УПЦ МП продолжает незаконное строительство на территории Почаевской лавры, – директор заповедника Ильчишин

Монастырь Московского патриархата в Свято-Успенской Почаевской лавре сразу после проведенной комиссией Министерства культуры и информационной политики проверки продолжил самовольное строительство.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал один из членов комиссии, директор Кременецко-Почаевского заповедника Василий Ильчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Как только комиссия завершила проверку, они снова затеяли строительство - и не только в охранной зоне, а в самом памятнике. Они самовольно вмешались в конструкцию памятника, между Успенским собором и кельями. Уничтожили около 300 квадратных метров исторической площади. Начали строить ангар между кельями и Успенским собором со стороны пещерных храмов... разрушили археологический культурный слой. Вмешались и в археологию, и в архитектуру, в стены, врезались в стену келий, повредили ее", - сказал Ильчишин.

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Он подчеркнул, что такие действия - это нарушение условий договора и памятникоохранного законодательства, поскольку разрушают объект культурного наследия национального значения.

"Мы вызвали полицию, составили акт. Материалы направили в Министерство культуры для реакции. 10 июля мы останавливали строительство", - отметил Ильчишин.

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