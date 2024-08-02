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Музей о появлении дефектов на щите "Родины-Матери": Незначительные локальные недостатки. Институт электросварки имени Патона их уберет

Батьківщина-Мати

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне заверил, что появление дефектов на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве не представляет опасности. Их уберет Институт электросварки имени Патона.

Об этом говорится в сообщении музея, передает Цензор.НЕТ.

"Замена советского герба на Тризуб на щите скульптуры "Родина-мать" состоялась к годовщине Независимости Украины в 2023 г., в рамках проекта "Тризуб Родины", инициированного Министерством культуры и информационной политики.

Осознавая сложность объекта и необходимость перманентного длительного наблюдения за техническим состоянием Тризуба, Музей войны осенью 2023 г. обратился в Институт электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины с просьбой осуществить независимое технологическое обследование герба с целью дальнейшего контроля и целостного мониторинга.

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Институтом электросварки имени Е.О. Патона был осуществлен визуально-оптический, капиллярный, вихреструйный контроль и химический анализ сварных швов металлоконструкций и предоставлен отчет. По результатам всестороннего мониторинга были выявлены незначительные локальные недостатки, которые не влияют на эксплуатацию металлоконструкций в агрессивной среде.

Более того, Музей инициировал проведение работ по устранению имеющихся дефектов и в июле 2024 г. заключил договор с Институтом электросварки имени Е.О. Патона на оказание услуг по испытанию изделия.

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Уверяем, музейная команда держит под пристальным контролем состояние скульптуры и Тризуба. В то же время хотим поблагодарить общество и представителей СМИ за внимание, ведь оно подчеркивает значимость воплощенного нами проекта и вселяет непоколебимую уверенность, что наш символ - Знак Княжеского Государства Владимира Великого, желанный не одним поколением украинцев, - всегда будет возвышаться на скульптуре "Родина-мать", - говорится в сообщении музея.

Напомним, в августе 2023 года на монумент "Родина-мать" установили трезубец.

Автор: 

музей (722) памятник (2238) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+17
як хтось сказав, щоб правильно приварити тризуба виявляється потрібен фахівець по зварюванню металів, а щоб керувати країною достатньо вміти грати пісюном на роялі
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02.08.2024 18:06
+12
Час настав назначати мільйонні премії для тих, хто знайде хоч одну річ, яку Зельониє не зробили через дупу!
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02.08.2024 17:53
+6
Таки треба демонтувати...
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02.08.2024 17:45
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пля !!! автора, який клеїв того Тризуба ! косорукі...
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02.08.2024 17:41 Ответить
Зараз більш проблемна муйня. Міст Патона. Його закривати треба й на капіталку. Корозія по несучим пішла..боту 2012, пернд Євро, без участі інститути міняли покриття..
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02.08.2024 17:51 Ответить
Інститут Патона в це не вписувався з самого початку. Ви брешете тварюки, як і завжди. І кому на голову впаде цей тризуб?
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02.08.2024 17:41 Ответить
Таки треба демонтувати...
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02.08.2024 17:45 Ответить
В чергу, арка дружби народів попереду.
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02.08.2024 18:45 Ответить
Гуртом - дешевше.
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03.08.2024 00:19 Ответить
тобто, зносити цю сов'єтську комуняцьку херболу ніхто не збирається?
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02.08.2024 17:48 Ответить
Занафіга? Вона не комуняцька - мечем погрожує рашкостану.

Крім того, одна з найвищих статуй у Європі, туристична локація - на ній гроші Київ заробляє.

Є попит - нехай стоїть.
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02.08.2024 17:53 Ответить
ну зіграв же таки
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02.08.2024 18:25 Ответить
зараз ще кількасотмільйонів спишуть на ремонт
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02.08.2024 17:52 Ответить
Не триндіть. Коштом благодійників все роблять.
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02.08.2024 17:54 Ответить
в якій школі для розумововідсталих тебе вчили так розмовляти з незнайомими людьми?
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02.08.2024 18:11 Ответить
Не тицяй мені своїм дипломом такої школи.
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02.08.2024 18:24 Ответить
Час настав назначати мільйонні премії для тих, хто знайде хоч одну річ, яку Зельониє не зробили через дупу!
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02.08.2024 17:53 Ответить
А на чому зелені не крали у народу України, тобто з бюджету? Назвіть хоть щось.
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02.08.2024 18:10 Ответить
вибори 2019 року. Причому два рази
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02.08.2024 22:29 Ответить
як хтось сказав, щоб правильно приварити тризуба виявляється потрібен фахівець по зварюванню металів, а щоб керувати країною достатньо вміти грати пісюном на роялі
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02.08.2024 18:06 Ответить
так і там, зе-поц, на.бав - під фанеру лабав х.єм на роялі!!!
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02.08.2024 18:14 Ответить
навіть на роялі, навіть х.єм - нездатне!
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02.08.2024 18:15 Ответить
Як завжди,розуму проконсультуватись до початку робіт не вистачило. Та й навіщо? На ремонті теж щось на кишеню обломиться. І заплатить за ремонт бюджет,а не той,хто замовляв та виконував роботи
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02.08.2024 18:22 Ответить
C.ка,чтоб ни сделали.Даже символ государственности и тот с браком повесили.Рукожопые дятлы..Страна распистяев
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02.08.2024 18:24 Ответить
Ну, звичайно!! За такі десятки млн грн, швиденько у кооперативі гаражному, якийсь умілець, і не таке зварганити може!!
Типове тема приблуд95, з турбоНАДУВОМ грошей з бюджету, і без жодного відповідального посадовця за таке!! МоноШобла, в реаліях повсякдення! Тут,і на онуків вистачить…
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02.08.2024 18:25 Ответить
Даже нормальных сварщиков не осталось. Это еще совки живы. Что будет когда постареет поколение блогеров и лудоманов которым сейчас уже за 30.
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02.08.2024 19:00 Ответить
Фильм Идиократия, видел?
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02.08.2024 19:05 Ответить
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02.08.2024 19:15 Ответить
За результатами звиту, директор институту сказав, що тризуб хряпнеться на головы прохожим, и ничого институт не буде погоджувати! Деньги сперли пора по явкам бежать?
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02.08.2024 19:48 Ответить
Та не поц-ріотично ж звучить!!!
Впаде не тризуб а не-декомунізована не освячена в ПЦУ металева деталь з совєцького антиукраїнського матеріалу, розходьтеся справу закрито - винна рука москви.
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03.08.2024 01:01 Ответить
Треба було з кортенової сталі робити. А то "білим по білому" вийшло
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02.08.2024 20:02 Ответить
23 лімони на показуху викинули, а вона через рік вже й поржавіла. Шикарний розвод лохів.
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02.08.2024 21:38 Ответить
Треба знести!! Процес окупиться за рахунок мет.брухту чи розпилу га сувеніри.
Бо це вже занадто, поки буде стояти, то буде постійно якесь "імпровізування"
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03.08.2024 00:59 Ответить
Мляяяя
Нема дронів, нема турникетів, навіть пікапи привозять волонтери з висунутими язиками і хронічним вигоранням...
А ці ЗЕйолопи граються державними коштами!!
Нє, ну давай те вже рацуху - з загашників заводів/комунхозів дістати всі статУї леніна, приробити їм голову Шевченка Т.Г. і "освоїти" 5 мільярдів!!! Тим більше там недорога технологія- голову на 4Д-принтері можно зліпити .
Ото Перемога і Потуга!! Я в захваті,
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03.08.2024 00:57 Ответить
Да даже не заморачивайтесь всё равно придётся перепаять и переделать на советский герб Когда Россия займёт половину Украины
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04.08.2024 00:01 Ответить
И русский язык не забывайте скоро пригодится
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04.08.2024 00:02 Ответить
 
 