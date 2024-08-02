В Турции заблокировали доступ к Instagram
2 августа Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Регулятор информационных технологий не указал причины или продолжительности запрета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, этот шаг был сделан после того, как глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун дал комментарии в среду, 31 июля.
Он раскритиковал платформу за решение блокировать публикации соболезнования в связи с убийством лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
"Это цензура, чисто и просто", - сказал Алтун, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.
Отмечается, что от компании Meta не было комментариев.
Напомним, лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.
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куба там і венесулла - срань два...
а, в європу не беруть. і ніколи не візьмуть, точно як нас.
Кари́бська кри́за - надзвичайно напружене протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення американських ракет у Туреччині.
десь так і було.
так от, як що б україна була потрібна в нато, з вйськової та політичної точки зору, ми вже б давно там були!
найсвіжіший приклад, фінляндія швеція.
поки існує ядерна кацапія, поки ми обираємо комуняк, нє сідєвших, паяців, не світить нам ні нато ні єс!
пєльмєнь, особисто рятує своє панство від повіні.
от, прямо під зливою, сидить на стільці, та керує роботами.
ізраїлю, вже погрожує вторгненням.
діти цілують руки ердогану.
всі ж знають історію, яким був іран, до 1979 р?
Две новости из Османской империи:
1. Объявлен общенациональный (!) траур по Исмаилу Хании, во всех мечетях Стамбула читают специальную молитву по усопшему. Родился в Газе, помер в Тегеране, казалось бы, при чем тут Турция. А вы почитайте, куда Хамас активно инвестировал свои миллиарды. Такого спонсора потеряли.
Лучше бы они, конечно, возносили специальную молитву о снижении учетной ставки, потому что она двузначная, а это, как известно из первого курса экономического - очень плохо.
2. Запретили Инстаграмм, потому в нем плохо писали про безвременно ушедшего террориста-миллиардера.
Ататюрк вентилятором крутится в гробу, небось, не таким он представлял будущее Турции.
Страна НАТО, твою ж маму...