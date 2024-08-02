Музей о появлении дефектов на щите "Родины-Матери": Незначительные локальные недостатки. Институт электросварки имени Патона их уберет

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне заверил, что появление дефектов на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве не представляет опасности. Их уберет Институт электросварки имени Патона.

Об этом говорится в сообщении музея, передает Цензор.НЕТ.

"Замена советского герба на Тризуб на щите скульптуры "Родина-мать" состоялась к годовщине Независимости Украины в 2023 г., в рамках проекта "Тризуб Родины", инициированного Министерством культуры и информационной политики.

Осознавая сложность объекта и необходимость перманентного длительного наблюдения за техническим состоянием Тризуба, Музей войны осенью 2023 г. обратился в Институт электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины с просьбой осуществить независимое технологическое обследование герба с целью дальнейшего контроля и целостного мониторинга.

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Институтом электросварки имени Е.О. Патона был осуществлен визуально-оптический, капиллярный, вихреструйный контроль и химический анализ сварных швов металлоконструкций и предоставлен отчет. По результатам всестороннего мониторинга были выявлены незначительные локальные недостатки, которые не влияют на эксплуатацию металлоконструкций в агрессивной среде.

Более того, Музей инициировал проведение работ по устранению имеющихся дефектов и в июле 2024 г. заключил договор с Институтом электросварки имени Е.О. Патона на оказание услуг по испытанию изделия.

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Уверяем, музейная команда держит под пристальным контролем состояние скульптуры и Тризуба. В то же время хотим поблагодарить общество и представителей СМИ за внимание, ведь оно подчеркивает значимость воплощенного нами проекта и вселяет непоколебимую уверенность, что наш символ - Знак Княжеского Государства Владимира Великого, желанный не одним поколением украинцев, - всегда будет возвышаться на скульптуре "Родина-мать", - говорится в сообщении музея.

Напомним, в августе 2023 года на монумент "Родина-мать" установили трезубец.