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Новости Война
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Власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы"

Влада Курської області заявили про спроби прориву кордону

Из Суданского и Кореневского районов Курской области РФ поступила информация о попытках прорыва границы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыв границы", - говорится в сообщении.

Влада Курської області заявили про спроби прориву кордону

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

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Автор: 

россия (95372) Курск (1075)


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Топ комментарии
+20
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06.08.2024 12:28
+15
Не пойму я, чого Курська республіка не може поділити з Бєлгородською? Мирно жили, одне одного не чіпали- а тепер як показилися. Душа болить за брацькі народи.
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06.08.2024 12:41
+9
Ну а тепер почекаємо притомної інформації,а не кацапських казочок.
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06.08.2024 12:27
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Ну а тепер почекаємо притомної інформації,а не кацапських казочок.
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06.08.2024 12:27 Ответить
І куди довели?
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06.08.2024 12:34 Ответить
самі ж між собою пострілялись, а кажуть спроба прориву
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06.08.2024 12:43 Ответить
На Суспiльном була iнформацiя, що була спроба прориву наших в районi Суджи... В Сумах, як нiколи, дуже гучно з ночи до сього часу...🥺
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06.08.2024 15:22 Ответить
Відгрібають люлей рашистські пі@ари у суджі гарнюсенько.

Нема там наразі кордону

На курську з ночі рашисти з укриттів не вилазять - камені з неба усе летять та летять
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06.08.2024 12:28 Ответить
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06.08.2024 12:28 Ответить
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06.08.2024 12:50 Ответить
В шебекино обстановка

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06.08.2024 12:36 Ответить
Не пойму я, чого Курська республіка не може поділити з Бєлгородською? Мирно жили, одне одного не чіпали- а тепер як показилися. Душа болить за брацькі народи.
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06.08.2024 12:41 Ответить
Кацапи, сер.
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06.08.2024 12:53 Ответить
Тому що білгородці кажуть на курських - фашисти, а ті назад кажуть нацисти ))
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06.08.2024 12:55 Ответить
Чому хароших_уZкіх разом із технікою та зброєю не відправляють на Донбас для підмоги ЗСУ?
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06.08.2024 12:58 Ответить
зе поїхав до патрушева в кабо-верде. І тут на наступний день Україна нападає на парашу.

Оманський план 2.0
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06.08.2024 13:02 Ответить
Коротше, РДК та Сибірський батальон виішили датаи п..зди чеченам.

Далі буде.
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06.08.2024 13:09 Ответить
Драконят лаптей - мясо заканчивается на штурмы!
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06.08.2024 13:27 Ответить
 
 