Власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы"
Из Суданского и Кореневского районов Курской области РФ поступила информация о попытках прорыва границы.
Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыв границы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.
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показать весь комментарий06.08.2024 12:28
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Нема там наразі кордону
На курську з ночі рашисти з укриттів не вилазять - камені з неба усе летять та летять
Оманський план 2.0
Далі буде.