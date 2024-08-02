УПЦ МП продолжает незаконное строительство на территории Почаевской лавры, – директор заповедника Ильчишин
Монастырь Московского патриархата в Свято-Успенской Почаевской лавре сразу после проведенной комиссией Министерства культуры и информационной политики проверки продолжил самовольное строительство.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал один из членов комиссии, директор Кременецко-Почаевского заповедника Василий Ильчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Как только комиссия завершила проверку, они снова затеяли строительство - и не только в охранной зоне, а в самом памятнике. Они самовольно вмешались в конструкцию памятника, между Успенским собором и кельями. Уничтожили около 300 квадратных метров исторической площади. Начали строить ангар между кельями и Успенским собором со стороны пещерных храмов... разрушили археологический культурный слой. Вмешались и в археологию, и в архитектуру, в стены, врезались в стену келий, повредили ее", - сказал Ильчишин.
Он подчеркнул, что такие действия - это нарушение условий договора и памятникоохранного законодательства, поскольку разрушают объект культурного наследия национального значения.
"Мы вызвали полицию, составили акт. Материалы направили в Министерство культуры для реакции. 10 июля мы останавливали строительство", - отметил Ильчишин.
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Ну, і для кого вони треба в Україні, оте збіговище московське у ВРУ??
Сівкович з деркачем та льовочкіні з клюєвими, задоволені їх викидоном в Україні!
Ги...
бо це наші кляті вороги 😡🧌
Зеленський , пора прокинутись )
Ганьба.
Що є обрана населенням "влада" всім відомо.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною ...