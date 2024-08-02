Глава Минобороны Венгрии Шалай-Бобровницкий похвалил "героическую и храбрую борьбу украинцев"

Глава оборонного ведомства Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий выразил большое уважение к "героической и храброй борьбе украинцев".

Об этом он заявил на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии, его слова цитирует Telex, информирует Цензор.НЕТ.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил министр.

В то же время министр обороны Венгрии не объяснил, о каких "усилиях" он говорил, а также не сказал, почему он считает, что полномасштабная война в Украине "все ближе к концу".

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Также Шалай-Бобровницкий традиционно для венгерских властей обвинил Запад в "раздувании войны" вместо ее "сдерживания". По его словам, якобы такие действия помогли России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

Зато Украина, считает венгерский министр, исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.

Напомним, что на этой неделе венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.

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