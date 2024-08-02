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Новости мобилизации
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ВМС ВСУ подискивают экипаж для корвета "Гетман Иван Выговский"

Корвет Гетьман Іван Виговський

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили набор экипажа на военный корабль "Гетман Иван Выговский".

Перечень вакансий опубликовали в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Турции на воду спустили очередной корвет типа Ada с названием "Гетман Иван Выговский". Незадолго до этого турецкие кораблестроители спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", а это означает, что Военно-морские силы становятся мощнее, сильнее и современнее.

Смотрите также: В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский". ФОТОрепортаж

Конечно, современные корабли такого типа требуют хорошо обученного и мотивированного экипажа, который будет защищать морские рубежи Украины от агрессора. Именно поэтому, еще есть шанс попасть именно в экипаж корвета "Гетман Иван Выговский".

Вакансии:

Пулеметчик (комендор): https://bit.ly/3YuJAof

Оператор группы автоматизированных систем управления: https://bit.ly/4dsJbXK

Оператор-электрик зенитной ракетной батареи: https://bit.ly/3A294iw

Палубный матрос: https://bit.ly/3A9r8HA

Кок: https://bit.ly/46rJuQl

Связист: https://bit.ly/3A87jjO

Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9

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Не упустите свой шанс стать участниками уникального экипажа современного украинского корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и войти в новейшую историю Украинского Войска", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

ВМС назвало вакансії на корветі Гетьман Іван Виговський

Автор: 

ВМС (1460) корвет (32) мобилизация (2735) рекрутинг (127)


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Топ комментарии
+16
Для чого витрачати сотні міліонів доларів на ці консервні банки які доказано немають цінності в теперішніх боях.Одна ракета і все.А на ці гроші краще би виготовили багато батерей "Нептунів" чи "Сапсанів".До дупи ці корвети....
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02.08.2024 20:11
+12
Вони у американців працюють в складі авіаносної групи, яка має досить круте ППО рівня Патріота, має винищувачі і їх ******* корвети до того облаштовуються уже автоматичними пушками для збиття повільних рухомих цілей...

А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
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02.08.2024 20:32
+11
Нє, ну якщо "кулеМЕНТНИК" - то це до МВС. Там, мабуть, ще МЕНТИ залишилися.
Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
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02.08.2024 20:09
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Правила форума Совет форумчан
А шо: ВМС не має своїх бусиків?
Можна орендувати!
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02.08.2024 20:05 Ответить
Катерами...з пляжу...
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02.08.2024 20:09 Ответить
Нє, ну якщо "кулеМЕНТНИК" - то це до МВС. Там, мабуть, ще МЕНТИ залишилися.
Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
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02.08.2024 20:09 Ответить
Для чого витрачати сотні міліонів доларів на ці консервні банки які доказано немають цінності в теперішніх боях.Одна ракета і все.А на ці гроші краще би виготовили багато батерей "Нептунів" чи "Сапсанів".До дупи ці корвети....
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02.08.2024 20:11 Ответить
Американці такі тупі, що штампують ці консервні банки десятками. Крук, зателефонуй їм, поясни, що вони козли.
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02.08.2024 20:20 Ответить
Вони у американців працюють в складі авіаносної групи, яка має досить круте ППО рівня Патріота, має винищувачі і їх ******* корвети до того облаштовуються уже автоматичними пушками для збиття повільних рухомих цілей...

А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
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02.08.2024 20:32 Ответить
Зателефонуй Сирському і йому це все розкажи, бо він, козел, цього всього не знає...
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02.08.2024 21:01 Ответить
А він тут яким боком це набагато вищий рівень приймали рішення
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02.08.2024 21:56 Ответить
Подоляцький, яким боком Сирcький до рішення фсб, яуе було передано Єрмаку у 2020-му, і підписано до виконання чуваком, що виконує роль президента України у тому ж 2020-му?
фсб, щоб зірвати ракетні програми України, видало команду Єрмаку- закопати гроші, що були виділені на ракети у консервні банки.
Що і було виконано Зеленьським.
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02.08.2024 22:06 Ответить
Плюс американці на них катаються по океану по всій земній кулі. А чорне море, яке прострілюється в будь-яку точку ракетами (які в русні є) і з Криму без проблем морськими дронами (які поки що русні не було сенсу робити) то доля будь-якого корабля більшого за патрульну лодку може вирішитись швидко.
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02.08.2024 22:15 Ответить
Подоляцький, у США флот океансько класу і виконує стретегічні завдання у всіх океанах і морях Земної кулі. Куди ви із Зеленьським плануєте поплисти на тому Коветі? До Гондурасу чи Гайани, воювати проти Венєсуєли?
Після зміни влади, по епізодам свідомого роззброєння України перед російським вторгненням, Єрмака і Зеленьського буде розшукувати інтерпол, по запиту нової влади.
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02.08.2024 22:12 Ответить
Скажу більше , американці навіть наштампували "малопомітних" для РЛС есмінців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%C2%BB Zumwalt , а тепер не знають що з ними робити , ну а за результатами українсько-кацапської війни взагалі х.з. що з тими ВМС буде , бо це іще тільки надводні дрони використовували , а на підході підводні ((
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02.08.2024 22:37 Ответить
Все с ними будет нормально. Что б беспилотник мог атаковать корабли ему надо быть не дальше своего запаса ходу. Авианосные группы находятся в открытом океане, пока такой беспилотник спустят на воду, не будет уже ни корабля-матки, ни самого беспилотника.
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03.08.2024 00:03 Ответить
Для України корвети класу «Ada» будуватимуть з врахуванням можливості переозброєння на кращі, новіші зразки озброєння, а також з можливістю використання озброєння різних виробників. Зокрема комірки під ПКР будуть виготовлятися таким чином, щоб з них можна було запускати як вітчизняні ПКР "Нептун" , так і іноземні: американський "Гарпун", турецьку Atmaca, норвезьку Naval Strike Missle та інші ракети, які зараз тільки розробляються, зокрема і перспективні гіперзвукові ПКР.
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02.08.2024 21:34 Ответить
У ролі зенітного ракетного комплексу зараз опрацьована можливість встановлення французького комплексу VL MICA. Виробник підтвердив готовність його постачання в Україну. Це ******** універсальний комплекс, який постійно розвивається та адаптований до застосування з кораблів типу корвет. У порівнянні із RIM-116, який зараз встановлений на турецьких корветах, він має значно ширші можливості. Корабельна версія MICA дозволяють знищувати цілі на віддалі до 20 км, а по висоті до 9 км. Швидкості та маневреності ракети достатньо для знищення цілей, які рухаються зі швидкістю до 3 Мах, що дозволяє перехоплювати надзвукові ракети. Також комплекс призначений для перехоплення крилатих ракет, які летять у лічених метрах над водою.
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02.08.2024 21:36 Ответить
За повідомленням Радiо Свобода, українські корвети матимуть західне озброєння. Ударна ракетна зброя - протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США. Також корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MICA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium (35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами (12,7-мм) Aselsan STAMP. Мінно-торпедне озброєння корвета складатиметься з торпедних апаратів (324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.
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02.08.2024 21:38 Ответить
Якщо б вони все це мали мати то б його поставили на етапі будівництва а не витрачались гроші на турецьке озброєння
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02.08.2024 21:58 Ответить
Як пише Miлiтарний, на оприлюднених фото видно, що корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. На носі корабля видно кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, а над вертолітним ангаром встановлена 35-мм турецька зенітна установка Korkut.
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02.08.2024 22:17 Ответить
"Можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв'язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N і систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC"
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02.08.2024 22:20 Ответить
Ага, через 15 хвилин після виходу " потужного Корвєта" із хранцкзьським чи турецьким зубє- буббєр озброєнням і зарядженим у пушку Арєстовичем, буде знищений рядовою ракетою Онікс М, чи безекіпажним човником. Що і було доведено ЗСУ протягом 22- 24 років.
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02.08.2024 22:21 Ответить
"Корабельна версія MICA дозволяють знищувати цілі на віддалі до 20 км, а по висоті до 9 км. Швидкості та маневреності ракети достатньо для знищення цілей, які рухаються зі швидкістю до 3 Мах, що дозволяє перехоплювати надзвукові ракети"
Онікс М - Максимальна швидкість: 884 м/с (М=2,6)
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03.08.2024 01:09 Ответить
Що ти несеш, подоляцяцьке ?
Ця вся книжна болтовня добре працює у вашому тролінні.
А факти в тому, що весь Чономорський флот запертий у Новоросійську.
Ну хіба що у них дула не були заряджені протикорабельними тролями подоляка .
Щоб ви, боти не розкаували, всю війну " потужний консервний корвєт Зеленьського" простоїть у Турецьких чи Румунських портах, ховаючись від удару росіян. Паралєльно прожираючи військовий бюджет, що міг би піти на реальні озброєння для ЗСУ.
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03.08.2024 09:53 Ответить
П,с.
Ти що тут дурня граєш на трєтьому році війни, виписуючи книжкові ТТХ? За тими книжковими ТТХ підводний крейсер москва сто разів би вразив дозвукові, на рідкому паливі Нептуни. А де зараз той крейсер із засобами ППО що повинні були прикривати все ударне угрупування чорноморського флоту?
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03.08.2024 10:02 Ответить
Бастіон 2 Мах...

є нюанс це ЗРК може вести до знищення тільки 4 ракети... "Salvo firing (1x launcher = 4 x misilles, 4 different targets)" Враховуючи кількість протикорабельних комплексів у орків, та пуски з авіації і тісне чорне море....
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03.08.2024 10:07 Ответить
як до чого , а на чому віслюк буде паради приймати ? на резиновому надувному човні ?
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02.08.2024 21:42 Ответить
Так дійсно для чого нам ці корита ? Якщо ми потопили половину чорноморського флоту рашки за допомогою безпілотників , то це не означає що москаль не освоїть і не виготовить таку саму зброю .
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02.08.2024 22:28 Ответить
А еще лучше чтоб эти миллионы долларов в карман кому-то попали. Если корвет правильно вооружить и думать стратегически то могут наделать немало бед
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03.08.2024 09:27 Ответить
Скумбрія по 8 гр..
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02.08.2024 20:11 Ответить
ТЦК пришлет 50+ летних "новобранцев" и проблема решена.
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02.08.2024 20:14 Ответить
Не умеющих плавать...
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02.08.2024 20:25 Ответить
Идиоты конченые. Мало того что деньги на ветер выбросили так еще людей угробите. Вам тупорылым не понять что ети корветы обречены? Для ***** дело принципа их уничтожить чтобы отомстить за потопленный рашистский черноморский флот. И даже подписание капитуляции-перемирия не спасет ети корабли.
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02.08.2024 20:16 Ответить
Людей не угробят, эти суда не выйдут в Чёрное море до конца войны, ну если только в Средиземное на обкатку
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03.08.2024 02:15 Ответить
тобто, маріманів в україні не готували?
жодного військово морського вуза?
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02.08.2024 20:17 Ответить
Я так розумію, що командувачів з бойовим досвідом не треба.

Україна ж стільки морських битв провела...
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02.08.2024 20:19 Ответить
What the hell is кулеМЕНТник???
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02.08.2024 20:21 Ответить
Ой, яка нафіг проблема?! Треба взяти Квартал-95 повним складом і поселити на той корвет.
73% будуть пісяти окропом, аплодувати стоячи і вимагати Героя України кожному паяцу.
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02.08.2024 20:25 Ответить
сказати що ідіоти при владі--мало Гроші на вітер.
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02.08.2024 20:31 Ответить
Це питання до ідіотів, які обрали цю владу.
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02.08.2024 20:44 Ответить
Ви й досі не зрозуміли, що ця зешобла робить ? Все, щоб знищити Україну ! Кпичали, що загнали кацапський флот аж у Новоросійськ. Тепер кацапи будуть реготати, що два човни загнали в Одесу які самовтопились.
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02.08.2024 21:50 Ответить
Військові ВУЗи перестали готувати кадри? Ви ще в ФСБ оголошення подайте,вони вам швиденько екіпаж підберуть,долбо@би зелені.
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02.08.2024 20:51 Ответить
«******* кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу,…» - а президентом країни можна й тупорилого клоуна вибрати.
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02.08.2024 21:23 Ответить
Невже знайдуться смертники на таку мішень)москальський флот вже в Чорному морі дно освоює)
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02.08.2024 21:25 Ответить
А шо його шукати...??? Пару банд ТЦК в порт Одеси чи там Південного і екіпажів нахапають на три "Виговських"...
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02.08.2024 21:33 Ответить
Нарешті адміралам в Одесі буде як бичків ловити коло берега. "Сагайдачного" ж з перепугу втопили, старі радянські калоші передали в Криму москалям.
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02.08.2024 21:33 Ответить
По пару адміральчиків на кожний корвет !
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02.08.2024 21:54 Ответить
Тенюх колишній командир тральщика
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02.08.2024 22:30 Ответить
Головна вимога до кандидатів - вміти плавати у палаючому дизпаливі !
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02.08.2024 21:53 Ответить
Підводні човни краще
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02.08.2024 22:17 Ответить
По команді із фсб закопали гроші із ракетних програм на консервні банки, які НІКОЛИ , під час бойових дій не вийдуть у відкрите Чорне Море!
У кращому випадку, ці " потужні консерви Зеленьського" будуть стояти у Туреччині, чи у Констанці біля причалів, проїдаючи військовй бюджет України.
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02.08.2024 22:27 Ответить
Тернопільський воєнкомат забезпечить корабель екіпажем. Інфі сотка
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02.08.2024 22:29 Ответить
Кабінету міністрів потрібні на роботу: 1)міністри; 2)посли; 3)буфетниця.
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02.08.2024 22:30 Ответить
Потім ці вакансії потужним наказом переведуть у піхоту.
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02.08.2024 22:51 Ответить
А чому не вказані зарплати ?
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02.08.2024 22:54 Ответить
до речі, хороша місцинка для спокійного тилового життя: жодної небезпеки - корабель жодного разу не ткнуть (у час війни) у наші води, щоби не склав пару "москві", а лише теплі моря та заходи до закордонних портів!! от даремно витрачених грошей на це "диво" шкода, а найбільше шкода, що платити ще й треба туркам, які й так на нас нагрілися завдяки зеленому виродку...
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03.08.2024 00:30 Ответить
Интересно, есть ли и*****в которые на это поведутся и подпишут себе смертный приговор? Эти консервы ее защитить, уничтожить их проще простого. Тупо бабло в унитаз спустили и теперь нелепо пиарятся...
Все те кто поведутся, соболезную, можете сразу для себя искать место на кладбище, ну а я буду ждать видосик с его уничтожением, тут то такую консерву можно заснять со всех сторон.
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03.08.2024 07:14 Ответить
Краще б ракетних катерів на ці гроші наклепали... І дешевше і толку більше..
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03.08.2024 10:59 Ответить
 
 