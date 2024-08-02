ВМС ВСУ подискивают экипаж для корвета "Гетман Иван Выговский"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили набор экипажа на военный корабль "Гетман Иван Выговский".

Перечень вакансий опубликовали в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Турции на воду спустили очередной корвет типа Ada с названием "Гетман Иван Выговский". Незадолго до этого турецкие кораблестроители спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", а это означает, что Военно-морские силы становятся мощнее, сильнее и современнее.

Смотрите также: В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский". ФОТОрепортаж

Конечно, современные корабли такого типа требуют хорошо обученного и мотивированного экипажа, который будет защищать морские рубежи Украины от агрессора. Именно поэтому, еще есть шанс попасть именно в экипаж корвета "Гетман Иван Выговский".

Вакансии:

Пулеметчик (комендор): https://bit.ly/3YuJAof

Оператор группы автоматизированных систем управления: https://bit.ly/4dsJbXK

Оператор-электрик зенитной ракетной батареи: https://bit.ly/3A294iw

Палубный матрос: https://bit.ly/3A9r8HA

Кок: https://bit.ly/46rJuQl

Связист: https://bit.ly/3A87jjO

Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9

Читайте также: Армии нужно больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны

Не упустите свой шанс стать участниками уникального экипажа современного украинского корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и войти в новейшую историю Украинского Войска", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.