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В Одессе мужчина и женщина избили сотрудницу патрульной службы во время вручения повестки, - полиция

Напад на патрульну і працівників ТЦК в Одесі

42-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые напали на сотрудницу патрульной службы во время выполнения ею служебных обязанностей, задержаны в процессуальном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Сегодня днем в ходе проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных водителя автомобиля КИА было установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВВК. Во время вручения военнослужащими гражданину повестки он отказался ее получать и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

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Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил сотрудницу патрульной службы за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения сотрудницу патрульной службы следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении работника правоохранительного органа. Женщина и мужчина задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

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Кроме того, в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Также мужчина получил постановление об административном правонарушении по ст. 127 КУоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходами).

Полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем КИА, который с места происшествия скрылся. По данному факту начато производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.

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В рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненных правоохранителям телесных повреждений. По результатам экспертных заключений будет приниматься процессуальное решение относительно окончательной правовой квалификации противоправных действий злоумышленников. Следствие продолжается.

Автор: 

Одесса (7865) патрульная полиция (1810) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+17
таке враження, що більшість громадян України чекає поки війна якось сама розсмокчеться...
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02.08.2024 22:50
+15
А що, ті 400 000 ментовських особей її пройшли? Сумніваюсь. Зате вони спокійно собі х#й клали на мобілізацію, оскільки їх влада відмазала.
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02.08.2024 23:03
+13
Як написано, так і було. Найкращий Тернопільській тцк з новини нижче не дасть збрехати. Козли...
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02.08.2024 22:41
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А с чего ты взял, что там присутствовали "полицейские"!?
Потому что форма "ПОХОЖА" ?!
НИ У ОДНОГО ИЗ НИХ НЕТ
"СЛУЖБОВОГО ПОСВIДЧЕННЯ" !

Без него они НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!!!!
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03.08.2024 14:36 Ответить
Вот твари.. "Делаю что хочу".. В Штатах за такие дела всех бы упекли сразу на долгие годы.. Живешь в этой стране - выполняй и законы этой страны.
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03.08.2024 04:16 Ответить
Это опять я. Вот для ответа на ваш призыв и нужен был Тернопольский ТЦК.
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03.08.2024 05:20 Ответить
Як можна жити по законам, коли саме "правоохоронці" починають їх системно порушувати?
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03.08.2024 08:22 Ответить
"Делаю что хочу"..

Це ви про діяльність ТЦК?
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03.08.2024 08:59 Ответить
якого члена група з більш ніж 10 поліцаїв і тцкашніків в місті кошмарили людей? ви можете таке уявити в сша? Всі ж прекрасно розуміють, що це все робиться для отримання хабарів. У нас армія вже під 1.5 млн. куди ще набирати??? де людей не вистачає??? тільки в тцк офіційно 100 ТИСЯЧ вже працює.
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03.08.2024 09:06 Ответить
Але російський наступ зупинити не можемо, орки прорвали фронт на покровському напрямку.
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03.08.2024 10:01 Ответить
так там оборонних споруд нема. хоч 2 млн солдат пригони туди, без бліндажів, окопів, без арти, їх перемелють. Звісно, що наші відступають, і правильно роблять.
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03.08.2024 10:02 Ответить
Арта трохи є. А хто заважав зробити оборонні споруди за цілих 2,5 роки?? Чому під час першої і другої світової -подібні фортеці за місяць!! робили, як було треба? Що бетону не вистачає??? Я не вірю















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03.08.2024 10:15 Ответить
І по -друге. До поки будемо відступати? До Дніпра? До Київа? До Львова? До Ужгорода? Хто вам всім сказав, що вони зупиняться на межах Донецької області? То було раніше, наразі путін відчуває кров і буде йти вперед, поки його не зупинять.
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03.08.2024 10:18 Ответить
вони не зупиняться.
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03.08.2024 10:22 Ответить
******* адесская кацапня.
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03.08.2024 06:48 Ответить
Ніяк второпати не можу чого поліцейські їх відразу не пристрелили?..
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03.08.2024 07:31 Ответить
Бо є закон про поліцію.
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03.08.2024 10:19 Ответить
Я думаю,що в усіх подібних випадках,особи,що нападають на поліцейських і ТЦКошників....нападають на них лише тому,що вони представники української держави,в державній формі. Нападники ненавидять Україну,мріють щоб прийшла Рашка,а всі ці крики про бусифікацію,небажання воювати-це відмазки.... Інша справа,що і поліціянти з ТЦК є різні (як у Тернополі та Одесі) але це вже заслуга одного картавого чувачка та його лоботряса-регента....
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03.08.2024 08:08 Ответить
так це ж в одесі й трапилось вчора. ти пишеш, що це були ждуни, і тут же їх виправдовуєш, що в одесі тцк - бандити. іди лікуйся.
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03.08.2024 09:43 Ответить
Суд будет скорый,приговор суровый,а одесско-испанский военком,судья убийца и тцкашники вымогатели пусть подождут дома приговор еще несколько лет.
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03.08.2024 08:23 Ответить
Працівники ТЦК зупинили автмобіль для перевірки документів, на шо не мають жодних повноважень, все інше - наслідки.
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03.08.2024 08:57 Ответить
Чому б уважно не почитати - поліцейські патрульні разом з ТЦК.
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03.08.2024 09:03 Ответить
Тому, що я читав про цей випадок на інших ресурсах, саме працівники ТЦК зупинили авто, це по перше, по друге рішення про необхідність проходження ВЛК тим чи іншим війстковозобовязаним, приймае керівник ТЦК та ставить особистий підпис на повістці, а нє дядя Вася на колінці.
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03.08.2024 09:11 Ответить
О, черговий зашквар тцкунів. А потім дивуються чого на них люди кидаються. А по закону діяти не можна? Обов'язково треба цирк ''а-ля 95 кагал'' влаштовувати?
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03.08.2024 09:43 Ответить
Одесити останнім часом вже дуже якісь акуєвші. Що не день то якась русня спливає звідти.
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03.08.2024 10:43 Ответить
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