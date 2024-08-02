В Одессе мужчина и женщина избили сотрудницу патрульной службы во время вручения повестки, - полиция
42-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые напали на сотрудницу патрульной службы во время выполнения ею служебных обязанностей, задержаны в процессуальном порядке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.
Сегодня днем в ходе проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных водителя автомобиля КИА было установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВВК. Во время вручения военнослужащими гражданину повестки он отказался ее получать и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.
Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил сотрудницу патрульной службы за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.
По факту избиения сотрудницу патрульной службы следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении работника правоохранительного органа. Женщина и мужчина задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.
Кроме того, в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Также мужчина получил постановление об административном правонарушении по ст. 127 КУоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходами).
Полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем КИА, который с места происшествия скрылся. По данному факту начато производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.
В рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненных правоохранителям телесных повреждений. По результатам экспертных заключений будет приниматься процессуальное решение относительно окончательной правовой квалификации противоправных действий злоумышленников. Следствие продолжается.
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Потому что форма "ПОХОЖА" ?!
НИ У ОДНОГО ИЗ НИХ НЕТ
"СЛУЖБОВОГО ПОСВIДЧЕННЯ" !
Без него они НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!!!!
Це ви про діяльність ТЦК?