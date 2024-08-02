Лидер партии Шольца Эскен: Обмен показал, что переговоры с "российским агрессором" возможны
Глава Социал-демократической партии Германии Саския Эскен считает, что обмен заключенными с РФ показал, что переговоры возможны даже с агрессором.
Эскен называет обмен заключенными с Россией большим успехом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Это большой успех для дипломатии, что нам удалось освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из российских тюрем", - сказала она.
Обмен убийцы из Тиргартена Вадима Красикова был трудным решением, отметила политик.
"В этом обмене также есть болезненные моменты. Так обычно бывает в дипломатии, когда вы заключаете сделку, что потом вам приходится принимать болезненные решения", - объясняет Эскен.
Однако результатом является то, что многие люди смогли получить свободу и безопасность таким образом.
"Соглашение однозначно показывает, что можно договариваться, вступать в переговоры даже с российским государством и даже с российским агрессором, по вопросам, где они также имеют свои интересы, - говорит Эскен.
В конце концов, они хотят достичь мира, "но для этого мы должны сначала создать ситуацию, в которой российское государство действительно захочет говорить с нами", - сказала глава СДПГ.
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Коли ви віддаєте злочинців,
А ****** - заручників
А взагалі, терористів краще знищувати, тому що терор не закінчиться.
Чебурашка - кубинец.
Погода на картинке как в Вологде.
Россия в роли посредника?
плєшивий, в черговий раз, взяв на понт вшивого інтелегентішку.
тепер, будуть "давити", на нашого зе!лошару, що б дивився в очко.
осінь, буде прикольною і ржачною, по повній.
На думку видання, можна з розумінням поставитися до такого обміну з огляду на те, що були звільнені невинні. "Але за холодних геополітичних обставин, які визначають мислення Путіна, це беззаперечна перемога для нього", - доходить висновку Washington Post.
Автор: Крістіан Тріппе, керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції DW.
Це типу-ми вам купу золота-а ви нам купу лайна-і по ітогу -"переговори ж можливі".. тьху.. інфантіли
https://www.facebook.com/share/EisnQypttn7uqa2F/ Ірина Ромалійська :
Звільнений вчора тепер вже колишній російський політвʼязень Андрій Пивоваров заявив, що буде боротися за помʼякшення санкцій Заходу, процитую далі: «чтобы мы могли ослабить санкции, именно те, которые касаются простых людей».
Також висловився обміняний Володимир Кара-Мурза: «Мы видим очень часто, что санкции западных демократических стран оказываются направленными уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это крайне несправедливо и контрпродуктивно».
пустіть цього "опозиціонера" до влади -стане таким же імперцем
"Окупанти скинули дві авіабомби на Мирноград, поранені жінка і двоє дітей"
Твої зебіли віддати Цемаха і бкркутню за купку ватних таксистів з Донецька.
https://finance.yahoo.com/news/ukraine-allies-worried-power-zelenskiy-030012864.html
О да, теперь много людей чуствуют себя в безопасности когда благодаря правительству Германии и США, киллеры и наемные убийцы на свободе.
Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, - каже Ескен.
Поздравляю, что Ескен удовлетворяет потребности и интересы ***** убивать людей и кошмарить Европу и весь мир.
Цим обміном ви відкрили сезон охоти на німців на Роісє.
Цікаво, це буде їх головним меседжем до виборців на майбутніх виборах: "терористи усього світу, захоплюйте чим більша громадян Німеччини в заручники і у вас завжди буде шанс з нами домовитися і отримати від нас все, що вам заманеться"?
😁😁😁