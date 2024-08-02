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Вопрос Приднестровья не будет обсуждаться на возможных переговорах Украины и России, - премьер Молдовы Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что на возможных переговорах между Украиной и Россией не будет обсуждаться вопрос Приднестровья.

Речан прокомментировал вопрос, как может повлиять на его страну потенциальный сценарий, при котором Киеву в ближайшее время придется договариваться о неудобном мире с Москвой, и что когда-то звучали предположения, что вопрос Приднестровья будет "в пакете с украинским", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Украина четко сказала, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы мирные переговоры были возможны. И в этих условиях мы уверены, что интересы Молдовы будут соблюдены", - подчеркнул глава правительства Молдовы.

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"Приднестровский вопрос будет решаться мирным путем - правительством Молдовы и заинтересованными лицами. Его не нужно куда-то включать", - добавил он.

Автор: 

переговоры (4913) Приднестровье (657) россия (95352) Речан (10)


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Топ комментарии
+5
Хочуть полюбовно - ну - ну
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02.08.2024 23:18
+4
А мож это тонкий намек на толстое обстоятельство.
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02.08.2024 23:20
+4
Там потрібно набрати обмінний фонд. Чи не голими руками можна. Там 80-90% гебні сидить і личинок повно вже відклало.
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02.08.2024 23:22
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Хочуть полюбовно - ну - ну
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02.08.2024 23:18 Ответить
А мож это тонкий намек на толстое обстоятельство.
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02.08.2024 23:20 Ответить
Білгородщина
Краснодар...
Які там народні республіки хочуть в Україну?....
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02.08.2024 23:20 Ответить
Там потрібно набрати обмінний фонд. Чи не голими руками можна. Там 80-90% гебні сидить і личинок повно вже відклало.
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02.08.2024 23:22 Ответить
Типо намекают что ***** еще потребует коридор на приднестровье?
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02.08.2024 23:23 Ответить
Якби мені 2,5 роки тому сказали, що ми до сих пір не те що не знищимо, цей рашистський анклав, але навіть і не проведемо якихось операцій під чужим прапором там, я б не повірив.
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02.08.2024 23:24 Ответить
А в самій Україні, творяться дивні справи??!!

ТЕЛЕКАНАЛ "РАДА" ЗДАНИЙ В ОРЕНДУ КОМПАНІЇ "КІНОКІТ" ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ З ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА - ЗМІ

02.08.2024 22:51

https://www.5.ua/********/telekanal-rada-zdanyi-v-orendu-kompanii-kinokit-dlia-obsluhovuvannia-interesiv-z-ofisu-prezydenta-zmi-331941.html
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02.08.2024 23:27 Ответить
Весь світ хоче пересидіти, а віну відкласти на плечі нащадків ...
як казав великий отримаєте і ганьбу і війну разом
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02.08.2024 23:33 Ответить
Ага, бережіть свою гангрену, поки далі не розповзеться
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02.08.2024 23:39 Ответить
Здається, що анекдоти про молдаван то є правда.
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03.08.2024 04:36 Ответить
Здається ота ''бомба сповільненої дії'' їх влаштовує.
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03.08.2024 09:50 Ответить
 
 