятор информационных технологий не указал причины или продолжительности запрета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, этот шаг был сделан после того, как глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун дал комментарии в среду, 31 июля.

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Он раскритиковал платформу за решение блокировать публикации соболезнования в связи с убийством лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Это цензура, чисто и просто", - сказал Алтун, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.

Отмечается, что от компании Meta не было комментариев.

Напомним, лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.