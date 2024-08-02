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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава Минобороны Венгрии Шалай-Бобровницкий похвалил "героическую и храбрую борьбу украинцев"

Глава Міноборони Угорщини Шалай-Бобровницький похвалив

Глава оборонного ведомства Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий выразил большое уважение к "героической и храброй борьбе украинцев".

Об этом он заявил на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии, его слова цитирует Telex, информирует Цензор.НЕТ.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил министр.

В то же время министр обороны Венгрии не объяснил, о каких "усилиях" он говорил, а также не сказал, почему он считает, что полномасштабная война в Украине "все ближе к концу".

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Также Шалай-Бобровницкий традиционно для венгерских властей обвинил Запад в "раздувании войны" вместо ее "сдерживания". По его словам, якобы такие действия помогли России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

Зато Украина, считает венгерский министр, исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.

Напомним, что на этой неделе венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.

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Автор: 

Венгрия (1932)


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Топ комментарии
+8
Спасибі шо схилив голову перед героізмом і хоробрістю украінських солдат
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02.08.2024 22:49
+5
Шалтай-Балтай наш
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02.08.2024 22:57
+3
Все ж таки на вистачає кацапських танків на вулицях Будапешту.
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02.08.2024 23:44
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Спасибі шо схилив голову перед героізмом і хоробрістю украінських солдат
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02.08.2024 22:49 Ответить
Еще Штирлиц, а он в этом разбирался, говорил что запоминается последняя фраза. А выступление министра было не о героизме ВСУ, а о приближении окончания боевых действий.
P.S Айстмана Мюллер наградил тем что дал разрешение 4 часа поспать. И только Штирлиц бродил по кабинетам и у всех клянчил снотворное.
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03.08.2024 05:35 Ответить
Шалтай-Балтай наш
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02.08.2024 22:57 Ответить
Якось навиворіт мислить цей мадяр. Вони там усі такі чи що???
То їм пора возвращацца на історічєскую родіну.
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02.08.2024 23:10 Ответить
Шаг в перёд и два назад.
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02.08.2024 23:26 Ответить
Все ж таки на вистачає кацапських танків на вулицях Будапешту.
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02.08.2024 23:44 Ответить
но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил министр. Источник:
===========
усі ці заяви є сценарієм одного спектакля по рятуванню рифи
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02.08.2024 23:57 Ответить
от що животворящі санкції проти труби роблять )
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03.08.2024 06:33 Ответить
Що нафта чарівна робить ,носороги починають співати як канарейки
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03.08.2024 06:49 Ответить
Шалай-Бобровницький нащадок тих українців які вільно жили у Австро-Угорській імперії і яких угорсьскі фашисти змадьяризували у ХХ сторіччі.
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03.08.2024 08:09 Ответить
А не боїться шо його чОрбан за такі слова з посади потурить?
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03.08.2024 09:45 Ответить
 
 