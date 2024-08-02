Вопрос Приднестровья не будет обсуждаться на возможных переговорах Украины и России, - премьер Молдовы Речан

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что на возможных переговорах между Украиной и Россией не будет обсуждаться вопрос Приднестровья.

Речан прокомментировал вопрос, как может повлиять на его страну потенциальный сценарий, при котором Киеву в ближайшее время придется договариваться о неудобном мире с Москвой, и что когда-то звучали предположения, что вопрос Приднестровья будет "в пакете с украинским", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Украина четко сказала, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы мирные переговоры были возможны. И в этих условиях мы уверены, что интересы Молдовы будут соблюдены", - подчеркнул глава правительства Молдовы.

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"Приднестровский вопрос будет решаться мирным путем - правительством Молдовы и заинтересованными лицами. Его не нужно куда-то включать", - добавил он.