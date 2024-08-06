Власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы"

Из Суданского и Кореневского районов Курской области РФ поступила информация о попытках прорыва границы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыв границы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

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