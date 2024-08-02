Лидер партии Шольца Эскен: Обмен показал, что переговоры с "российским агрессором" возможны

Глава Социал-демократической партии Германии Саския Эскен считает, что обмен заключенными с РФ показал, что переговоры возможны даже с агрессором.

Эскен называет обмен заключенными с Россией большим успехом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это большой успех для дипломатии, что нам удалось освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из российских тюрем", - сказала она.

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Обмен убийцы из Тиргартена Вадима Красикова был трудным решением, отметила политик.

"В этом обмене также есть болезненные моменты. Так обычно бывает в дипломатии, когда вы заключаете сделку, что потом вам приходится принимать болезненные решения", - объясняет Эскен.

Однако результатом является то, что многие люди смогли получить свободу и безопасность таким образом.

"Соглашение однозначно показывает, что можно договариваться, вступать в переговоры даже с российским государством и даже с российским агрессором, по вопросам, где они также имеют свои интересы, - говорит Эскен.

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В конце концов, они хотят достичь мира, "но для этого мы должны сначала создать ситуацию, в которой российское государство действительно захочет говорить с нами", - сказала глава СДПГ.