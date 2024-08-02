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Новости
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УПЦ МП продолжает незаконное строительство на территории Почаевской лавры, – директор заповедника Ильчишин

Почаївська лавра

Монастырь Московского патриархата в Свято-Успенской Почаевской лавре сразу после проведенной комиссией Министерства культуры и информационной политики проверки продолжил самовольное строительство.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал один из членов комиссии, директор Кременецко-Почаевского заповедника Василий Ильчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Как только комиссия завершила проверку, они снова затеяли строительство - и не только в охранной зоне, а в самом памятнике. Они самовольно вмешались в конструкцию памятника, между Успенским собором и кельями. Уничтожили около 300 квадратных метров исторической площади. Начали строить ангар между кельями и Успенским собором со стороны пещерных храмов... разрушили археологический культурный слой. Вмешались и в археологию, и в архитектуру, в стены, врезались в стену келий, повредили ее", - сказал Ильчишин.

Читайте также: Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон, - комиссия Минкульта

Он подчеркнул, что такие действия - это нарушение условий договора и памятникоохранного законодательства, поскольку разрушают объект культурного наследия национального значения.

"Мы вызвали полицию, составили акт. Материалы направили в Министерство культуры для реакции. 10 июля мы останавливали строительство", - отметил Ильчишин.

Читайте также: МКИП работает над возвращением в госуправление Почаевской и Святогорской лавр

Автор: 

Почаев (55) строительство (1996) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+15
Ви дебіли?? Підсрачниками гоніть! Які до сраки договори, коли з їх країною в нас війна??
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02.08.2024 19:11
+12
Коли в країні СБУ-це філіал ФСБ,який напряму підпорядкований агенту кремля,Єрмаку,а керівник ГУР МО мешкає в одному будинку з ФСБшником Гогілашвілі,по сумісництву чоловіком помічниці Маші - то які ви результати очікуєте?Тут не має нічого дивного,поки наркоман Володька буде гратися в генералісімуса-так буде завжди.
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02.08.2024 19:15
+8
Ви подивиться, як кацапська підорасня голову підняла. То труха, то ці підари попи фсбшні, то гетьманцев, ****** лаптьожна, то гундосий про референдум, ви що страха загубили
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02.08.2024 19:20
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То х.у.л.і ви там кал жуєте, терпіли?
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02.08.2024 19:09 Ответить
Ви дебіли?? Підсрачниками гоніть! Які до сраки договори, коли з їх країною в нас війна??
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02.08.2024 19:11 Ответить
Тому, і утікли, щоб саботувати, стефанчук з експертом корабельних сосок та їх моноШобла, на дивні канікули у ВРУ, щоб капєєчку заробити на підхваті у агентів з ФСБ з московськага паханату!!

Ну, і для кого вони треба в Україні, оте збіговище московське у ВРУ??
Сівкович з деркачем та льовочкіні з клюєвими, задоволені їх викидоном в Україні!
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02.08.2024 19:13 Ответить
Якби Почаївська Лавра належала Україні, ніякого самовільного будівництва там би не велося. Свято вірую. Миж знаємо, як у Києві бережуть історичну спадщину!
Ги...
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02.08.2024 19:13 Ответить
Гнати і негайно потрібно кацапських антихрестів із нашої землі,
бо це наші кляті вороги 😡🧌
Зеленський , пора прокинутись )
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02.08.2024 19:14 Ответить
Коли в країні СБУ-це філіал ФСБ,який напряму підпорядкований агенту кремля,Єрмаку,а керівник ГУР МО мешкає в одному будинку з ФСБшником Гогілашвілі,по сумісництву чоловіком помічниці Маші - то які ви результати очікуєте?Тут не має нічого дивного,поки наркоман Володька буде гратися в генералісімуса-так буде завжди.
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02.08.2024 19:15 Ответить
зеленський🤡 та стефанчук дали добро мп продовжувати окупацію української землі ...ВРУ на чолі слуг ...чорти промосковські
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02.08.2024 19:23 Ответить
Та Хрюханчук там ніхто,ВР керує ФСБшник Вячеслав Штучний,а Руслан Хрюханчук бігає перед ним на задніх лапках і лиже руку баріну.
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02.08.2024 19:31 Ответить
Авжеж, це ж не українські патріоти- цих просто так не закриєш, як Червінського.
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02.08.2024 19:19 Ответить
Ви подивиться, як кацапська підорасня голову підняла. То труха, то ці підари попи фсбшні, то гетьманцев, ****** лаптьожна, то гундосий про референдум, ви що страха загубили
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02.08.2024 19:20 Ответить
чому ця сволота ще в Україні
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02.08.2024 19:22 Ответить
ви заїбали сюсюкатись с кацапськими попами! Та ще й де? в Почаєві! Це ж не Святогірськ, *****!
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02.08.2024 20:04 Ответить
це красномовне свідчення багатьох речей , ви самі розумвєте яких
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02.08.2024 20:39 Ответить
Окопи риють?
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02.08.2024 20:44 Ответить
У одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності 24 серпня минулого року, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - Московією (росією), а також з підступним хитрим ворогом на внутрішньому фронті. Варто додати, що Степан Хмара казав, що за все своє життя аж до останнього свого часу він «ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв». Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе своє політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою, як зараз влада яка злочинно кришує московську церкву МП. Може хоч кривава війна навчить Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну владу.
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02.08.2024 20:49 Ответить
не мели дурниць. знавець "здатний мислити"
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02.08.2024 21:42 Ответить
Тернопільчани, ви господарі на своїй землі, чи у вас там кацапи господарі? Чи ви чекаєте, що прийде якийсь дядько і наведе у вашому будинку порядок?
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02.08.2024 22:00 Ответить
.... совкова влада сприяє безчинствам моспархату .
Ганьба.
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02.08.2024 22:07 Ответить
Под носом у СБУ.
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02.08.2024 23:14 Ответить
Так забирайте! Якого йуха чекаєте? Нйух попів в масковію.
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02.08.2024 23:40 Ответить
Геть московських попів з України!
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03.08.2024 00:33 Ответить
А ми тут торочимо про якісь "соцопитування". Країною дураків керує купка ідіотів
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03.08.2024 04:38 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці. Перші запитують себе "Якщо не я, то хто?" і зараз перебувають у ЗСУ, а другі, втираючи соплі, запитують "А чому я?" і частково "тонуть у Тисі".
Що є обрана населенням "влада" всім відомо.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною ...
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03.08.2024 15:37 Ответить
 
 