Музей о появлении дефектов на щите "Родины-Матери": Незначительные локальные недостатки. Институт электросварки имени Патона их уберет
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне заверил, что появление дефектов на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве не представляет опасности. Их уберет Институт электросварки имени Патона.
Об этом говорится в сообщении музея, передает Цензор.НЕТ.
"Замена советского герба на Тризуб на щите скульптуры "Родина-мать" состоялась к годовщине Независимости Украины в 2023 г., в рамках проекта "Тризуб Родины", инициированного Министерством культуры и информационной политики.
Осознавая сложность объекта и необходимость перманентного длительного наблюдения за техническим состоянием Тризуба, Музей войны осенью 2023 г. обратился в Институт электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины с просьбой осуществить независимое технологическое обследование герба с целью дальнейшего контроля и целостного мониторинга.
Институтом электросварки имени Е.О. Патона был осуществлен визуально-оптический, капиллярный, вихреструйный контроль и химический анализ сварных швов металлоконструкций и предоставлен отчет. По результатам всестороннего мониторинга были выявлены незначительные локальные недостатки, которые не влияют на эксплуатацию металлоконструкций в агрессивной среде.
Более того, Музей инициировал проведение работ по устранению имеющихся дефектов и в июле 2024 г. заключил договор с Институтом электросварки имени Е.О. Патона на оказание услуг по испытанию изделия.
Уверяем, музейная команда держит под пристальным контролем состояние скульптуры и Тризуба. В то же время хотим поблагодарить общество и представителей СМИ за внимание, ведь оно подчеркивает значимость воплощенного нами проекта и вселяет непоколебимую уверенность, что наш символ - Знак Княжеского Государства Владимира Великого, желанный не одним поколением украинцев, - всегда будет возвышаться на скульптуре "Родина-мать", - говорится в сообщении музея.
Напомним, в августе 2023 года на монумент "Родина-мать" установили трезубец.
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Крім того, одна з найвищих статуй у Європі, туристична локація - на ній гроші Київ заробляє.
Є попит - нехай стоїть.
Типове тема приблуд95, з турбоНАДУВОМ грошей з бюджету, і без жодного відповідального посадовця за таке!! МоноШобла, в реаліях повсякдення! Тут,і на онуків вистачить…
Впаде не тризуб а не-декомунізована не освячена в ПЦУ металева деталь з совєцького антиукраїнського матеріалу, розходьтеся справу закрито - винна рука москви.
Бо це вже занадто, поки буде стояти, то буде постійно якесь "імпровізування"
Нема дронів, нема турникетів, навіть пікапи привозять волонтери з висунутими язиками і хронічним вигоранням...
А ці ЗЕйолопи граються державними коштами!!
Нє, ну давай те вже рацуху - з загашників заводів/комунхозів дістати всі статУї леніна, приробити їм голову Шевченка Т.Г. і "освоїти" 5 мільярдів!!! Тим більше там недорога технологія- голову на 4Д-принтері можно зліпити .
Ото Перемога і Потуга!! Я в захваті,