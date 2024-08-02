ВМС ВСУ подискивают экипаж для корвета "Гетман Иван Выговский"
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили набор экипажа на военный корабль "Гетман Иван Выговский".
Перечень вакансий опубликовали в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в Турции на воду спустили очередной корвет типа Ada с названием "Гетман Иван Выговский". Незадолго до этого турецкие кораблестроители спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", а это означает, что Военно-морские силы становятся мощнее, сильнее и современнее.
Конечно, современные корабли такого типа требуют хорошо обученного и мотивированного экипажа, который будет защищать морские рубежи Украины от агрессора. Именно поэтому, еще есть шанс попасть именно в экипаж корвета "Гетман Иван Выговский".
Вакансии:
Пулеметчик (комендор): https://bit.ly/3YuJAof
Оператор группы автоматизированных систем управления: https://bit.ly/4dsJbXK
Оператор-электрик зенитной ракетной батареи: https://bit.ly/3A294iw
Палубный матрос: https://bit.ly/3A9r8HA
Связист: https://bit.ly/3A87jjO
Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9
Не упустите свой шанс стать участниками уникального экипажа современного украинского корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и войти в новейшую историю Украинского Войска", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.
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Можна орендувати!
Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
фсб, щоб зірвати ракетні програми України, видало команду Єрмаку- закопати гроші, що були виділені на ракети у консервні банки.
Що і було виконано Зеленьським.
Після зміни влади, по епізодам свідомого роззброєння України перед російським вторгненням, Єрмака і Зеленьського буде розшукувати інтерпол, по запиту нової влади.
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Ця вся книжна болтовня добре працює у вашому тролінні.
А факти в тому, що весь Чономорський флот запертий у Новоросійську.
Ну хіба що у них дула не були заряджені протикорабельними тролями подоляка .
Щоб ви, боти не розкаували, всю війну " потужний консервний корвєт Зеленьського" простоїть у Турецьких чи Румунських портах, ховаючись від удару росіян. Паралєльно прожираючи військовий бюджет, що міг би піти на реальні озброєння для ЗСУ.
Ти що тут дурня граєш на трєтьому році війни, виписуючи книжкові ТТХ? За тими книжковими ТТХ підводний крейсер москва сто разів би вразив дозвукові, на рідкому паливі Нептуни. А де зараз той крейсер із засобами ППО що повинні були прикривати все ударне угрупування чорноморського флоту?
є нюанс це ЗРК може вести до знищення тільки 4 ракети... "Salvo firing (1x launcher = 4 x misilles, 4 different targets)" Враховуючи кількість протикорабельних комплексів у орків, та пуски з авіації і тісне чорне море....
жодного військово морського вуза?
Україна ж стільки морських битв провела...
73% будуть пісяти окропом, аплодувати стоячи і вимагати Героя України кожному паяцу.
У кращому випадку, ці " потужні консерви Зеленьського" будуть стояти у Туреччині, чи у Констанці біля причалів, проїдаючи військовй бюджет України.
Все те кто поведутся, соболезную, можете сразу для себя искать место на кладбище, ну а я буду ждать видосик с его уничтожением, тут то такую консерву можно заснять со всех сторон.