Глава Минобороны Венгрии Шалай-Бобровницкий похвалил "героическую и храбрую борьбу украинцев"
Глава оборонного ведомства Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий выразил большое уважение к "героической и храброй борьбе украинцев".
Об этом он заявил на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии, его слова цитирует Telex, информирует Цензор.НЕТ.
"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил министр.
В то же время министр обороны Венгрии не объяснил, о каких "усилиях" он говорил, а также не сказал, почему он считает, что полномасштабная война в Украине "все ближе к концу".
Также Шалай-Бобровницкий традиционно для венгерских властей обвинил Запад в "раздувании войны" вместо ее "сдерживания". По его словам, якобы такие действия помогли России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.
Зато Украина, считает венгерский министр, исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.
Напомним, что на этой неделе венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.
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P.S Айстмана Мюллер наградил тем что дал разрешение 4 часа поспать. И только Штирлиц бродил по кабинетам и у всех клянчил снотворное.
То їм пора возвращацца на історічєскую родіну.
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усі ці заяви є сценарієм одного спектакля по рятуванню рифи