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В Турции заблокировали доступ к Instagram

У Туреччині заблокували доступ до Instagram

2 августа Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Регулятор информационных технологий не указал причины или продолжительности запрета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, этот шаг был сделан после того, как глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун дал комментарии в среду, 31 июля.

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Он раскритиковал платформу за решение блокировать публикации соболезнования в связи с убийством лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Это цензура, чисто и просто", - сказал Алтун, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.

Отмечается, что от компании Meta не было комментариев.

Напомним, лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Автор: 

Турция (3370) Instagram (49)


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Топ комментарии
+16
Бідося, де тепер ескортницям сраками світить...
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02.08.2024 10:21
+10
Коли Туреччину приймали в НАТО, то була нормальна світська країна з правим урядом і контролюючою роллю армії - такою, як її створив Ата-Тюрк
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02.08.2024 10:31
+9
Нормальная такая страна НАТО. За отказ восхвалять террористов накладывает санкции.
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02.08.2024 10:27
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Бідося, де тепер ескортницям сраками світить...
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02.08.2024 10:21 Ответить
помножили на ноль інстасамок- мільйонерш 😂👍
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02.08.2024 10:28 Ответить
А фесбешний телеграм ні ?
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02.08.2024 10:26 Ответить
у фсби плідна співпраця із Організацією національної розвідки Туреччини (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT), оно на тому тижні серебрякова, який підірвав на мацкві спеца торгашова, затримали в аеропорту та оперативно віддали фсбі
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02.08.2024 10:45 Ответить
Нормальная такая страна НАТО. За отказ восхвалять террористов накладывает санкции.
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02.08.2024 10:27 Ответить
Коли Туреччину приймали в НАТО, то була нормальна світська країна з правим урядом і контролюючою роллю армії - такою, як її створив Ата-Тюрк
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02.08.2024 10:31 Ответить
Схоже, що цивілізований захід навчився на таких прикладах і не поспішає брати у свої клуби непередбачувальні країни.
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02.08.2024 10:37 Ответить
Ви маєте на увазі Угорщину, яка останньою дала згоду на прийом в НАТО Швеції ?
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02.08.2024 10:46 Ответить
ось добра - кацапія, нордична корея, іран, турція !
куба там і венесулла - срань два...
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02.08.2024 10:33 Ответить
недовго залишилось чекати на схвалення ердоганом майбутнього удару Ірану по Ізраілю.
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02.08.2024 10:37 Ответить
Зараз в Туреччині впаде індустрія накачування губ і вилиць. Бо не буде де їх демонструвати.
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02.08.2024 10:38 Ответить
Усі диктатори однакові - заборони, тюрми, понти погрози, війни, бєзславний кінець.
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02.08.2024 10:42 Ответить
у кндр диктатором вже внучок,про який безславний кінець ви кажете?
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02.08.2024 10:55 Ответить
рідкісни винятки
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02.08.2024 11:14 Ответить
Блин, как же задолбали эти палестино и хамасо пониматели. Чего ж они их беженцами не принимают?
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02.08.2024 10:43 Ответить
Всьо, капець туркам...
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02.08.2024 10:50 Ответить
да чому ви дивуєтеся? У нас скоро також щось заборонять. Про телеграмм чутки вже ходили.
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02.08.2024 10:52 Ответить
Чому Турція до сих пір в НАТО не розумію
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02.08.2024 10:56 Ответить
турцію, терміново взяли в нато, під час карибської кризи, що б поставити ракети, хрущову в пику.
а, в європу не беруть. і ніколи не візьмуть, точно як нас.
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02.08.2024 11:19 Ответить
Все так,тільки послідовність навпаки.
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02.08.2024 12:46 Ответить
18 лютого 1952 року до НАТО приєднались Греція і Туреччина, які займали стратегічну позицію в планах оборони Середземноморського басейну.
Кари́бська кри́за - надзвичайно напружене протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення американських ракет у Туреччині.
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02.08.2024 12:58 Ответить
дада.
десь так і було.
так от, як що б україна була потрібна в нато, з вйськової та політичної точки зору, ми вже б давно там були!
найсвіжіший приклад, фінляндія швеція.
поки існує ядерна кацапія, поки ми обираємо комуняк, нє сідєвших, паяців, не світить нам ні нато ні єс!
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02.08.2024 13:09 Ответить
Слабаки мої без їжі та інтернету все життя сидять
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02.08.2024 10:57 Ответить
навіщо ви так?
пєльмєнь, особисто рятує своє панство від повіні.
от, прямо під зливою, сидить на стільці, та керує роботами.
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02.08.2024 11:17 Ответить
то, дуже скоро, турція перетвориться на іран.
ізраїлю, вже погрожує вторгненням.
діти цілують руки ердогану.
всі ж знають історію, яким був іран, до 1979 р?
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02.08.2024 11:14 Ответить
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02.08.2024 11:33 Ответить
Хто ж тепер провінційних наташ пахлавою кормитиме? Аяяй😁
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02.08.2024 11:35 Ответить
Співчуття в звʼязку з вбивством лідера терористів? Вони нормальні ті турки?
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02.08.2024 12:35 Ответить
Це срака для руских наташ,як тепер вони знайдуть свого Іманула?
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02.08.2024 13:26 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две новости из Османской империи:

1. Объявлен общенациональный (!) траур по Исмаилу Хании, во всех мечетях Стамбула читают специальную молитву по усопшему. Родился в Газе, помер в Тегеране, казалось бы, при чем тут Турция. А вы почитайте, куда Хамас активно инвестировал свои миллиарды. Такого спонсора потеряли.

Лучше бы они, конечно, возносили специальную молитву о снижении учетной ставки, потому что она двузначная, а это, как известно из первого курса экономического - очень плохо.

2. Запретили Инстаграмм, потому в нем плохо писали про безвременно ушедшего террориста-миллиардера.

Ататюрк вентилятором крутится в гробу, небось, не таким он представлял будущее Турции.

Страна НАТО, твою ж маму...
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02.08.2024 19:38 Ответить
 
 